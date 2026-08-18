В россии с начала лета текущего года ситуация осложнилась. Об этом сообщили российские "СМИ", передает УНН.

Детали

По состоянию на 16 августа топливо было доступно лишь на 28,1% автозаправочных станций по всей россии. Еще неделю назад этот показатель составлял 41%.

российская федеральная антимонопольная служба возбудила почти втрое больше дел в отношении нефтяных компаний и независимых АЗС, чем за первые пять месяцев года.

В настоящее время ФАС рассматривает 41 дело и вынесла 68 предупреждений по признакам нарушения антимонопольного законодательства.

При этом в последние дни автомобилисты столкнулись со второй волной топливного кризиса - бензин есть лишь на 28% заправок, как показывают данные мониторинга.

Также на ситуацию по-прежнему влияют внеплановые ремонты НПЗ и проблемы с логистикой. При значительных объемах производства бензина в некоторые регионы его сложно доставить, объясняют эксперты - сообщили "СМИ" страны-агрессора.

Напомним

российское правительство разрешило выпуск, ввоз и продажу бензина Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Разрешение будет действовать до 1 июля 2027 года.