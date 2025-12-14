Таиланд обвинил Камбоджу в ракетном ударе, унесшем жизнь первого гражданского лица

$42.270.00
49.520.00
ukenru
Эксклюзив
12:56 • 258 просмотра
Неделя внутреннего разворота, надежды и нового направления: гороскоп на 15–21 декабря
Эксклюзив
10:14 • 4656 просмотра
В Украине снова начала появляться вакцина против гриппа
13 декабря, 15:54 • 29339 просмотра
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
13 декабря, 15:26 • 53494 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
13 декабря, 15:01 • 38315 просмотра
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13 декабря, 13:58 • 38103 просмотра
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13 декабря, 13:41 • 31218 просмотра
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
13 декабря, 12:30 • 19684 просмотра
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
Эксклюзив
13 декабря, 11:00 • 18733 просмотра
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
13 декабря, 10:39 • 16421 просмотра
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
0м/с
96%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Это объявление войны" - Орбан жестко раскритиковал намерения ЕС по российским активам14 декабря, 03:31 • 15065 просмотра
Израиль заявил о ликвидации высокопоставленного командира ХАМАС в Газе14 декабря, 04:00 • 4064 просмотра
В пригороде Парижа заработала самая длинная в Европе городская канатная дорога14 декабря, 04:44 • 6022 просмотра
Стармер готовит смену посла в США на фоне обострения отношений с Трампом14 декабря, 05:38 • 5476 просмотра
Силы ПВО уничтожили 110 из 138 беспилотников, которыми россияне с вечера атаковали Украину07:29 • 6930 просмотра
публикации
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto13 декабря, 16:20 • 36015 просмотра
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38 • 41718 просмотра
Топ-10 незабываемых рождественских хитов, создающих праздничное настроениеVideo13 декабря, 08:00 • 41376 просмотра
Pinterest раскрыл главные тренды 2026 года: от Glitchy Glam до List Pals12 декабря, 17:56 • 51109 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 75097 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Кир Стармер
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Беларусь
Германия
Берлин
Реклама
УНН Lite
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 19783 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 21917 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 26851 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 61302 просмотра
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo12 декабря, 10:01 • 41791 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Ракетная система С-300
Ракетная система С-400

Таиланд обвинил Камбоджу в ракетном ударе, унесшем жизнь первого гражданского лица

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Таиланд заявил, что ракетный обстрел со стороны Камбоджи привел к первой подтвержденной гибели мирного жителя во время пограничных боев. 63-летний житель деревни погиб в воскресенье в результате обстрела в округе Кантаралак провинции Сисакет.

Таиланд обвинил Камбоджу в ракетном ударе, унесшем жизнь первого гражданского лица
Фото: AP

Правительство Таиланда заявило, что ракетный обстрел, осуществленный со стороны Камбоджи, привел к первой подтвержденной гибели мирного жителя во время новых масштабных приграничных боев, которые продолжаются уже неделю и после ракетного удара. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

В воскресенье в результате обстрела погиб 63-летний житель деревни в округе Кантаралак провинции Сисакет. Это первая смерть гражданского населения, которая стала прямым следствием боевых действий на границе двух стран Юго-Восточной Азии.

Таиланд и Камбоджа возвращаются к мирному соглашению - Трамп12.12.25, 20:21 • 3800 просмотров

Борьба за давние конкурирующие претензии на приграничные участки, где расположены руины многовековых храмов, началась 7 декабря со стычки, в которой были ранены два тайских солдата. Обе страны подтвердили, что масштабные боевые действия продолжились и в воскресенье.

Официальные данные свидетельствуют о более чем двух десятках погибших военных по обе стороны границы за последнюю неделю, а также о более чем полумиллионе человек, ставших беженцами.

Фото: AP
Фото: AP

Репортеры Associated Press, прибывшие на место падения ракеты, видели, как тело жертвы, идентифицированной как Дон Патчапан, забирали каретой скорой помощи. Тайская армия заявила, что он был убит в жилом районе недалеко от школы.

Дом в нескольких сотнях метров от места падения был охвачен пламенем, а в дорогу застрял обломок, предположительно, от той же ракеты. Представитель правительства Таиланда Сирипонг Ангкасакулкиат осудил Камбоджу за преднамеренный огонь по гражданским районам, назвав такие действия "жестокими и бесчеловечными".

В Таиланде ввели комендантский час в прибрежных районах на границе с Камбоджей14.12.25, 11:19 • 2158 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Село
Военное положение
Столкновения
Государственная граница Украины
Камбоджа
Ассошиэйтед Пресс
Таиланд