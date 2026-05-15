"Переворот" против Стармера набирает обороты: руководящий орган Лейбористской партии разрешил Бернему баллотироваться на довыборах

В Британии представители Национального исполнительного комитета Лейбористской партии большинством голосов разрешили Энди Бернему рассматриваться в качестве потенциального кандидата на дополнительных выборах в округе Мейкерфилд, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Издание отмечает, что это решение официально подтверждает, что мэр Большого Манчестера теперь может баллотироваться на этот пост на северо-западе Англии после нескольких дней спекуляций, в которых его называли претендентом на лидерство вместо сэра Кира Стармера.

Представитель Лейбористской партии заявил: "Руководящий орган Лейбористской партии, Национальный исполнительный комитет сегодня дал разрешение Энди Бернему участвовать в процессе отбора кандидатов на предстоящих дополнительных выборах в избирательном округе Мейкерфилд".

Вчера Бернем подтвердил свое намерение баллотироваться на дополнительных выборах, заявив, что хочет "принести изменения, которые мы принесли в Большой Манчестер, на всю Великобританию и заставить политику работать должным образом на благо людей".

Он уклонился от вопросов о возможном выдвижении своей кандидатуры против премьер-министра, когда его заметили корреспонденты Sky News во время пробежки сегодня утром.

Как сообщало Politico, "переворот" с целью отстранения левоцентристского премьер-министра Великобритании Кира Стармера со стороны конкурирующих фракций внутри его собственной партии, наконец, обретает форму.

