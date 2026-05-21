Сибига и Рютте обсудили угрозы со стороны беларуси и усиление санкций
Киев • УНН
Андрей Сибига и Генсек НАТО Марк Рютте обсудили угрозы со стороны беларуси и инициативу PURL. Глава МИД Украины подчеркнул важность санкционного давления и сдерживания врага.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Об этом он сообщил в соцсети "Х", передает УНН.
Детали
Во время встречи особое внимание уделили усилению угрозы со стороны россии для Украины и более широкого европейского региона с территории беларуси.
Сибига и Рютте также обсудили последнюю динамику на поле боя, чрезвычайно успешные украинские дальнобойные санкции против россии и необходимость дальнейшего развития инициативы PURL.
Нам нужно сильное коллективное сдерживание, чтобы предотвратить ошибочные решения режимов в москве и минске. Отдельное внимание уделили мирным усилиям и роли Европы. Для продвижения дипломатических усилий критически важно сохранять давление на москву. Я подчеркнул, что никакого ослабления санкций быть не может
Министр иностранных дел Украины поблагодарил Генерального секретаря за его работу по укреплению НАТО и непоколебимую поддержку Украины.
