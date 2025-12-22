Крок до миру: в Азії збирається терміновий саміт через війну між Таїландом та Камбоджею

У понеділок у Малайзії стартує зустріч міністрів закордонних справ країн АСЕАН, мета якої – зупинити бойові дії між Таїландом і Камбоджею. Цього місяця конфлікт забрав життя щонайменше 40 людей, а понад 500 тисяч мешканців стали біженцями. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Малайзія як голова АСЕАН та адміністрація Дональда Трампа намагаються відновити липневе перемир'я. Сторони звинувачують одна одну у використанні безпілотників, ракетних обстрілах та авіаударах вздовж спірного кордону.

Таїланд звинуватив Камбоджу у ракетному ударі, який забрав життя першого цивільного

Прем'єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім заявив, що лідери обох країн "бажають якомога швидше досягти мирного врегулювання", та висловив сподівання на конструктивний діалог.

Я наголосив на важливості для Камбоджі та Таїланду підтримувати дух діалогу, мудрості та взаємної поваги, щоб покласти край напруженості та зберегти мир і стабільність у цьому регіоні