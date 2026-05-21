Сибига и Рютте обсудили угрозы со стороны беларуси и усиление санкций

$44.230.0751.300.01
ukenru
Эксклюзив
15:59 • 6472 просмотра
Рождаемость в Украине падает: что будет со школами через 4–5 летPhoto
15:02 • 22243 просмотра
кремль меняет тактику: как Россия пытается рассорить Украину с Западом
13:36 • 16547 просмотра
Новоизбранный глава ФПУ Бызов анонсировал большой аудит имущества профсоюзов и кадровую ревизию
12:20 • 21428 просмотра
Ермак подтвердил, что сдал все загранпаспорта
Эксклюзив
21 мая, 11:41 • 21797 просмотра
Авиация под давлением: чем грозит Украине переквалификация платежей за аренду самолетов в роялти
Эксклюзив
21 мая, 08:25 • 35279 просмотра
Что такое доказательная медицина и какие вопросы пациент должен задать врачу - ответ эксперта
21 мая, 07:18 • 24312 просмотра
Силы обороны и СБУ усиливают меры безопасности на севере в граничащих с рф и беларусью регионахVideo
21 мая, 07:00 • 37480 просмотра
День вышиванки: история, традиции и как праздник отмечают в УкраинеPhoto
20 мая, 17:33 • 57710 просмотра
"Динамо" — обладатель Кубка Украины по футболуPhotoVideo
Эксклюзив
20 мая, 16:33 • 52213 просмотра
Удобрения в обмен на безопасность - стоит ли Украине поверить лукашенко и согласиться ослабить санкции
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+23°
1.8м/с
54%
750мм
Популярные новости
Мерц предлагает "ассоциированное" членство Украины в ЕС без права голоса21 мая, 08:53 • 10446 просмотра
Зеленский: мы хотим нашу ПВО, антибаллистики пока нет, но есть первые сильные шаги21 мая, 08:59 • 10927 просмотра
Буданов показал себя в вышиванке и вспомнил о военной формеVideo21 мая, 09:56 • 10598 просмотра
В Полтаве супруги снимали порнографию с участием своей 6-летней дочери21 мая, 10:55 • 4898 просмотра
Дело о крышевании «порноофисов»: топов Нацпола и водителя отправили под стражу с миллионными залогами16:12 • 10833 просмотра
публикации
кремль меняет тактику: как Россия пытается рассорить Украину с Западом15:02 • 22236 просмотра
Что такое доказательная медицина и какие вопросы пациент должен задать врачу - ответ эксперта
Эксклюзив
21 мая, 08:25 • 35274 просмотра
День вышиванки: история, традиции и как праздник отмечают в УкраинеPhoto21 мая, 07:00 • 37475 просмотра
"Динамо" — обладатель Кубка Украины по футболуPhotoVideo20 мая, 17:33 • 57705 просмотра
Избавиться от тени прошлого: как профсоюзы становятся инструментом защиты достоинства работников20 мая, 15:45 • 46410 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Андрій Єрмак
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Село
Днепр (город)
Реклама
УНН Lite
Зеленский с супругой показали фото в вышиванкахPhoto21 мая, 06:40 • 26751 просмотра
Шакира выиграла налоговый спор в Испании на сумму более 55 миллионов евро18 мая, 13:30 • 61565 просмотра
Накидки, жатая ткань и кутюр - образы с красной дорожки Каннского кинофестиваляPhotoVideo16 мая, 08:43 • 101451 просмотра
Бекхэмы стали миллиардерами16 мая, 05:29 • 100063 просмотра
Язык тела, льстивый тон и курьез с заметками - в сети и прессе обсуждают детали саммита Трампа и СиVideo15 мая, 09:00 • 123037 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
FAB-250
Дипломатка
Беспилотный летательный аппарат

Сибига и Рютте обсудили угрозы со стороны беларуси и усиление санкций

Киев • УНН

 • 112 просмотра

Андрей Сибига и Генсек НАТО Марк Рютте обсудили угрозы со стороны беларуси и инициативу PURL. Глава МИД Украины подчеркнул важность санкционного давления и сдерживания врага.

Сибига и Рютте обсудили угрозы со стороны беларуси и усиление санкций
Фото: x.com/andrii_sybiha

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Об этом он сообщил в соцсети "Х", передает УНН.

Детали

Во время встречи особое внимание уделили усилению угрозы со стороны россии для Украины и более широкого европейского региона с территории беларуси.

Сибига и Рютте также обсудили последнюю динамику на поле боя, чрезвычайно успешные украинские дальнобойные санкции против россии и необходимость дальнейшего развития инициативы PURL.

Нам нужно сильное коллективное сдерживание, чтобы предотвратить ошибочные решения режимов в москве и минске. Отдельное внимание уделили мирным усилиям и роли Европы. Для продвижения дипломатических усилий критически важно сохранять давление на москву. Я подчеркнул, что никакого ослабления санкций быть не может

 - говорится в сообщении Сибиги.

Министр иностранных дел Украины поблагодарил Генерального секретаря за его работу по укреплению НАТО и непоколебимую поддержку Украины.

Украина и Венгрия начали консультации с акцентом на права меньшинств и переговоры о вступлении в ЕС - Сибига20.05.26, 10:58 • 3318 просмотров

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Социальная сеть
Война в Украине
Минск
Беларусь
Андрей Сибига
Марк Рютте
НАТО
Украина