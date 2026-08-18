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Паливна криза в рф - бензин лише на 28% заправок, ФАС порушила 41 справу

Київ • УНН

 • 8022 перегляди

Станом на 16 серпня паливо доступне лише на 28,1% АЗС у росії, тиждень тому було 41%. ФАС порушила 41 справу та винесла 68 попереджень нафтовим компаніям.

Паливна криза в рф - бензин лише на 28% заправок, ФАС порушила 41 справу

У росії з початку літа поточного року ситуація ускладнилась. Про це повідомили російські "медіа", передає УНН.

Деталі

Станом на 16 серпня, паливо було доступне лише на 28,1% автозаправних станціях по всій росії. Ще тиждень тому цей показник становив 41%.

російська федеральна антимонопольна служба порушила майже втричі більше справ щодо нафтових компаній та незалежних АЗС, ніж за перші п’ять місяців року.

Наразі ФАС розглядає 41 справу та винесла 68 попереджень за ознаками порушення антимонопольного законодавства.

При цьому останніми днями автомобілісти зіткнулися з другою хвилею паливної кризи - бензин є лише на 28% заправок, як показують дані моніторингу.

Також на ситуацію все ще впливають позапланові ремонти НПЗ та проблеми з логістикою. При чималих обсягах виробництва бензину в деякі регіони його складно доставити, пояснюють експерти

- повідомили "медіа" країни-агресора.

Нагадаємо

російський уряд дозволив випуск, ввезення та продаж бензину Євро-2, Євро-3 та Євро-4. Дозвіл діятиме до 1 липня 2027 року.

Євген Устименко

СуспільствоСвіт