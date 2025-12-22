Шаг к миру: в Азии собирается срочный саммит из-за войны между Таиландом и Камбоджей

$42.340.00
49.590.00
ukenru
20:13 • 5882 просмотра
Переговоры во Флориде: стороны сосредоточились на четырех основных документах - Умеров
Эксклюзив
21 декабря, 12:47 • 17616 просмотра
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
21 декабря, 09:49 • 26794 просмотра
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
21 декабря, 09:21 • 28018 просмотра
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28 • 41746 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 67588 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 74978 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 44530 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15 • 37779 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29 • 39713 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2м/с
87%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Фотографии Дональда Трампа исчезли из последней публикации файлов Эпштейна21 декабря, 14:43 • 4172 просмотра
Елисейский дворец одобрил предложение путина о диалоге с Макроном21 декабря, 14:52 • 4668 просмотра
Некоторые европейские страны дали понять, что готовы направить войска в Украину - Рютте21 декабря, 15:05 • 4894 просмотра
МИД Украины требует наказания за ксенофобские случаи против украинцев в Польше21 декабря, 15:16 • 6618 просмотра
В Изюме из-за вражеского обстрела погибла патрульная полицейская из Донецкой области21 декабря, 15:27 • 5066 просмотра
публикации
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 19048 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 41970 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 74982 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 112852 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 82575 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джеффри Эпштейн
Марк Рютте
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Флорида
Румыния
Реклама
УНН Lite
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 16877 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде20 декабря, 18:35 • 18749 просмотра
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ20 декабря, 15:32 • 30999 просмотра
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из БельгииPhoto20 декабря, 13:40 • 53090 просмотра
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo19 декабря, 17:00 • 36681 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Фильм
Сериал
Дипломатка

Шаг к миру: в Азии собирается срочный саммит из-за войны между Таиландом и Камбоджей

Киев • УНН

 • 58 просмотра

Министры иностранных дел стран АСЕАН собираются в Малайзии, чтобы остановить боевые действия между Таиландом и Камбоджей, которые унесли жизни 40 человек и сделали беженцами более 500 тысяч. Малайзия и администрация Дональда Трампа пытаются восстановить июльское перемирие, используя спутниковый мониторинг США.

Шаг к миру: в Азии собирается срочный саммит из-за войны между Таиландом и Камбоджей

В понедельник в Малайзии стартует встреча министров иностранных дел стран АСЕАН, цель которой – остановить боевые действия между Таиландом и Камбоджей. В этом месяце конфликт унес жизни по меньшей мере 40 человек, а более 500 тысяч жителей стали беженцами. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Малайзия как председатель АСЕАН и администрация Дональда Трампа пытаются восстановить июльское перемирие. Стороны обвиняют друг друга в использовании беспилотников, ракетных обстрелах и авиаударах вдоль спорной границы.

Таиланд обвинил Камбоджу в ракетном ударе, унесшем жизнь первого гражданского лица14.12.25, 15:06 • 3633 просмотра

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что лидеры обеих стран "желают как можно скорее достичь мирного урегулирования", и выразил надежду на конструктивный диалог.

Я подчеркнул важность для Камбоджи и Таиланда поддерживать дух диалога, мудрости и взаимного уважения, чтобы положить конец напряженности и сохранить мир и стабильность в этом регионе 

– написал Анвар в эфире X.

Для деэскалации ситуации АСЕАН использует данные спутникового мониторинга, предоставленные США. Таиланд уже ввел экономические санкции, приостановив поставки топлива из-за опасений его использования военными Камбоджи. Несмотря на напряжение, Анвар Ибрагим остается "осторожно оптимистично" настроенным относительно результатов переговоров.

Таиланд перекрыл маршрут поставки топлива в Лаос из-за усиления конфликта на границе с Камбоджей15.12.25, 10:24 • 3073 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Столкновения
Камбоджа
Лаос
Таиланд
Дональд Трамп