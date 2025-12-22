Крок до миру: в Азії збирається терміновий саміт через війну між Таїландом та Камбоджею
Київ • УНН
Міністри закордонних справ країн АСЕАН збираються в Малайзії, щоб зупинити бойові дії між Таїландом і Камбоджею, які забрали життя 40 людей та зробили біженцями понад 500 тисяч. Малайзія та адміністрація Дональда Трампа намагаються відновити липневе перемир'я, використовуючи супутниковий моніторинг США.
У понеділок у Малайзії стартує зустріч міністрів закордонних справ країн АСЕАН, мета якої – зупинити бойові дії між Таїландом і Камбоджею. Цього місяця конфлікт забрав життя щонайменше 40 людей, а понад 500 тисяч мешканців стали біженцями. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Малайзія як голова АСЕАН та адміністрація Дональда Трампа намагаються відновити липневе перемир'я. Сторони звинувачують одна одну у використанні безпілотників, ракетних обстрілах та авіаударах вздовж спірного кордону.
Таїланд звинуватив Камбоджу у ракетному ударі, який забрав життя першого цивільного14.12.25, 15:06 • 3633 перегляди
Прем'єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім заявив, що лідери обох країн "бажають якомога швидше досягти мирного врегулювання", та висловив сподівання на конструктивний діалог.
Я наголосив на важливості для Камбоджі та Таїланду підтримувати дух діалогу, мудрості та взаємної поваги, щоб покласти край напруженості та зберегти мир і стабільність у цьому регіоні
Для деескалації ситуації АСЕАН використає дані супутникового моніторингу, надані США. Таїланд уже ввів економічні санкції, призупинивши поставки палива через побоювання його використання військовими Камбоджі. Попри напругу, Анвар Ібрагім залишається "обережно оптимістично" налаштованим щодо результатів переговорів.
Таїланд перекривав маршрут постачання палива до Лаосу через посилення конфлікту на кордоні з Камбоджею15.12.25, 10:24 • 3073 перегляди