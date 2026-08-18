На восстановление уйдут месяцы: появилась информация о результатах поражения завода "Прогресс" ракетами Flamingo

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Хмара уволится с военной службы, чтобы возглавить Минобороны — когда ожидать назначения

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Декоративный кролик в квартире: что нужно знать перед тем, как завести домашнего питомца

Студенческие отсрочки будут проверять через реестры: что меняется перед 1 сентября

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Россия с начала войны повредила более 900 спортивных объектов

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От прямых инвестиций к совместному производству: чем украинские оборонные компании покоряют мировой рынок вооружений

Зеленский внес представления о назначении Хмары и Сибиги, голосование состоится завтра - нардеп

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Минфин готов принять участие в разработке разъяснений по налогообложению авиализинга

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Заявления о "10 из 11 сбитых ракет Flamingo" являются элементом российской ИПСО, а не подтверждённым фактом — военный эксперт

Рада ожидает представления Президента на министров обороны и иностранных дел, возможно, уже сегодня - депутат