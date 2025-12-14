Таїланд звинуватив Камбоджу у ракетному ударі, який забрав життя першого цивільного

$42.270.00
49.520.00
ukenru
Ексклюзив
12:56 • 336 перегляди
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
Ексклюзив
10:14 • 4798 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
13 грудня, 15:54 • 29403 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 53583 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 38374 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 38145 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 31245 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30 • 19689 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 18738 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
13 грудня, 10:39 • 16426 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
0м/с
96%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Це оголошення війни" - Орбан жорстко розкритикував наміри ЄС щодо російських активів14 грудня, 03:31 • 15102 перегляди
Ізраїль заявив про ліквідацію високопоставленого командира ХАМАС у Газі14 грудня, 04:00 • 4134 перегляди
У передмісті Парижа запрацювала найдовша в Європі міська канатна дорога14 грудня, 04:44 • 6086 перегляди
Стармер готує зміну посла у США на тлі загострення відносин із Трампом14 грудня, 05:38 • 5544 перегляди
Сили ППО знищили 110 зі 138 безпілотників, якими росіяни з вечора атакували Україну07:29 • 7002 перегляди
Публікації
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 36054 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 41778 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo13 грудня, 08:00 • 41401 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 51130 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 75115 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Кір Стармер
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Німеччина
Берлін
Реклама
УНН Lite
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 19793 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 21929 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 26863 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 61312 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 41800 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
С-300
Ракетна система С-400

Таїланд звинуватив Камбоджу у ракетному ударі, який забрав життя першого цивільного

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Таїланд заявив, що ракетний обстріл з боку Камбоджі спричинив першу підтверджену загибель мирного жителя під час прикордонних боїв. 63-річний житель села загинув у неділю внаслідок обстрілу в окрузі Кантаралак провінції Сісакет.

Таїланд звинуватив Камбоджу у ракетному ударі, який забрав життя першого цивільного
Фото: AP

Уряд Таїланду заявив, що ракетний обстріл, здійснений з боку Камбоджі, призвів до першої підтвердженої загибелі мирного жителя під час нових масштабних прикордонних боїв, які тривають вже тиждень та після ракетного удару. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

У неділю внаслідок обстрілу загинув 63-річний житель села в окрузі Кантаралак провінції Сісакет. Це перша смерть цивільного населення, яка стала прямим наслідком бойових дій на кордоні двох країн Південно-Східної Азії.

Таїланд та Камбоджа повертаються до мирної угоди - Трамп12.12.25, 20:21 • 3802 перегляди

Боротьба за давні конкуруючі претензії на прикордонні ділянки, де розташовані руїни багатовікових храмів, розпочалася 7 грудня зі сутички, в якій було поранено двох тайських солдатів. Обидві країни підтвердили, що масштабні бойові дії продовжилися і в неділю.

Офіційні дані свідчать про понад два десятки загиблих військових по обидва боки кордону за останній тиждень, а також про понад півмільйона людей, які стали біженцями.

Фото: AP
Фото: AP

Репортери Associated Press, які прибули на місце падіння ракети, бачили, як тіло жертви, ідентифікованої як Дон Патчапан, забирали каретою швидкої допомоги. Тайська армія заявила, що його було вбито в житловому районі поблизу школи.

Будинок за кілька сотень метрів від місця падіння був охоплений полум'ям, а у дорогу застряг уламок, імовірно, від тієї ж ракети. Речник уряду Таїланду Сіріпонг Ангкасакулкіат засудив Камбоджу за навмисний вогонь по цивільних районах, назвавши такі дії "жорстокими та нелюдськими".

У Таїланді ввели комендантську годину в прибережних районах на кордоні з Камбоджею14.12.25, 11:19 • 2168 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Село
Воєнний стан
Сутички
Державний кордон України
Камбоджа
Ассошіейтед Прес
Таїланд