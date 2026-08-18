На відновлення підуть місяці: з'явилася інформація про результати ураження заводу “Прогрес” ракетами Flamingo

Ракетно-космічний комплекс "Прогрес" 15 серпня був уражений крилатими ракетами FP-5 "Фламінго". OSINT-дослідники опублікували фото на яких добре видно результати удару, пише УНН.

У ніч на 15 серпня Сили оборони уразили ракетно-космічний центр "Прогрес" у Самарі - єдине в Росії підприємство серійного складання ракет-носіїв сімейства "Союз-2".

Як повідомляє канал OSINT-спільноти КіберБорошно, влучання, імовірно, прийшлось по корпусу 106А. Він входить до виробничого масиву РН "Союз". Корпус 106А працює у високому класі чистоти: тут монтують бортову електротехніку, прилади та друковані плати – фактично "нервову систему" носія: систему управління, кабельну мережу, приладовий відсік.

"Без цього етапу ракета не збирається, навіть коли корпус і баки готові", – наголошують аналітики.

Масштаб ураження: воронка довжиною 85 та шириною 35 метрів.

Поруч також знаходиться корпус 106Б, що є корпусом кінцевого складання.

"Такий об'єкт відновлюється довше за звичайне виробництво. Пожежа, кіптява й вода пожежогасіння у приміщенні високого класу чистоти означають не ремонт даху, а рекваліфікацію чистих зон, ресертифікацію техпроцесу та повторний контроль запиленості – місяці, а не тижні", – наголошують у спільності КіберБорошно.

Слід також зважати і на санкції, адже бортова електроніка "Союзів" зав'язана на імпортні компоненти та обмежену до постачання елементну базу, яку сьогодні не докупити.

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На тлі наявності фактів ураження російських виробничих потужностей ракетами "Фламінго" росіяни вже порівнюють її з ракетою Tomahawk. За дальністю польоту та масою бойової частини українська ракета навіть переважає американську – це створює неабиякі проблеми для російського тилу, змушуючи ворога вдаватися до інформаційної протидії та активного використання тези про невисоку ефективність FP-5 у подоланні системи ППО. При цьому лише у випадку з "Прогресом" ракетам довелося здолати до цілі не менше 900 км – тобто пройти через систему протиповітряної на всьому цьому шляху.

СЕО та СТО компанії Fire Point, виробника ракет, іронічно зауважила: "Велика четвірка" проводить аудит наших бухгалтерських книг. Славетна російська військова машина проводить аудит нашої діяльності".

Як зауважують аналітики, стратегічна вага "Прогреса" - в його унікальності. Це єдина точка збірки всієї лінійки ракет-носіїв "Союз-2", якими Росія виводить і поповнення військового орбітального угруповання (радіотехнічна розвідка й цілевказання "Ліана", оптична розвідка "Персона"/"Раздан"), і власний "Старлінк" - супутниковий інтернет "Рассвет" від "Бюро 1440", що розгортається виключно носіями "Союз-2.1б". Дубля цьому виробництву немає.

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