Бангкок
В пятницу 14-летний ученик открыл огонь в школе Дебсирин Нонтхабури, убив пятерых сотрудников и ранив 23 человека. До этого он убил своих бабушку и дедушку, после чего покончил с собой.
В школе провинции Нонтхабури ученик открыл огонь, убив учителя и ранив четырех человек, после чего покончил с собой. Это уже второй подобный инцидент в Таиланде в этом году.
Следствие проверяет, привела ли халатность к пожару в баре в Бангкоке, где погибло 30 человек. Выжившие сообщают о запертых дверях и отсутствии указателей аварийных выходов.
В Бангкоке в баре Rong Beer Na Lat Phrao произошел пожар, в результате которого погибли 28 человек, 71 пострадал. Большинство погибших найдены в туалетах, предварительной причиной называют короткое замыкание.
В Бангкоке в баре произошел смертельный пожар, погибли 27 человек. Премьер-министр Таиланда прибыл на место, причины устанавливаются.
Принцесса Баджракитиябха скончалась в возрасте 47 лет после длительной комы из-за болезни сердца. Она была дипломатом и претенденткой на королевский престол.
Бангкок планирует финализировать соглашение о свободной торговле с Евросоюзом до конца года. Это поможет стране уменьшить зависимость от рынков США и Китая.
В Бангкоке грузовой поезд протаранил автобус, в результате чего погибли восемь человек. Машиниста официально обвинили в халатности, повлекшей смерть.
В результате столкновения грузового поезда и автобуса в Таиланде погибли 8 человек. Еще 32 человека получили ранения из-за пожара и масштабной аварии.
В столице Таиланда грузовой поезд столкнулся с автобусом на переезде. В результате аварии погибли восемь человек, еще более 20 получили ранения.
Аджаи Банга предупредил о кризисе занятости для 1,2 млрд человек в развивающихся странах. Всемирный банк фокусируется на инвестициях и инфраструктуре.
EBU анонсировал запуск Eurovision Song Contest Asia, финал которого пройдет 14 ноября 2026 года. Участие в новом конкурсе уже подтвердили 10 стран региона.
Международный аэропорт Дубая временно приостановил рейсы из-за пожара возле терминалов. Израиль начал наземную операцию в Ливане, а цены на нефть взлетели.
Авиакомпания выполнит рейсы из шести городов мира для пассажиров с конечным пунктом в Дохе. Воздушное пространство Катара остается официально закрытым.
Вблизи Бангкока кран обрушился на дорогу, раздавив два автомобиля и унеся жизни двух человек. Это произошло на следующий день после масштабной аварии, где из-за падения крана сошел с рельсов поезд и погибли 32 пассажира.
В Таиланде 22 человека погибли и 80 пострадали в результате падения строительного крана на поезд, двигавшийся из Бангкока. Среди пострадавших — годовалый ребенок.
Премьер Таиланда Анутин Чарнвиракул заявил, что правительство рассматривает меры реагирования на минометный обстрел территории страны камбоджийскими войсками. Инцидент произошел после подписания соглашения о прекращении огня и репатриации пленных, в результате чего один тайский военнослужащий получил ранения.
Таиланд и Камбоджа возобновят переговоры на этой неделе для разработки детальных мер по достижению длительного мира после пограничных столкновений. Глава МИД Таиланда раскритиковал октябрьское соглашение, назвав его нечетким и заключенным ради присутствия американского лидера.