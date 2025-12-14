Таїланд звинуватив Камбоджу у ракетному ударі, який забрав життя першого цивільного
Київ • УНН
Таїланд заявив, що ракетний обстріл з боку Камбоджі спричинив першу підтверджену загибель мирного жителя під час прикордонних боїв. 63-річний житель села загинув у неділю внаслідок обстрілу в окрузі Кантаралак провінції Сісакет.
Уряд Таїланду заявив, що ракетний обстріл, здійснений з боку Камбоджі, призвів до першої підтвердженої загибелі мирного жителя під час нових масштабних прикордонних боїв, які тривають вже тиждень та після ракетного удару. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.
Деталі
У неділю внаслідок обстрілу загинув 63-річний житель села в окрузі Кантаралак провінції Сісакет. Це перша смерть цивільного населення, яка стала прямим наслідком бойових дій на кордоні двох країн Південно-Східної Азії.
Таїланд та Камбоджа повертаються до мирної угоди - Трамп12.12.25, 20:21 • 3802 перегляди
Боротьба за давні конкуруючі претензії на прикордонні ділянки, де розташовані руїни багатовікових храмів, розпочалася 7 грудня зі сутички, в якій було поранено двох тайських солдатів. Обидві країни підтвердили, що масштабні бойові дії продовжилися і в неділю.
Офіційні дані свідчать про понад два десятки загиблих військових по обидва боки кордону за останній тиждень, а також про понад півмільйона людей, які стали біженцями.
Репортери Associated Press, які прибули на місце падіння ракети, бачили, як тіло жертви, ідентифікованої як Дон Патчапан, забирали каретою швидкої допомоги. Тайська армія заявила, що його було вбито в житловому районі поблизу школи.
Будинок за кілька сотень метрів від місця падіння був охоплений полум'ям, а у дорогу застряг уламок, імовірно, від тієї ж ракети. Речник уряду Таїланду Сіріпонг Ангкасакулкіат засудив Камбоджу за навмисний вогонь по цивільних районах, назвавши такі дії "жорстокими та нелюдськими".
У Таїланді ввели комендантську годину в прибережних районах на кордоні з Камбоджею14.12.25, 11:19 • 2168 переглядiв