Війна між Таїландом та Камбоджею: авіаудари призвело до зриву крихкого перемир'я – сторони звинувачують одна одну
Київ • УНН
Між Таїландом та Камбоджею знову спалахнули бойові дії, зірвавши перемир'я. Таїланд завдав авіаударів по Камбоджі, звинувачуючи її в мобілізації важкого озброєння, тоді як Камбоджа назвала ці дії агресією.
На кордоні між Таїландом і Камбоджею знову спалахнули бойові дії, які посилилися до світанку, зірвавши крихке перемир’я; у відповідь на нічні зіткнення Бангкок заявив про завдання авіаударів по військових об'єктах Камбоджі. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Обидві сторони звинуватили одна одну в розв'язанні конфлікту. Таїланд заявив, що його винищувачі завдали ударів по Камбоджі з метою підірвати її військовий потенціал, пояснюючи це тим, що сусід мобілізував важке озброєння та передислокував бойові підрозділи.
Камбоджа, своєю чергою, назвала дії Таїланду "нелюдськими та жорстокими актами агресії" та наголосила, що її війська дотримувалися режиму припинення вогню і не відповідали ударами у відповідь. Пномпень закликав міжнародну спільноту засудити порушення, скоєні Таїландом.
Жертви та евакуація
За офіційними даними, загинули один тайський солдат та четверо камбоджійських мирних жителів. Таїланд повідомив про 18 поранених солдатів, Камбоджа – про дев'ятьох поранених мирних жителів. Таїланд евакуював 438 тисяч цивільних осіб із прикордонних провінцій.
Відмова від діалогу
Прем'єр-міністр Таїланду Анутін Чарнвіракул заявив, що його уряд зробить усе необхідне для захисту територіальної цілісності та не вступатиме в діалог з Камбоджею.
Жодних переговорів не буде. Якщо бойові дії мають припинитися, (Камбоджа – ред.) повинна зробити те, що встановив Таїланд
Ці бої стали найзапеклішими з часів обміну ракетами та важкою артилерією в липні, що було найважчим зіткненням сторін у новітній історії.
Таїланд завдав авіаударів по Камбоджі після загибелі солдата08.12.25, 06:38 • 5272 перегляди