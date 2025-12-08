Війна між Таїландом та Камбоджею: авіаудари призвело до зриву крихкого перемир'я – сторони звинувачують одна одну

$42.060.13
49.000.23
ukenru
14:55 • 4022 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
14:34 • 8054 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
13:22 • 13537 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
13:00 • 20375 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
12:25 • 21531 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
11:28 • 15691 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
10:53 • 25163 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
10:37 • 13232 перегляди
Зеленський проведе зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини, потім з ЄС та НАТО: в ОП повідомили деталі
Ексклюзив
8 грудня, 10:00 • 13285 перегляди
Як працює механізм повернення на службу після СЗЧ: адвокат розповіла алгоритм дій
8 грудня, 09:33 • 13164 перегляди
"20% дітей споживають електронні сигарети": лікарі заявляють про стрімке зростання нікотинової залежності серед підлітків
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
0м/с
91%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Дрони атакували низку російських регіонів, включаючи енгельс і саратов: ворожа ППО била по цивільних будинкахPhotoVideo8 грудня, 06:54 • 18192 перегляди
Війська рф атакували дронами Фастів на Київщині: показали наслідкиPhoto8 грудня, 07:35 • 7094 перегляди
Зеленський відклав призначення нового голови Офісу Президента до повернення з-за кордону - нардеп 8 грудня, 08:22 • 19637 перегляди
Сирський розкрив "вимогу часу" по БЗВП і вказав на важливість адаптації новобранців на тлі "значної частини СЗЧ"8 грудня, 09:07 • 4356 перегляди
У підрозділах рф загиблих на Покровському напрямку масово оформлюють як "СЗЧ" - "Атеш"8 грудня, 09:29 • 16583 перегляди
Публікації
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
13:00 • 20392 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
Ексклюзив
12:25 • 21543 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Ексклюзив
10:53 • 25171 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 32089 перегляди
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 72850 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Німеччина
Лондон
Реклама
УНН Lite
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.15:34 • 678 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 32089 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 53588 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 63848 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 64647 перегляди
Актуальне
Техніка
The Guardian
Соціальна мережа
Дипломатка
Фільм

Війна між Таїландом та Камбоджею: авіаудари призвело до зриву крихкого перемир'я – сторони звинувачують одна одну

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Між Таїландом та Камбоджею знову спалахнули бойові дії, зірвавши перемир'я. Таїланд завдав авіаударів по Камбоджі, звинувачуючи її в мобілізації важкого озброєння, тоді як Камбоджа назвала ці дії агресією.

Війна між Таїландом та Камбоджею: авіаудари призвело до зриву крихкого перемир'я – сторони звинувачують одна одну

На кордоні між Таїландом і Камбоджею знову спалахнули бойові дії, які посилилися до світанку, зірвавши крихке перемир’я; у відповідь на нічні зіткнення Бангкок заявив про завдання авіаударів по військових об'єктах Камбоджі. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Обидві сторони звинуватили одна одну в розв'язанні конфлікту. Таїланд заявив, що його винищувачі завдали ударів по Камбоджі з метою підірвати її військовий потенціал, пояснюючи це тим, що сусід мобілізував важке озброєння та передислокував бойові підрозділи.

Камбоджа, своєю чергою, назвала дії Таїланду "нелюдськими та жорстокими актами агресії" та наголосила, що її війська дотримувалися режиму припинення вогню і не відповідали ударами у відповідь. Пномпень закликав міжнародну спільноту засудити порушення, скоєні Таїландом.

Жертви та евакуація 

За офіційними даними, загинули один тайський солдат та четверо камбоджійських мирних жителів. Таїланд повідомив про 18 поранених солдатів, Камбоджа – про дев'ятьох поранених мирних жителів. Таїланд евакуював 438 тисяч цивільних осіб із прикордонних провінцій.

Відмова від діалогу

Прем'єр-міністр Таїланду Анутін Чарнвіракул заявив, що його уряд зробить усе необхідне для захисту територіальної цілісності та не вступатиме в діалог з Камбоджею. 

Жодних переговорів не буде. Якщо бойові дії мають припинитися, (Камбоджа – ред.) повинна зробити те, що встановив Таїланд 

– заявив він.

Ці бої стали найзапеклішими з часів обміну ракетами та важкою артилерією в липні, що було найважчим зіткненням сторін у новітній історії.

Таїланд завдав авіаударів по Камбоджі після загибелі солдата08.12.25, 06:38 • 5272 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Мобілізація
Сутички
Камбоджа
Reuters
Таїланд