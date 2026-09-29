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Китай расширяет военное присутствие и открывает в Лаосе центр обеспечения и авиационную академию

Киев • УНН

 • 264 просмотра

Китай и Лаос запустили совместный центр обеспечения и авиационную академию для подготовки военных пилотов. Детали о силах и технике не раскрыли.

Китай расширяет военное присутствие и открывает в Лаосе центр обеспечения и авиационную академию
Фото иллюстративное

Во вторник Министерство национальной обороны КНР объявило об открытии в Лаосе нового центра военной поддержки и подготовки, что является редким примером расширения военного присутствия Китая за рубежом, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В заявлении министерства Китая говорится, что на аэродроме в Бан-Куне (Ban Keun) уже начали работу Совместный центр поддержки и подготовки Китая и Лаоса и Авиационная академия дружбы Китая и Лаоса.

"Деятельность этих двух учреждений, которые совместно содержатся и обслуживаются обеими сторонами, направлена на то, чтобы помочь Лаосу усовершенствовать подготовку пилотов военно-воздушных сил", — отмечается в сообщении.

Министерство не предоставило подробностей относительно того, какой именно личный состав, техника или объекты будут размещены на этом аэродроме.

Посольство Лаоса в Бангкоке не ответило на запрос о комментарии по поводу нового объекта.

Китай также управляет совместным центром подготовки и поддержки на камбоджийской военно-морской базе "Риам" (Ream) в Сиамском заливе и имеет логистическую базу в Джибути.

Камбоджа отрицает факт размещения китайских войск на базе "Риам", однако Соединенные Штаты выражают обеспокоенность по поводу расширения китайского присутствия.

В заявлении Министерства национальной обороны КНР во вторник подчеркнуто, что деятельность в Лаосе "не направлена против какой-либо третьей стороны, а имеет целью углубление практического сотрудничества между вооруженными силами двух стран и содействие поддержанию мира и стабильности в регионе".

Антонина Туманова

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