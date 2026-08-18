Минфин готов принять участие в разработке разъяснений по налогообложению авиализинга

Министерство финансов Украины заявило о готовности присоединиться к разработке разъяснений относительно налогообложения лизинговых платежей за воздушные суда. Об этом говорится в ответе Минфина на запрос УНН.

Представители авиационной отрасли публично заявили о давлении со стороны Бюро экономической безопасности, которое расследует уголовные дела сразу в отношении как минимум 5 авиакомпаний. По их словам, гражданская авиация оказалась под угрозой уничтожения из-за действий государственных контролирующих органов, которые могут окончательно добить компании, пережившие закрытие воздушного пространства и релокацию за границу из-за полномасштабной войны.

Украинская авиатранспортная ассоциация обратилась к комитету Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры, а также к Общественному совету при Министерстве финансов с призывом выработать единый подход к применению налогового законодательства в сфере авиационного лизинга. Ведь БЭБ начало самостоятельно трактовать налогообложение лизинга авиатранспорта как роялти и требовать от авиакомпаний уплатить дополнительные 15% налога за последние 7 лет. По результатам рассмотрения Общественный совет инициирует обобщающее налоговое разъяснение Минфина.

В Министерстве финансов в ответ на запрос УНН напомнили, что налогообложение операций по лизингу воздушных судов осуществляется в соответствии с нормами Налогового кодекса Украины. В то же время, если международными договорами Украины об избежании двойного налогообложения установлены другие правила, чем предусмотрены национальным законодательством, применяются именно положения международных договоров.

Стоит отметить, что Налоговый кодекс не предусматривает квалификации операций по лизингу воздушных судов как роялти.

Минфин объяснил, что именно министерство обобщает индивидуальные налоговые консультации и анализирует случаи неоднозначного применения норм налогового законодательства. По результатам такой работы могут готовиться обобщающие налоговые консультации, которые утверждаются приказами Министерства финансов и обнародуются на официальном сайте.

Для подготовки таких документов при Минфине действует Экспертный совет по вопросам подготовки обобщающих налоговых консультаций, который является постоянно действующим консультативно-совещательным органом, предоставляющим предложения и рекомендации относительно их разработки.

В ведомстве также сообщили, что не получали соответствующих обращений от налоговой или БЭБ, а также пока не получали приглашения от профильного парламентского комитета относительно создания межведомственной рабочей группы.

"Министерство финансов Украины готово в пределах компетенции присоединиться к рассмотрению поднятых вопросов в случае поступления соответствующих предложений в установленном порядке", - говорится в ответе на запрос.

Кроме того, в Минфине добавили, что вопросы практического применения норм налогового законодательства также могут быть предметом индивидуальных и обобщающих налоговых консультаций. В частности, Государственная налоговая служба Украины предоставляет налогоплательщикам индивидуальные налоговые консультации, которые содержат разъяснения контролирующего органа относительно практического применения норм налогового законодательства в конкретной ситуации по обращению соответствующего налогоплательщика

Таким образом, Минфин подтвердил готовность участвовать в выработке унифицированного подхода к применению налогового законодательства в отношении авиационного лизинга на площадке Экспертного совета.

Напомним

Несмотря на то, что украинское налоговое законодательство, остающееся неизменным в части лизинга десятилетиями, и международные договоры достаточно четко описывают, как должны уплачиваться налоги за лизинг вертолетов и самолетов, Бюро экономической безопасности решило по своему усмотрению изменить этот подход. БЭБ расследует дела МАУ, "Авиакомпания Константа", "Урга", Н3Operations и "Скайлайн" из-за якобы неуплаты в украинский бюджет дополнительных 15% налога с доходов нерезидентов по договорам лизинга воздушных судов. Следователи приравнивают лизинговые платежи к роялти, а самолеты и вертолеты трактуют не как транспортные средства, а как "оборудование".

Правоохранители получили аналитические выводы после того, как в 2024 году предыдущая команда ГНС опубликовала статью, в которой предложила облагать лизинговые операции с транспортом у нерезидентов Украины как роялти. Документы, которые, по словам представителей авиарынка, похожи между собой, словно написаны "под копирку", легли в основу уголовных дел против авиаперевозчиков.

Юристы, опрошенные УНН, указывают, что следователи игнорируют действующие международные конвенции об избежании двойного налогообложения, ратифицированные Верховной Радой. По их словам, автоматическое доначисление 15% в Украине без учета положений конкретной конвенции является как минимум спорным.

Стоит отметить, что, по данным ГНС, авиакомпании прошли налоговые проверки, и только по результатам одной из них было установлено нарушение при налогообложении лизинга. Остальные налоговые проверки таких нарушений не выявили.

"По результатам одной проверки компаний авиационной отрасли лизинговые платежи были переквалифицированы в роялти. Только одной проверки", – отметила заместитель директора департамента трансфертного ценообразования Государственной налоговой службы Украины Виктория Касьян.

Однако отсутствие нарушений не помешало БЭБ открыть уголовные дела против авиакомпаний, полагая, что они не уплатили 15% роялти за последние 7 лет. В то же время список авиакомпаний, к которым у правоохранителей есть претензии из-за лизинга, может расшириться в любой момент, поскольку арендой пользуются около 40 авиаперевозчиков. Поэтому под ударом может оказаться вся отрасль гражданской авиации.