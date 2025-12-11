Прикордонний конфлікт Таїланду і Камбоджі загострюється: триває масова евакуація населення під авіаударами

Фото: AP

Прикордонні зіткнення між Таїландом і Камбоджею знову різко загострилися у четвер після ітак напруженого тижня. Камбоджа заявила про нові авіаудари з боку Таїланду, а вздовж спірного регіону спалахнули запеклі бої з використанням артилерії. Обидві країни звинувачують одна одну в порушенні суверенітету. Про це повідомляють світові ЗМІ, пише УНН.

Деталі

Масштабна бойова активність розпочалася після сутички в неділю, що порушила перемир'я, укладене за посередництва президента США Дональда Трампа в липні. Повідомляється, що цього тижня вже загинуло близько двох десятків людей, а сотні тисяч були вимушено переміщені по обидва боки кордону.

Міністерство оборони Камбоджі заявило, що тайський винищувач скинув три бомби, звинувативши Таїланд у порушенні міжнародного права та використанні "всіх видів важкого озброєння".

Мешканці масово тікають із прикордонних районів: "Моє серце мало не розривалося, бо я так боялася, що мене вб'ють", – розповіла Reuters Чай Рей, працівниця казино, яка втекла з родиною.

Камбоджа створила понад 100 евакуаційних центрів у шести провінціях, які прийняли близько 130 000 осіб. Однак через швидкість і масштаби переміщення виникла гостра нестача житла, їжі, питної води та санітарних засобів, про що повідомив Джейнес Імануель Гінтінг, національний директор World Vision.

