$44.690.0151.810.10
ukenru
Эксклюзив
11:34 • 1890 просмотра
Минфин готов принять участие в разработке разъяснений по налогообложению авиализинга
Эксклюзив
09:59 • 17394 просмотра
Заявления о "10 из 11 сбитых ракет Flamingo" являются элементом российской ИПСО, а не подтверждённым фактом — военный эксперт
09:52 • 13073 просмотра
В Раде появились два новых нардепа от «Слуги народа» — кто они и кем были раньшеPhoto
08:44 • 14210 просмотра
Рада ожидает представления Президента по кандидатам на должности министров обороны и иностранных дел, возможно, уже сегодня — депутат
Эксклюзив
08:28 • 14939 просмотра
5 мифов о туристической визе в США: юрист рассказала, что на самом деле влияет на решение консула
07:16 • 17610 просмотра
Конгресс США пытается справиться с ошибками, порождаемыми ИИ - Politico
06:42 • 17563 просмотра
рф нанесла ракетный удар по Харьковской области: 10 погибших, 8 раненых
18 августа, 05:03 • 27101 просмотра
российская армия ударила по Изюму из «Торнадо-С», пострадали пятеро человек, в том числе ребёнокPhoto
18 августа, 04:39 • 35324 просмотра
В Московской области зафиксировали масштабную атаку БПЛА и пожары на гражданских объектахVideo
18 августа, 04:21 • 18650 просмотра
"АТЕШ" заявил о скрытых ограничениях на выезд мужчин из России
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+29°
7.4м/с
51%
740мм
Популярные новости
Россия пригрозила Британии последствиями из-за использования Украиной британских дронов18 августа, 01:57 • 14431 просмотра
Армия США разрабатывает ракету дальностью более 1000 км для запуска с HIMARS18 августа, 02:16 • 14153 просмотра
россияне показали крупным планом ПВО Москвы с «Панцирем-С1М» на 35-метровой башнеPhotoVideo18 августа, 02:38 • 18906 просмотра
Что празднуют 18 августа в Украине и мире 18 августа, 04:00 • 16379 просмотра
Си Цзиньпин может пропустить заседание Генассамблеи ООН, вместо этого встретится с Трампом18 августа, 04:32 • 4402 просмотра
публикации
Минфин готов принять участие в разработке разъяснений по налогообложению авиализинга
Эксклюзив
11:34 • 1882 просмотра
Заявления о "10 из 11 сбитых ракет Flamingo" являются элементом российской ИПСО, а не подтверждённым фактом — военный эксперт
Эксклюзив
09:59 • 17386 просмотра
Запись в первый класс: какие документы нужны и что делать, если мест нет17 августа, 15:24 • 65979 просмотра
Давление на суд: где проходит граница между правом на защиту и вмешательством в правосудие17 августа, 12:21 • 63135 просмотра
В Минфине объяснили, как должен облагаться налогом авиационный лизинг, из-за которого БЭБ возбудило уголовные дела
Эксклюзив
17 августа, 11:06 • 62898 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Ярослав Железняк
Дональд Трамп
Алексей Гончаренко
Марьяна Безуглая
Актуальные места
Украина
Харьковская область
Киевская область
Днепропетровская область
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Хайден Панеттьери перед смертью опубликовала в Instagram трогательное фото с другомPhoto17 августа, 23:04 • 48313 просмотра
Vogue показал кадры со свадьбы Роналду и РодригесPhotoVideo17 августа, 08:09 • 54969 просмотра
Роналду и Джорджина Родригес объяснили, почему сыграли свадьбу в гостиной своего дома17 августа, 01:05 • 62677 просмотра
Кортни Лав рассказала, что врачи прогнозировали ей смерть в 2019 году16 августа, 23:00 • 60781 просмотра
Marvel представила трейлер новых "Мстителей"Video15 августа, 06:00 • 89720 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Минфин готов принять участие в разработке разъяснений по налогообложению авиализинга

Киев • УНН

 • 1882 просмотра

Министерство финансов Украины заявило о готовности участвовать в разработке разъяснений по налогообложению лизинговых платежей за воздушные суда. Это связано с давлением БЭБ на авиакомпании из-за трактовки лизинга как роялти.

Минфин готов принять участие в разработке разъяснений по налогообложению авиализинга

Министерство финансов Украины заявило о готовности присоединиться к разработке разъяснений относительно налогообложения лизинговых платежей за воздушные суда. Об этом говорится в ответе Минфина на запрос УНН.

Представители авиационной отрасли публично заявили о давлении со стороны Бюро экономической безопасности, которое расследует уголовные дела сразу в отношении как минимум 5 авиакомпаний. По их словам, гражданская авиация оказалась под угрозой уничтожения из-за действий государственных контролирующих органов, которые могут окончательно добить компании, пережившие закрытие воздушного пространства и релокацию за границу из-за полномасштабной войны. 

