В Таиланде ввели комендантский час в прибрежных районах на границе с Камбоджей
Таиланд ввел комендантский час в провинции Трат на границе с Камбоджей из-за распространения боев. Жителям запрещено покидать дома с 19:00 до 5:00 без разрешения военных или местных властей.
Таиланд, на фоне распространения боев с Камбоджей на прибрежные районы спорного приграничного региона на побережье Сиамского залива, объявил комендантский час в своей юго-восточной провинции Трат, граничащей с камбоджийской провинцией Кох Конг. Об этом сообщает тайское издание The Nation, пишет УНН.
В соответствии с Законом о военном положении 1914 года, комендантский час имеет целью поддержание стабильности, безопасности и общественного порядка, а также обеспечение защиты национального суверенитета, территориальной целостности, жизни и имущества граждан Таиланда от внешних угроз
Согласно приказу, комендантский час распространяется на пять районов провинции Трат на границе с Камбоджей. Жителям запрещено покидать дома с 19.00 до 5.00, а в случае срочной необходимости они должны получить разрешение от военных, полицейских или местных административных должностных лиц, таких как главы подрайонов и сельские старосты.
Военные также заявили, что будут строго контролировать соблюдение ограничений комендантского часа, передвижение людей и проводить обыски в случаях возникновения подозрений относительно угроз безопасности.
Как отмечается, приказ о комендантском часе будет оставаться в силе до уведомления о его отмене или изменении времени.
Это уже второй регион Таиланда, где объявили комендантский час: ранее такой режим ввели в восточной провинции Сакео, и он до сих пор действует.
Напомним
Премьер-министр Таиланда распустил парламент через три месяца после вступления в должность, открывая путь к всеобщим выборам в начале следующего года. Этот шаг произошел на фоне новых смертельных столкновений между Таиландом и Камбоджей.
