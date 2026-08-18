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Бангкок

столица и крупнейший город Таиланда
Бангкок (официальное название Крун Тхеп Маха Накхон) – столица и крупнейший город Таиланда, один из крупнейших мегаполисов Юго-Восточной Азии. Официальное тайское название города является самым длинным названием столицы в мире и описывает Бангкок как город ангелов и Бога Индры, столицу мира. Город расположен в дельте реки Чаопхрая. Является важнейшим политическим, экономическим и культурным центром страны, а также одним из самых популярных туристических направлений мира. Известен многочисленными буддийскими храмами, уличной едой и оживленной ночной жизнью.
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