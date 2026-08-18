На відновлення підуть місяці: з'явилася інформація про результати ураження заводу “Прогрес” ракетами Flamingo

$44.690.0151.810.10
ukenru
Ексклюзив
18 серпня, 17:43 • 39411 перегляди
Хмара звільниться з військової служби, щоб очолити Міноборони - коли чекати призначенняPhoto
Ексклюзив
18 серпня, 16:15 • 46612 перегляди
Декоративний кролик у квартирі: що потрібно знати перед тим, як завести домашнього улюбленця
18 серпня, 15:54 • 39110 перегляди
Студентські відстрочки перевірятимуть через реєстри: що змінюється перед 1 вересня
Ексклюзив
18 серпня, 15:05 • 26938 перегляди
росія з початку війни пошкодила понад 900 спортивних об’єктів
Ексклюзив
18 серпня, 14:33 • 40691 перегляди
Від прямих інвестицій до спільного виробництва: чим українські оборонні компанії підкорюють світовий ринок озброєння
18 серпня, 13:15 • 19862 перегляди
Зеленський вніс подання на призначення Хмари та Сибіги, голосування відбудеться завтра - нардеп
Ексклюзив
18 серпня, 11:34 • 44550 перегляди
Мінфін готовий долучитися до напрацювання роз’яснення щодо оподаткування авіалізингу
Ексклюзив
18 серпня, 09:59 • 41860 перегляди
Заяви про "10 із 11 збитих ракет Flamingo" є елементом російської ІПСО, а не підтвердженим фактом – військовий експерт
18 серпня, 08:44 • 23096 перегляди
Рада очікує подання Президента на міністрів оборони і закордонних справ може навіть сьогодні - нардеп
18 серпня, 09:52 • 21341 перегляди
У Раді з'явились два нових нардепи від Слуги народу - хто вони і ким були ранішеPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+17°
3.4м/с
70%
746мм
Популярнi новини
Франція вишле двох іранських дипломатів після інциденту із французами у Тегерані18 серпня, 20:05 • 3976 перегляди
США ввели санкції проти голови Міжнародного кримінального суду Томоко Акане18 серпня, 20:37 • 6166 перегляди
Нові посли Болгарії, Естонії, Індії та Німеччини офіційно розпочали роботу в Україні18 серпня, 20:45 • 2832 перегляди
Помер барабанщик ZZ Top Френк Бірд18 серпня, 21:40 • 4656 перегляди
російська дезінформація посилюється перед виборами в Німеччині на тлі зростання AfD18 серпня, 22:16 • 3560 перегляди
Публікації
Хмара звільниться з військової служби, щоб очолити Міноборони - коли чекати призначенняPhoto
Ексклюзив
18 серпня, 17:43 • 39429 перегляди
Декоративний кролик у квартирі: що потрібно знати перед тим, як завести домашнього улюбленця
Ексклюзив
18 серпня, 16:15 • 46629 перегляди
Студентські відстрочки перевірятимуть через реєстри: що змінюється перед 1 вересня18 серпня, 15:54 • 39124 перегляди
Від прямих інвестицій до спільного виробництва: чим українські оборонні компанії підкорюють світовий ринок озброєння
Ексклюзив
18 серпня, 14:33 • 40706 перегляди
Мінфін готовий долучитися до напрацювання роз’яснення щодо оподаткування авіалізингу
Ексклюзив
18 серпня, 11:34 • 44561 перегляди
Актуальнi люди
Рафаель Гроссі
Бережна Тетяна Василівна
Віталій Безгін
Андрій Бутенко
Тарас Висоцький
Актуальні місця
Багдад
Франція
В'єтнам
Бельгія
Сирія
Реклама
УНН Lite
Хайден Панеттьєрі перед смертю опублікувала в Instagram зворушливе фото з другомPhoto17 серпня, 23:04 • 65265 перегляди
Vogue показав кадри з весілля Роналду та РодрігесPhotoVideo17 серпня, 08:09 • 70651 перегляди
Роналду та Джорджина Родрігес пояснили, чому зіграли весілля у вітальні свого будинку17 серпня, 01:05 • 77828 перегляди
Кортні Лав розповіла, що лікарі прогнозували їй смерть у 2019 році16 серпня, 23:00 • 75313 перегляди
Marvel представила трейлер нових "Месників"Video15 серпня, 06:00 • 103969 перегляди
Актуальне
Falcon 9
Техніка
FIFA (серія відеоігор)
Опалення
IPad Pro

