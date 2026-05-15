"Переворот" против Стармера набирает обороты: руководящий орган Лейбористской партии разрешил Бернему баллотироваться на довыборах

$43.960.0151.440.06
ukenru
17:43 • 3902 просмотра
Адвокат Ермака внес за подзащитного 5 млн грн залога. В ВАКС говорят, что на счета уже поступило почти 60 млн
Эксклюзив
15:44 • 15041 просмотра
россия может ударить по «центрам принятия решений» в Киеве, но не способна уничтожить украинские бункеры – эксперт
Эксклюзив
15:05 • 24148 просмотра
россия может снова использовать беларусь для атаки на Чернигов и Киев — насколько реальна угроза наступления
14:59 • 22865 просмотра
Трамп заявил, что говорил с Си о войне рф против Украины, и отреагировал на российский удар по Киеву
13:47 • 23364 просмотра
ОП и госдача Президента Украины - в ГУР узнали, по каким "центрам принятия решений" хочет бить рфPhoto
15 мая, 13:25 • 39898 просмотра
Мобилизуют ли в ВСУ людей с гипертонией и сердечными болезнями в 2026 году
Эксклюзив
15 мая, 09:04 • 27923 просмотра
Туристическая виза в США стала «юридическим экзаменом»: украинцев проверяют значительно жестче — юрист
15 мая, 07:48 • 33910 просмотра
Зеленский сообщил о первом этапе обмена "1000 на 1000" - дома 205 украинцев, большинство были в российском плену с 2022 годаPhoto
Эксклюзив
15 мая, 06:33 • 32769 просмотра
Почему возникает зависимость от назальных спреев и возможно ли от нее избавиться
14 мая, 21:19 • 37039 просмотра
Украинская певица LELÉKA с песней Ridnym стала финалисткой Евровидения-2026PhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
0м/с
68%
743мм
Популярные новости
Попытка БЭБ признать лизинг самолетов «роялти» может ударить по обороне Украины15 мая, 09:56 • 50561 просмотра
Почему защита врача Odrex сорвала исследование медицинских доказательств по делу о смерти Аднана Кивана?15 мая, 10:07 • 48433 просмотра
В Хмельницкой области мужчина напал с оружием на полицейских и скрылся: погиб правоохранитель, объявлена спецоперация15 мая, 12:45 • 10312 просмотра
Домашние роды: всем ли подходят и нужен ли "план Б"Photo15 мая, 13:12 • 33665 просмотра
История пиццы: как простое блюдо стало кулинарным символом ИталииPhoto14:05 • 19898 просмотра
публикации
История пиццы: как простое блюдо стало кулинарным символом ИталииPhoto14:05 • 19907 просмотра
Мобилизуют ли в ВСУ людей с гипертонией и сердечными болезнями в 2026 году15 мая, 13:25 • 39899 просмотра
Домашние роды: всем ли подходят и нужен ли "план Б"Photo15 мая, 13:12 • 33673 просмотра
Почему защита врача Odrex сорвала исследование медицинских доказательств по делу о смерти Аднана Кивана?15 мая, 10:07 • 48444 просмотра
Попытка БЭБ признать лизинг самолетов «роялти» может ударить по обороне Украины15 мая, 09:56 • 50571 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Андрій Єрмак
Александр Стабб
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Польша
Китай
Реклама
УНН Lite
Язык тела, льстивый тон и курьез с заметками - в сети и прессе обсуждают детали саммита Трампа и СиVideo15 мая, 09:00 • 39262 просмотра
"Контекста нет" - Рубио отреагировал на внимание к его спортивному костюму "как у Мадуро"Photo14 мая, 13:35 • 42077 просмотра
Что празднуют в Украине и мире 14 мая14 мая, 03:00 • 65928 просмотра
Евровидение-2026 стартует в Вене - кто выступит и можно ли голосоватьVideo12 мая, 08:21 • 88726 просмотра
Дуа Липа подала иск против Samsung на $15 млн11 мая, 08:42 • 92405 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Truth Social
Фокс Ньюс
Хранитель

"Переворот" против Стармера набирает обороты: руководящий орган Лейбористской партии разрешил Бернему баллотироваться на довыборах

Киев • УНН

 • 90 просмотра

Мэр Манчестера Энди Бернем получил разрешение баллотироваться на довыборах в Мейкерфилде. Он планирует масштабные изменения в Британии и может возглавить партию.

"Переворот" против Стармера набирает обороты: руководящий орган Лейбористской партии разрешил Бернему баллотироваться на довыборах

В Британии представители Национального исполнительного комитета Лейбористской партии большинством голосов разрешили Энди Бернему рассматриваться в качестве потенциального кандидата на дополнительных выборах в округе Мейкерфилд, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Издание отмечает, что это решение официально подтверждает, что мэр Большого Манчестера теперь может баллотироваться на этот пост на северо-западе Англии после нескольких дней спекуляций, в которых его называли претендентом на лидерство вместо сэра Кира Стармера.

Представитель Лейбористской партии заявил: "Руководящий орган Лейбористской партии, Национальный исполнительный комитет сегодня дал разрешение Энди Бернему участвовать в процессе отбора кандидатов на предстоящих дополнительных выборах в избирательном округе Мейкерфилд".

Добавим

Вчера Бернем подтвердил свое намерение баллотироваться на дополнительных выборах, заявив, что хочет "принести изменения, которые мы принесли в Большой Манчестер, на всю Великобританию и заставить политику работать должным образом на благо людей".

Он уклонился от вопросов о возможном выдвижении своей кандидатуры против премьер-министра, когда его заметили корреспонденты Sky News во время пробежки сегодня утром.

Напомним

Как сообщало Politico, "переворот" с целью отстранения левоцентристского премьер-министра Великобритании Кира Стармера со стороны конкурирующих фракций внутри его собственной партии, наконец, обретает форму.

Стармер пытается удержаться на посту премьера Британии на фоне призывов к отставке – Bloomberg12.05.26, 18:17 • 3028 просмотров

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Кир Стармер
Великобритания