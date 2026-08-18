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На восстановление уйдут месяцы: появилась информация о результатах поражения завода "Прогресс" ракетами Flamingo

Киев • УНН

 • 2262 просмотра

Поражение ракетами "Фламинго" РКЦ "Прогресс" остановило производство ракет-носителей "Союз-2" на месяцы. Такие поражения становятся своеобразным аудитом для российской военной машины.

На восстановление уйдут месяцы: появилась информация о результатах поражения завода "Прогресс" ракетами Flamingo

Ракетно-космический комплекс «Прогресс» 15 августа был поражён крылатыми ракетами FP-5 «Фламинго». OSINT-исследователи опубликовали фотографии, на которых хорошо видны результаты удара, пишет УНН

В ночь на 15 августа Силы обороны поразили ракетно-космический центр «Прогресс» в Самаре — единственное в России предприятие серийной сборки ракет-носителей семейства «Союз-2».

Как сообщает канал OSINT-сообщества КиберБорошно, попадание, предположительно, пришлось по корпусу 106А. Он входит в производственный массив РН «Союз». Корпус 106А работает в условиях высокого класса чистоты: здесь монтируют бортовую электротехнику, приборы и печатные платы — фактически «нервную систему» носителя: систему управления, кабельную сеть, приборный отсек. 

«Без этого этапа ракета не собирается, даже когда корпус и баки готовы», — подчёркивают аналитики. 

Масштаб поражения: воронка длиной 85 и шириной 35 метров.

Рядом также находится корпус 106Б, являющийся корпусом окончательной сборки.

«Такой объект восстанавливается дольше, чем обычное производство. Пожар, копоть и вода для тушения пожара в помещении высокого класса чистоты означают не ремонт крыши, а реквалификацию чистых зон, ресертификацию техпроцесса и повторный контроль запылённости — месяцы, а не недели», — подчёркивают в сообществе КиберБорошно. 

Следует также учитывать и санкции, ведь бортовая электроника «Союзов» завязана на импортные компоненты и ограниченную для поставок элементную базу, которую сегодня не докупить.

Заявления о "10 из 11 сбитых ракет Flamingo" являются элементом российской ИПСО, а не подтверждённым фактом — военный эксперт18.08.26, 12:59 • 40913 просмотров

На фоне наличия фактов поражения российских производственных мощностей ракетами  «Фламинго» россияне уже сравнивают её с ракетой Tomahawk. По дальности полёта и массе боевой части украинская ракета даже превосходит американскую — это создаёт немалые проблемы для российского тыла, заставляя противника прибегать к информационному противодействию и активно использовать тезис о невысокой эффективности FP-5 в преодолении системы ПВО. При этом только в случае с «Прогрессом» ракетам пришлось преодолеть до цели не менее 900 км — то есть пройти через систему противовоздушной обороны на всём этом пути. 

CEO и CTO компании Fire Point, производителя ракет, иронично заметила: «Большая четвёрка» проводит аудит наших бухгалтерских книг. Славная российская военная машина проводит аудит нашей деятельности». 

Как отмечают аналитики, стратегический вес «Прогресса» — в его уникальности. Это единственная точка сборки всей линейки ракет-носителей «Союз-2», с помощью которых Россия выводит и пополнения военной орбитальной группировки (радиотехническая разведка и целеуказание «Лиана», оптическая разведка «Персона»/«Раздан»), и собственный «Старлинк» — спутниковый интернет «Рассвет» от «Бюро 1440», который разворачивается исключительно носителями «Союз-2.1б». Дублёра этому производству нет.

Остановить «Рассвет»: как поражение завода «Прогресс» влияет на космическую программу рф 15.08.26, 17:03 • 122414 просмотров

Евгений Царенко

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