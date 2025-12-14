Таиланд обвинил Камбоджу в ракетном ударе, унесшем жизнь первого гражданского лица
Киев • УНН
Таиланд заявил, что ракетный обстрел со стороны Камбоджи привел к первой подтвержденной гибели мирного жителя во время пограничных боев. 63-летний житель деревни погиб в воскресенье в результате обстрела в округе Кантаралак провинции Сисакет.
Детали
В воскресенье в результате обстрела погиб 63-летний житель деревни в округе Кантаралак провинции Сисакет. Это первая смерть гражданского населения, которая стала прямым следствием боевых действий на границе двух стран Юго-Восточной Азии.
Борьба за давние конкурирующие претензии на приграничные участки, где расположены руины многовековых храмов, началась 7 декабря со стычки, в которой были ранены два тайских солдата. Обе страны подтвердили, что масштабные боевые действия продолжились и в воскресенье.
Официальные данные свидетельствуют о более чем двух десятках погибших военных по обе стороны границы за последнюю неделю, а также о более чем полумиллионе человек, ставших беженцами.
Репортеры Associated Press, прибывшие на место падения ракеты, видели, как тело жертвы, идентифицированной как Дон Патчапан, забирали каретой скорой помощи. Тайская армия заявила, что он был убит в жилом районе недалеко от школы.
Дом в нескольких сотнях метров от места падения был охвачен пламенем, а в дорогу застрял обломок, предположительно, от той же ракеты. Представитель правительства Таиланда Сирипонг Ангкасакулкиат осудил Камбоджу за преднамеренный огонь по гражданским районам, назвав такие действия "жестокими и бесчеловечными".
