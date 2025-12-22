Таиланд и Камбоджа в очередной раз попытаются договориться о реальном прекращении огня

$42.250.09
49.470.12
ukenru
Эксклюзив
14:35 • 10840 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
14:00 • 11044 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
13:08 • 13338 просмотра
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
Эксклюзив
13:06 • 16331 просмотра
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Эксклюзив
11:25 • 17046 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
10:46 • 18034 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
10:39 • 16560 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Эксклюзив
10:33 • 12971 просмотра
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
22 декабря, 10:23 • 12118 просмотра
Украина сегодня получает еще €2,3 млрд в рамках Ukraine Facility от ЕС - Свириденко
22 декабря, 10:14 • 8944 просмотра
ЕС продлил экономические санкции против россии еще на полгода
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3м/с
89%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет22 декабря, 07:57 • 27607 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 29984 просмотра
"Файлы Эпштейна": в прокуратуре в США пообещали обнародование всех материалов по Трампу22 декабря, 09:41 • 22563 просмотра
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий11:19 • 21340 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала в рф, склада боеприпасов и места запуска "шахедов" оккупантов13:13 • 11767 просмотра
публикации
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
14:35 • 10840 просмотра
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий11:19 • 21348 просмотра
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 58199 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 80221 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 114544 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Музыкант
Сирил Рамафоса
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Китай
Львов
Реклама
УНН Lite
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo14:33 • 3174 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 29988 просмотра
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет22 декабря, 07:57 • 27612 просмотра
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 32729 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде20 декабря, 18:35 • 33587 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Хранитель
Сухой Су-30

Таиланд и Камбоджа в очередной раз попытаются договориться о реальном прекращении огня

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Таиланд и Камбоджа возобновят переговоры на этой неделе для разработки детальных мер по достижению длительного мира после пограничных столкновений. Глава МИД Таиланда раскритиковал октябрьское соглашение, назвав его нечетким и заключенным ради присутствия американского лидера.

Таиланд и Камбоджа в очередной раз попытаются договориться о реальном прекращении огня

В понедельник, 22 декабря, министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткеоу заявил, что стороны возобновят переговоры уже на этой неделе. Встреча Совместного пограничного комитета запланирована на среду. Главная цель – разработать детальные меры, которые обеспечат длительный мир после серии смертельных столкновений на границе. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Подробности

Глава МИД Таиланда раскритиковал октябрьское соглашение о прекращении огня, отметив, что оно было заключено слишком быстро ради присутствия американского лидера и не содержало конкретики.

Соглашение не содержало достаточных деталей для обеспечения выполнения договоренности о прекращении вооруженного конфликта. На этот раз давайте обсудим детали и убедимся, что режим прекращения огня отражает ситуацию на местах 

– подчеркнул Сихасак Пхуангкеткеоу во время саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре.

Бангкок скептически относится к публичным заявлениям Камбоджи о готовности к безусловному миру. По словам тайского министра, Таиланд до сих пор не получил ни одного прямого официального предложения от соседей, а заявления Пномпеня считает попыткой усилить международное давление, а не искренним желанием разрешить кризис.

Таиланд и Камбоджа возвращаются к мирному соглашению - Трамп12.12.25, 20:21 • 4050 просмотров

Он добавил, что прогресс возможен только через двусторонние технические переговоры, а не через вынесение спора на международный уровень.

Стороны планируют согласовать конкретные шаги для соблюдения тишины, которые "обе стороны будут полностью выполнять". Предстоящая встреча в среду должна стать началом формирования реального режима прекращения огня, который бы базировался на реальной ситуации вдоль границы.

Шаг к миру: в Азии собирается срочный саммит из-за войны между Таиландом и Камбоджей22.12.25, 02:35 • 3750 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Столкновения
Камбоджа
Ассошиэйтед Пресс
Таиланд