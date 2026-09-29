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NASAMS
The Guardian

Китай розширює військову присутність і відкриває у Лаосі центр підтримки та авіаакадемію

Київ • УНН

 • 1288 перегляди

Китай і Лаос запустили спільний центр підтримки та авіаційну академію для підготовки військових пілотів. Деталі щодо сил і техніки не розкрили.

Китай розширює військову присутність і відкриває у Лаосі центр підтримки та авіаакадемію
Фото ілюстративне

У вівторок Міністерство національної оборони КНР оголосило про відкриття в Лаосі нового центру військової підтримки та підготовки, що є рідкісним прикладом розширення військової присутності Китаю за кордоном, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

У заяві міністерства Китаю йдеться, що на аеродромі в Бан-Куні (Ban Keun) вже розпочали роботу Спільний центр підтримки та підготовки Китаю і Лаосу та Авіаційна академія дружби Китаю і Лаосу.

"Діяльність цих двох установ, які спільно утримуються та обслуговуються обома сторонами, спрямована на те, щоб допомогти Лаосу вдосконалити підготовку пілотів військово-повітряних сил", — зазначається в повідомленні.

Міністерство не надало подробиць щодо того, який саме особовий склад, техніка чи об'єкти будуть розміщені на цьому аеродромі.

Посольство Лаосу в Бангкоку не відповіло на запит щодо коментаря стосовно нового об'єкта.

Китай також керує спільним центром підготовки та підтримки на камбоджійській військово-морській базі "Ріам" (Ream) у Сіамській затоці та має логістичну базу в Джибуті.

Камбоджа заперечує факт розміщення китайських військ на базі "Ріам", однак Сполучені Штати висловлюють занепокоєння з приводу розширення китайської присутності.

У вівторковій заяві Міністерство національної оборони КНР підкреслило, що діяльність у Лаосі "не спрямована проти жодної третьої сторони, а має на меті поглиблення практичної співпраці між збройними силами двох країн і сприяння підтриманню миру та стабільності в регіоні".

Антоніна Туманова

Світ
Бангкок
Камбоджа
Лаос
Reuters
Китай
Сполучені Штати Америки