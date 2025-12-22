Шаг к миру: в Азии собирается срочный саммит из-за войны между Таиландом и Камбоджей
Министры иностранных дел стран АСЕАН собираются в Малайзии, чтобы остановить боевые действия между Таиландом и Камбоджей, которые унесли жизни 40 человек и сделали беженцами более 500 тысяч. Малайзия и администрация Дональда Трампа пытаются восстановить июльское перемирие, используя спутниковый мониторинг США.
В понедельник в Малайзии стартует встреча министров иностранных дел стран АСЕАН, цель которой – остановить боевые действия между Таиландом и Камбоджей. В этом месяце конфликт унес жизни по меньшей мере 40 человек, а более 500 тысяч жителей стали беженцами. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Малайзия как председатель АСЕАН и администрация Дональда Трампа пытаются восстановить июльское перемирие. Стороны обвиняют друг друга в использовании беспилотников, ракетных обстрелах и авиаударах вдоль спорной границы.
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что лидеры обеих стран "желают как можно скорее достичь мирного урегулирования", и выразил надежду на конструктивный диалог.
Я подчеркнул важность для Камбоджи и Таиланда поддерживать дух диалога, мудрости и взаимного уважения, чтобы положить конец напряженности и сохранить мир и стабильность в этом регионе
Для деэскалации ситуации АСЕАН использует данные спутникового мониторинга, предоставленные США. Таиланд уже ввел экономические санкции, приостановив поставки топлива из-за опасений его использования военными Камбоджи. Несмотря на напряжение, Анвар Ибрагим остается "осторожно оптимистично" настроенным относительно результатов переговоров.
