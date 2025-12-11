Прикордонний конфлікт Таїланду і Камбоджі загострюється: триває масова евакуація населення під авіаударами

$42.280.10
49.220.12
ukenru
Ексклюзив
14:13 • 2574 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
13:51 • 4860 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
13:44 • 10124 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
12:12 • 10400 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11:59 • 14144 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11:58 • 13848 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11:00 • 14957 перегляди
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
10:29 • 16072 перегляди
"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі
Ексклюзив
11 грудня, 08:43 • 34423 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
11 грудня, 07:59 • 21672 перегляди
Адміністрація Трампа пропонує план відновлення України та повернення рф у світову економіку, дехто в Європі каже "це як Ялта" - WSJ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
2.9м/с
92%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Китай запустив потужний корабель-носій дронів, демонструючи свою майстерність11 грудня, 06:28 • 6638 перегляди
Дрони атакували ТЕЦ у смоленській області, яка забезпечує оборонну промисловість рф - ЦПД10:02 • 14883 перегляди
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11:09 • 13048 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11:11 • 24125 перегляди
ЗСУ вивісили прапор України у Покровську: оборона міста триваєVideo11:42 • 13236 перегляди
Публікації
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
13:44 • 10124 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11:11 • 24183 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Ексклюзив
11 грудня, 08:43 • 34423 перегляди
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись10 грудня, 17:55 • 46273 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto10 грудня, 16:30 • 47563 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марк Рютте
Фрідріх Мерц
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Велика Британія
Індія
Реклама
УНН Lite
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11:09 • 13089 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 25430 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 31082 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 27039 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 35631 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
Фільм
Time (журнал)

Прикордонний конфлікт Таїланду і Камбоджі загострюється: триває масова евакуація населення під авіаударами

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Зіткнення між Таїландом і Камбоджею знову різко загострилися. Камбоджа заявила про нові авіаудари з боку Таїланду, а вздовж спірного регіону спалахнули запеклі бої з використанням артилерії.

Прикордонний конфлікт Таїланду і Камбоджі загострюється: триває масова евакуація населення під авіаударами
Фото: AP

Прикордонні зіткнення між Таїландом і Камбоджею знову різко загострилися у четвер після ітак напруженого тижня. Камбоджа заявила про нові авіаудари з боку Таїланду, а вздовж спірного регіону спалахнули запеклі бої з використанням артилерії. Обидві країни звинувачують одна одну в порушенні суверенітету. Про це повідомляють світові ЗМІ, пише УНН.

Деталі

Масштабна бойова активність розпочалася після сутички в неділю, що порушила перемир'я, укладене за посередництва президента США Дональда Трампа в липні. Повідомляється, що цього тижня вже загинуло близько двох десятків людей, а сотні тисяч були вимушено переміщені по обидва боки кордону.

Зіткнення між Таїландом і Камбоджею тривають, Трамп заявив про намір втрутитися10.12.25, 18:36 • 3418 переглядiв

Міністерство оборони Камбоджі заявило, що тайський винищувач скинув три бомби, звинувативши Таїланд у порушенні міжнародного права та використанні "всіх видів важкого озброєння". 

Мешканці масово тікають із прикордонних районів: "Моє серце мало не розривалося, бо я так боялася, що мене вб'ють", – розповіла Reuters Чай Рей, працівниця казино, яка втекла з родиною.

Війна між Таїландом та Камбоджею: авіаудари призвело до зриву крихкого перемир'я – сторони звинувачують одна одну 08.12.25, 18:12 • 3116 переглядiв

Камбоджа створила понад 100 евакуаційних центрів у шести провінціях, які прийняли близько 130 000 осіб. Однак через швидкість і масштаби переміщення виникла гостра нестача житла, їжі, питної води та санітарних засобів, про що повідомив Джейнес Імануель Гінтінг, національний директор World Vision.

Бої тривають два дні: Камбоджа обіцяє запеклу боротьбу проти Таїланду в умовах ескалації прикордонного конфлікту09.12.25, 17:04 • 2848 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Сутички
Камбоджа
благодійність
Reuters
Дональд Трамп