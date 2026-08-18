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Восемь стран, в том числе Украина, присоединились к санкциям ЕС против беларуси

Киев • УНН

 • 954 просмотра

Восемь стран, включая Украину, согласились присоединиться к санкциям ЕС против беларуси за поддержку российской войны. Ограничения касаются товаров, технологий и криптоактивов.

Восемь стран, в том числе Украина, присоединились к санкциям ЕС против беларуси

Восемь стран, не входящих в ЕС, согласились присоединиться к последним санкциям Европейского союза против беларуси, введённым в отношении минска за поддержку российской войны против Украины, передаёт УНН со ссылкой на Euronews.

Детали

Европейский союз сообщил во вторник, что Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Северная Македония, Норвегия и Украина добьются того, чтобы их национальная политика соответствовала мерам, принятым Советом ЕС 23 июля.

В ЕС приветствовали эту новость. Санкции расширяют ограничения на товары и технологии, которые могут укрепить военный, технологический, оборонный или силовой потенциал беларуси.

Кроме того, вводятся дополнительные ограничения на импорт товаров, которые могли бы обеспечить беларуси альтернативные источники дохода.

Меры также расширяют ограничения на участие беларуси в бизнесе, связанном с криптоактивами и базирующемся в ЕС. При этом санкции предусматривают исключения, чтобы в страну, как и прежде, могли поступать товары и услуги, необходимые для поддержания общественной интернет-инфраструктуры.

Сибига и Рютте обсудили угрозы со стороны беларуси и усиление санкций21.05.26, 21:11 • 4650 просмотров

Антонина Туманова

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