В Таиланде два человека погибли из-за очередного обрушения крана, который раздавил автомобили

Вблизи Бангкока кран обрушился на дорогу, раздавив два автомобиля и унеся жизни двух человек. Это произошло на следующий день после масштабной аварии, где из-за падения крана сошел с рельсов поезд и погибли 32 пассажира.