На відновлення підуть місяці: з'явилася інформація про результати ураження заводу “Прогрес” ракетами Flamingo

Київ • УНН

 • 12152 перегляди

Ураження ракетами “Фламінго” РКЦ “Прогрес” зупинило виробництво ракет-носіїв “Союз-2” на місяці. Такі ураження стають своєрідним аудитом для російської військової машини.

На відновлення підуть місяці: з'явилася інформація про результати ураження заводу “Прогрес” ракетами Flamingo

Ракетно-космічний комплекс "Прогрес" 15 серпня був уражений крилатими ракетами FP-5 "Фламінго". OSINT-дослідники опублікували фото на яких добре видно результати удару, пише УНН

У ніч на 15 серпня Сили оборони уразили ракетно-космічний центр "Прогрес" у Самарі - єдине в Росії підприємство серійного складання ракет-носіїв сімейства "Союз-2".

Як повідомляє канал OSINT-спільноти КіберБорошно, влучання, імовірно, прийшлось по корпусу 106А. Він входить до виробничого масиву РН "Союз". Корпус 106А працює у високому класі чистоти: тут монтують бортову електротехніку, прилади та друковані плати – фактично "нервову систему" носія: систему управління, кабельну мережу, приладовий відсік. 

"Без цього етапу ракета не збирається, навіть коли корпус і баки готові", – наголошують аналітики. 

Масштаб ураження: воронка довжиною 85 та шириною 35 метрів.

Поруч також знаходиться корпус 106Б, що є корпусом кінцевого складання.

"Такий об'єкт відновлюється довше за звичайне виробництво. Пожежа, кіптява й вода пожежогасіння у приміщенні високого класу чистоти означають не ремонт даху, а рекваліфікацію чистих зон, ресертифікацію техпроцесу та повторний контроль запиленості – місяці, а не тижні", – наголошують у спільності КіберБорошно. 

Слід також зважати і на санкції, адже бортова електроніка "Союзів" зав'язана на імпортні компоненти та обмежену до постачання елементну базу, яку сьогодні не докупити.

Заяви про "10 із 11 збитих ракет Flamingo" є елементом російської ІПСО, а не підтвердженим фактом – військовий експерт18.08.26, 12:59 • 41862 перегляди

На тлі наявності фактів ураження російських виробничих потужностей ракетами  "Фламінго" росіяни вже порівнюють її з ракетою Tomahawk. За дальністю польоту та масою бойової частини українська ракета навіть переважає американську – це створює неабиякі проблеми для російського тилу, змушуючи ворога вдаватися до інформаційної протидії та активного використання тези про невисоку ефективність FP-5 у подоланні системи ППО. При цьому лише у випадку з "Прогресом" ракетам довелося здолати до цілі не менше 900 км – тобто пройти через систему протиповітряної на всьому цьому шляху. 

СЕО та СТО компанії Fire Point, виробника ракет, іронічно зауважила: "Велика четвірка" проводить аудит наших бухгалтерських книг. Славетна російська військова машина проводить аудит нашої діяльності". 

Як зауважують аналітики, стратегічна вага "Прогреса" - в його унікальності. Це єдина точка збірки всієї лінійки ракет-носіїв "Союз-2", якими Росія виводить і поповнення військового орбітального угруповання (радіотехнічна розвідка й цілевказання "Ліана", оптична розвідка "Персона"/"Раздан"), і власний "Старлінк" - супутниковий інтернет "Рассвет" від "Бюро 1440", що розгортається виключно носіями "Союз-2.1б". Дубля цьому виробництву немає.

Зупинити “Рассвет”: як ураження заводу “Прогресс” впливає на космічну програму рф 15.08.26, 17:03 • 122531 перегляд

Євген Царенко

Війна в Україні