Вісім країн, зокрема Україна, приєдналися до санкцій ЄС проти білорусі

$44.690.0151.810.10
ukenru
05:49 • 948 перегляди
НАБУ і САП заявили про спецоперацію - серед фігурантів чинний і колишній нардепи та високопосадовці ОП
Ексклюзив
18 серпня, 17:43 • 41008 перегляди
Хмара звільниться з військової служби, щоб очолити Міноборони - коли чекати призначенняPhoto
Ексклюзив
18 серпня, 16:15 • 48222 перегляди
Декоративний кролик у квартирі: що потрібно знати перед тим, як завести домашнього улюбленця
18 серпня, 15:54 • 40520 перегляди
Студентські відстрочки перевірятимуть через реєстри: що змінюється перед 1 вересня
Ексклюзив
18 серпня, 15:05 • 27612 перегляди
росія з початку війни пошкодила понад 900 спортивних об’єктів
Ексклюзив
18 серпня, 14:33 • 42000 перегляди
Від прямих інвестицій до спільного виробництва: чим українські оборонні компанії підкорюють світовий ринок озброєння
18 серпня, 13:15 • 20047 перегляди
Зеленський вніс подання на призначення Хмари та Сибіги, голосування відбудеться завтра - нардеп
Ексклюзив
18 серпня, 11:34 • 45411 перегляди
Мінфін готовий долучитися до напрацювання роз’яснення щодо оподаткування авіалізингу
Ексклюзив
18 серпня, 09:59 • 41878 перегляди
Заяви про "10 із 11 збитих ракет Flamingo" є елементом російської ІПСО, а не підтвердженим фактом – військовий експерт
18 серпня, 09:52 • 21353 перегляди
У Раді з'явились два нових нардепи від Слуги народу - хто вони і ким були ранішеPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+17°
3.4м/с
70%
746мм
Популярнi новини
США ввели санкції проти голови Міжнародного кримінального суду Томоко Акане18 серпня, 20:37 • 7408 перегляди
Нові посли Болгарії, Естонії, Індії та Німеччини офіційно розпочали роботу в Україні18 серпня, 20:45 • 4048 перегляди
Помер барабанщик ZZ Top Френк Бірд18 серпня, 21:40 • 5940 перегляди
російська дезінформація посилюється перед виборами в Німеччині на тлі зростання AfD18 серпня, 22:16 • 4846 перегляди
Україна вже використовує схожі системи: САУ GRIZZLY отримала "слух" для виявлення дронів02:57 • 2796 перегляди
Публікації
Хмара звільниться з військової служби, щоб очолити Міноборони - коли чекати призначенняPhoto
Ексклюзив
18 серпня, 17:43 • 41027 перегляди
Декоративний кролик у квартирі: що потрібно знати перед тим, як завести домашнього улюбленця
Ексклюзив
18 серпня, 16:15 • 48235 перегляди
Студентські відстрочки перевірятимуть через реєстри: що змінюється перед 1 вересня18 серпня, 15:54 • 40531 перегляди
Від прямих інвестицій до спільного виробництва: чим українські оборонні компанії підкорюють світовий ринок озброєння
Ексклюзив
18 серпня, 14:33 • 42009 перегляди
Мінфін готовий долучитися до напрацювання роз’яснення щодо оподаткування авіалізингу
Ексклюзив
18 серпня, 11:34 • 45417 перегляди
Актуальнi люди
Рафаель Гроссі
Бережна Тетяна Василівна
Віталій Безгін
Андрій Бутенко
Тарас Висоцький
Актуальні місця
Багдад
Франція
В'єтнам
Бельгія
Сирія
Реклама
УНН Lite
Том Голланд може заробити понад $100 млн за нового "Людину-павука"06:00 • 846 перегляди
Хайден Панеттьєрі перед смертю опублікувала в Instagram зворушливе фото з другомPhoto17 серпня, 23:04 • 65687 перегляди
Vogue показав кадри з весілля Роналду та РодрігесPhotoVideo17 серпня, 08:09 • 71052 перегляди
Роналду та Джорджина Родрігес пояснили, чому зіграли весілля у вітальні свого будинку17 серпня, 01:05 • 78217 перегляди
Кортні Лав розповіла, що лікарі прогнозували їй смерть у 2019 році16 серпня, 23:00 • 75690 перегляди
Актуальне
Falcon 9
Техніка
FIFA (серія відеоігор)
Опалення
IPad Pro

Вісім країн, зокрема Україна, приєдналися до санкцій ЄС проти білорусі

Київ • УНН

 • 8492 перегляди

Вісім країн, включаючи Україну, погодилися приєднатися до санкцій ЄС проти білорусі за підтримку російської війни. Обмеження стосуються товарів, технологій та криптоактивів.

Вісім країн, зокрема Україна, приєдналися до санкцій ЄС проти білорусі

Вісім країн, які не входять до ЄС, погодилися приєднатися до останніх санкцій Європейського союзу проти білорусі, накладених на мінськ за підтримку російської війни проти України, передає УНН із посиланням на Euronews.

Деталі

Євросоюз повідомив у вівторок, що Албанія, Боснія та Герцеговина, Ісландія, Ліхтенштейн, Чорногорія, Північна Македонія, Норвегія та Україна домагатимуться того, щоб їхня національна політика відповідала заходам, вжитим Радою ЄС 23 липня.

У ЄС вітали цю новину. Санкції розширюють обмеження на товари та технології, які можуть зміцнити військовий, технологічний, оборонний або безпековий потенціал білорусі.

Крім того, запроваджуються додаткові обмеження на імпорт товарів, які б могли забезпечити Білорусь альтернативними джерелами доходу.

Заходи також розширюють обмеження на участь білорусі у бізнесі, пов'язаному з криптоактивами та базується в ЄС. При цьому у санкціях передбачено винятки, щоб до країни, як і раніше, могли надходити товари та послуги, необхідні для підтримки громадської інтернет-інфраструктури.

Сибіга та Рютте обговорили загрози з білорусі та посилення санкцій21.05.26, 21:11 • 4655 переглядiв

Антоніна Туманова

ПолітикаСвіт