Вісім країн, зокрема Україна, приєдналися до санкцій ЄС проти білорусі
Київ • УНН
Вісім країн, включаючи Україну, погодилися приєднатися до санкцій ЄС проти білорусі за підтримку російської війни. Обмеження стосуються товарів, технологій та криптоактивів.
Вісім країн, які не входять до ЄС, погодилися приєднатися до останніх санкцій Європейського союзу проти білорусі, накладених на мінськ за підтримку російської війни проти України, передає УНН із посиланням на Euronews.
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Євросоюз повідомив у вівторок, що Албанія, Боснія та Герцеговина, Ісландія, Ліхтенштейн, Чорногорія, Північна Македонія, Норвегія та Україна домагатимуться того, щоб їхня національна політика відповідала заходам, вжитим Радою ЄС 23 липня.
У ЄС вітали цю новину. Санкції розширюють обмеження на товари та технології, які можуть зміцнити військовий, технологічний, оборонний або безпековий потенціал білорусі.
Крім того, запроваджуються додаткові обмеження на імпорт товарів, які б могли забезпечити Білорусь альтернативними джерелами доходу.
Заходи також розширюють обмеження на участь білорусі у бізнесі, пов'язаному з криптоактивами та базується в ЄС. При цьому у санкціях передбачено винятки, щоб до країни, як і раніше, могли надходити товари та послуги, необхідні для підтримки громадської інтернет-інфраструктури.
Сибіга та Рютте обговорили загрози з білорусі та посилення санкцій21.05.26, 21:11 • 4655 переглядiв