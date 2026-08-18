Мінфін готовий долучитися до напрацювання роз’яснення щодо оподаткування авіалізингу

Міністерство фінансів України заявило про готовність долучитися до напрацювання роз’яснень щодо оподаткування лізингових платежів за повітряні судна. Про це йдеться у відповіді Мінфіну на запит УНН.

Представники авіаційної галузі публічно заявили про тиск з боку Бюро економічної безпеки, яке розслідує кримінальні справи відразу щодо щонайменше 5 авіакомпаній. За їхніми словами, цивільна авіація опинилася під загрозою знищення через дії державних контролюючих органів, які можуть остаточно добити компанії, які пережили закриття неба та релокацію за кордон через повномасштабну війну.

Українська авіатранспортна асоціація звернулася до комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури, а також до Громадської ради при Міністерстві фінансів із закликом напрацювати єдиний підхід до застосування податкового законодавства у сфері авіаційного лізингу. Адже БЕБ почало самостійно трактувати оподаткування лізингу авіатранспорту як роялті і вимагати від авіакомпаній сплатити додаткові 15% податку за останні 7 років. За результатами розгляду Громадська рада ініціює узагальнююче податкове роз’яснення Мінфіну.

У Міністерстві фінансів у відповідь на запит УНН нагадали, що оподаткування операцій з лізингу повітряних суден здійснюється відповідно до норм Податкового кодексу України. Водночас, якщо міжнародними договорами України про уникнення подвійного оподаткування встановлено інші правила, ніж передбачені національним законодавством, застосовуються саме положення міжнародних договорів.

Варто зауважити, що Податковий кодекс не передбачає кваліфікації операцій з лізингу повітряних суден як роялті.

Мінфін пояснив, що саме міністерство проводить узагальнення індивідуальних податкових консультацій та аналізує випадки неоднозначного застосування норм податкового законодавства. За результатами такої роботи можуть готуватися узагальнюючі податкові консультації, які затверджуються наказами Міністерства фінансів та оприлюднюються на офіційному сайті.

Для підготовки таких документів при Мінфіні діє Експертна рада з питань підготовки узагальнюючих податкових консультацій, яка є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, що надає пропозиції та рекомендації щодо їхньої розробки.

У відомстві повідомили також, що не отримували відповідних звернень від податкової чи БЕБ, а також поки не отримували запрошення від профільного парламентського комітету щодо створення міжвідомчої робочої групи.

"Міністерство фінансів України готове в межах компетенції долучитися до опрацювання порушених питань у разі надходження відповідних пропозицій у встановленому порядку", - йдеться у відповіді на запит.

Окрім того, у Мінфіні додали, що питання практичного застосування норм податкового законодавства також можуть бути предметом індивідуальних та узагальнюючих податкових консультацій. Зокрема, Державна податкова служба України надає платникам податків індивідуальні податкові консультації, які містять роз’яснення контролюючого органу щодо практичного застосування норм податкового законодавства у конкретній ситуації за зверненням відповідного платника податків

Таким чином, Мінфін підтвердив готовність брати участь у напрацюванні уніфікованого підходу до застосування податкового законодавства щодо авіаційного лізингу на майданчику Експертної ради.

Нагадаємо

Попри те, що українське податкове законодавство, яке залишається незмінним в частині лізингу десятиліттями, і міжнародні договори досить чітко описують, як мають сплачуватися податки за лізинг вертольотів і літаків, Бюро економічної безпеки вирішило на власний розсуд змінити цей підхід. БЕБ розслідує справи МАУ, "Авіакомпанія Константа", "Урга", Н3Operations та "Скайлайн" через начебто несплату в український бюджет додаткових 15% податку з доходів нерезидентів за договорами лізингу повітряних суден. Слідчі прирівнюють лізингові платежі до роялті, а літаки і вертольоти трактують не як транспортні засоби, а як "обладнання".

Правоохоронці отримали аналітичні висновки після того, як у 2024 році попередня команда ДПС опублікувала статтю, у якій запропонувала оподатковувати лізингові операції з транспортом у нерезидентів України як роялті. Документи, які за словами представників авіаринку схожі між собою, ніби написані "під копірку", лягли в основу кримінальних справ проти авіаперевізників.

Юристи, опитані УНН, вказують, що слідчі ігнорують чинні міжнародні конвенції про уникнення подвійного оподаткування, ратифіковані Верховною Радою. За їхніми словами, автоматичне донарахування 15% в Україні без урахування положень конкретної конвенції є щонайменше спірним.

Варто зауважити, що за даними ДПС, авіакомпанії пройшли податкові перевірки і лише за результатами однієї з них було встановлено порушення під час оподаткування лізингу. Решта податкових перевірок таких порушень не виявила.

"За результатами однієї перевірки по компаніях авіаційної галузі було перекваліфіковано лізингові платежі у роялті. Тільки однієї перевірки", – зазначила заступниця директора департаменту трансферного ціноутворення Державної податкової служби України Вікторія Касьян.

Однак відсутність порушень не завадила БЕБ відкрити кримінальні справи проти авіакомпаній, вважаючи, що вони не сплатили 15% роялті за останні 7 років. Водночас список авіакомпаній, до яких у правоохоронців є претензії через лізинг, може розширитись у будь-який момент, адже орендою користуються близько 40 авіаперевізників. Тож під ударом може опинитися вся галузь цивільної авіації.