Украинская авиатранспортная ассоциация обратилась к комитету Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры, а также к Общественному совету при Министерстве финансов с призывом выработать единый подход к применению налогового законодательства в сфере авиационного лизинга. Ведь БЭБ начало самостоятельно трактовать налогообложение лизинга авиатранспорта как роялти и требовать от авиакомпаний уплатить дополнительные 15% налога за последние 7 лет. По результатам рассмотрения Общественный совет инициирует обобщающее налоговое разъяснение Минфина.

В Министерстве финансов в ответ на запрос УНН напомнили, что налогообложение операций по лизингу воздушных судов осуществляется в соответствии с нормами Налогового кодекса Украины. В то же время, если международными договорами Украины об избежании двойного налогообложения установлены другие правила, чем предусмотрены национальным законодательством, применяются именно положения международных договоров. 

Стоит отметить, что Налоговый кодекс не предусматривает квалификации операций по лизингу воздушных судов как роялти. 

Минфин объяснил, что именно министерство обобщает индивидуальные налоговые консультации и анализирует случаи неоднозначного применения норм налогового законодательства. По результатам такой работы могут готовиться обобщающие налоговые консультации, которые утверждаются приказами Министерства финансов и обнародуются на официальном сайте.

Для подготовки таких документов при Минфине действует Экспертный совет по вопросам подготовки обобщающих налоговых консультаций, который является постоянно действующим консультативно-совещательным органом, предоставляющим предложения и рекомендации относительно их разработки.

В ведомстве также сообщили, что не получали соответствующих обращений от налоговой или БЭБ, а также пока не получали приглашения от профильного парламентского комитета относительно создания межведомственной рабочей группы.

"Министерство финансов Украины готово в пределах компетенции присоединиться к рассмотрению поднятых вопросов в случае поступления соответствующих предложений в установленном порядке", - говорится в ответе на запрос.

Кроме того, в Минфине добавили, что вопросы практического применения норм налогового законодательства также могут быть предметом индивидуальных и обобщающих налоговых консультаций. В частности, Государственная налоговая служба Украины предоставляет налогоплательщикам индивидуальные налоговые консультации, которые содержат разъяснения контролирующего органа относительно практического применения норм налогового законодательства в конкретной ситуации по обращению соответствующего налогоплательщика

Таким образом, Минфин подтвердил готовность участвовать в выработке унифицированного подхода к применению налогового законодательства в отношении авиационного лизинга на площадке Экспертного совета.

Напомним

Несмотря на то, что украинское налоговое законодательство, остающееся неизменным в части лизинга десятилетиями, и международные договоры достаточно четко описывают, как должны уплачиваться налоги за лизинг вертолетов и самолетов, Бюро экономической безопасности решило по своему усмотрению изменить этот подход. БЭБ расследует дела МАУ, "Авиакомпания Константа", "Урга", Н3Operations и "Скайлайн" из-за якобы неуплаты в украинский бюджет дополнительных 15% налога с доходов нерезидентов по договорам лизинга воздушных судов. Следователи приравнивают лизинговые платежи к роялти, а самолеты и вертолеты трактуют не как транспортные средства, а как "оборудование".

Правоохранители получили аналитические выводы после того, как в 2024 году предыдущая команда ГНС опубликовала статью, в которой предложила облагать лизинговые операции с транспортом у нерезидентов Украины как роялти. Документы, которые, по словам представителей авиарынка, похожи между собой, словно написаны "под копирку", легли в основу уголовных дел против авиаперевозчиков.

Юристы, опрошенные УНН, указывают, что следователи игнорируют действующие международные конвенции об избежании двойного налогообложения, ратифицированные Верховной Радой. По их словам, автоматическое доначисление 15% в Украине без учета положений конкретной конвенции является как минимум спорным.

Стоит отметить, что, по данным ГНС, авиакомпании прошли налоговые проверки, и только по результатам одной из них было установлено нарушение при налогообложении лизинга. Остальные налоговые проверки таких нарушений не выявили.

"По результатам одной проверки компаний авиационной отрасли лизинговые платежи были переквалифицированы в роялти. Только одной проверки", – отметила заместитель директора департамента трансфертного ценообразования Государственной налоговой службы Украины Виктория Касьян.

Однако отсутствие нарушений не помешало БЭБ открыть уголовные дела против авиакомпаний, полагая, что они не уплатили 15% роялти за последние 7 лет. В то же время список авиакомпаний, к которым у правоохранителей есть претензии из-за лизинга, может расшириться в любой момент, поскольку арендой пользуются около 40 авиаперевозчиков. Поэтому под ударом может оказаться вся отрасль гражданской авиации.

Лилия Подоляк

Экономикапубликации