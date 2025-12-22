Таиланд и Камбоджа в очередной раз попытаются договориться о реальном прекращении огня

В понедельник, 22 декабря, министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткеоу заявил, что стороны возобновят переговоры уже на этой неделе. Встреча Совместного пограничного комитета запланирована на среду. Главная цель – разработать детальные меры, которые обеспечат длительный мир после серии смертельных столкновений на границе. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Подробности

Глава МИД Таиланда раскритиковал октябрьское соглашение о прекращении огня, отметив, что оно было заключено слишком быстро ради присутствия американского лидера и не содержало конкретики.

Соглашение не содержало достаточных деталей для обеспечения выполнения договоренности о прекращении вооруженного конфликта. На этот раз давайте обсудим детали и убедимся, что режим прекращения огня отражает ситуацию на местах – подчеркнул Сихасак Пхуангкеткеоу во время саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре.

Бангкок скептически относится к публичным заявлениям Камбоджи о готовности к безусловному миру. По словам тайского министра, Таиланд до сих пор не получил ни одного прямого официального предложения от соседей, а заявления Пномпеня считает попыткой усилить международное давление, а не искренним желанием разрешить кризис.

Он добавил, что прогресс возможен только через двусторонние технические переговоры, а не через вынесение спора на международный уровень.

Стороны планируют согласовать конкретные шаги для соблюдения тишины, которые "обе стороны будут полностью выполнять". Предстоящая встреча в среду должна стать началом формирования реального режима прекращения огня, который бы базировался на реальной ситуации вдоль границы.

