Дипломатка

Крок до миру: в Азії збирається терміновий саміт через війну між Таїландом та Камбоджею

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Міністри закордонних справ країн АСЕАН збираються в Малайзії, щоб зупинити бойові дії між Таїландом і Камбоджею, які забрали життя 40 людей та зробили біженцями понад 500 тисяч. Малайзія та адміністрація Дональда Трампа намагаються відновити липневе перемир'я, використовуючи супутниковий моніторинг США.

Крок до миру: в Азії збирається терміновий саміт через війну між Таїландом та Камбоджею

У понеділок у Малайзії стартує зустріч міністрів закордонних справ країн АСЕАН, мета якої – зупинити бойові дії між Таїландом і Камбоджею. Цього місяця конфлікт забрав життя щонайменше 40 людей, а понад 500 тисяч мешканців стали біженцями. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Малайзія як голова АСЕАН та адміністрація Дональда Трампа намагаються відновити липневе перемир'я. Сторони звинувачують одна одну у використанні безпілотників, ракетних обстрілах та авіаударах вздовж спірного кордону.

Таїланд звинуватив Камбоджу у ракетному ударі, який забрав життя першого цивільного14.12.25, 15:06 • 3633 перегляди

Прем'єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім заявив, що лідери обох країн "бажають якомога швидше досягти мирного врегулювання", та висловив сподівання на конструктивний діалог.

Я наголосив на важливості для Камбоджі та Таїланду підтримувати дух діалогу, мудрості та взаємної поваги, щоб покласти край напруженості та зберегти мир і стабільність у цьому регіоні 

– написав Анвар в ефірі X.

Для деескалації ситуації АСЕАН використає дані супутникового моніторингу, надані США. Таїланд уже ввів економічні санкції, призупинивши поставки палива через побоювання його використання військовими Камбоджі. Попри напругу, Анвар Ібрагім залишається "обережно оптимістично" налаштованим щодо результатів переговорів.

Таїланд перекривав маршрут постачання палива до Лаосу через посилення конфлікту на кордоні з Камбоджею15.12.25, 10:24 • 3073 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Сутички
Камбоджа
Лаос
Таїланд
Дональд Трамп