Прем'єр-міністр Таїланду розпустив парламент країни

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Прем'єр-міністр Таїланду розпустив парламент через три місяці після вступу на посаду, відкриваючи шлях до загальних виборів на початку наступного року. Цей крок відбувся на тлі нових смертельних сутичок між Таїландом і Камбоджею.

Прем'єр-міністр Таїланду розпустив парламент країни

Прем’єр-міністр Таїланду Анутін Чарнвіракул розпустив парламент у п’ятницю після трьох місяців на посаді, згідно з королівським указом, що відкриває шлях до загальних виборів на початку наступного року. Про це повідомляє AFP, пише УНН.

Деталі

Цей крок відбувся раніше, ніж очікувалося, і на тлі нових смертельних сутичок між Таїландом і Камбоджею вздовж їхнього спірного кордону.

Палату представників розпущено для проведення нових загальних виборів членів Палати

- йдеться в указі, опублікованому в Royal Gazette.

Анутін Чарнвіракул із консервативної партії Бумджаїтай став прем’єр-міністром у вересні після того, як його попередника було усунуто з посади судом за порушення етичних норм.

Зіткнення між Таїландом і Камбоджею тривають, Трамп заявив про намір втрутитися10.12.25, 18:36 • 3552 перегляди

Раніше цього року він обіцяв розпустити нижню палату — офіційний крок для призначення виборів — і провести голосування до початку 2026 року.

Очікувалося, що Анутін чекатиме до Різдва, перш ніж розпускати парламент.

Цей крок відбувається на тлі нових боїв на кордоні з Камбоджею, де сутички вже забрали життя щонайменше 20 людей і змусили покинути домівки близько 600 000 осіб, переважно в Таїланді.

Оскільки уряд є малочисельним і внутрішньополітична ситуація сповнена численних викликів, уряд не може надалі здійснювати державне управління безперервно, ефективно й стабільно. Тому відповідним рішенням є розпуск Палати представників і проведення нових загальних виборів

йдеться в Royal Gazette з посиланням на звіт.

За тайським законодавством вибори мають бути проведені протягом 45–60 днів після розпуску парламенту, що означає, що голосування очікується наприкінці січня або на початку лютого.

Доповнення

Консерватор, який підтримує легалізацію канабісу, прийшов до влади у вересні за підтримки коаліції, яка поставила умовою розпуск парламенту, і став третім керівником країни за два роки.

Колись він був союзником впливового політичного клану Таксина Чінавата, який домінував у тайській політиці з початку століття, але останнім часом втрачає позиції через низку юридичних і політичних ударів.

Анутін розірвав коаліцію з їхньою партією Феу Тхай цього літа, очевидно, через обурення поведінкою колишньої прем’єр-міністерки Паетонгтарн Чінавати під час прикордонного конфлікту з Камбоджею.

За три місяці при владі Анутіну довелося мати справу з ескалацією військового конфлікту з Камбоджею, а також з атаками на шахрайські центри в М’янмі, що змушують сотні людей переходити кордон до Таїланду, та зі смертю колишньої королеви Сірікіт у жовтні.

Нагадаємо

Зіткнення між Таїландом і Камбоджею знову різко загострилися. Камбоджа заявила про нові авіаудари з боку Таїланду, а вздовж спірного регіону спалахнули запеклі бої з використанням артилерії.

Ольга Розгон

