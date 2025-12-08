Война между Таиландом и Камбоджей: авиаудары привели к срыву хрупкого перемирия – стороны обвиняют друг друга

$42.060.13
49.000.23
ukenru
14:55 • 3842 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
14:34 • 7738 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
13:22 • 13338 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
13:00 • 20207 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
12:25 • 21388 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
11:28 • 15651 просмотра
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
10:53 • 25074 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
10:37 • 13213 просмотра
Зеленский проведет встречи с лидерами Британии, Франции и Германии, затем с ЕС и НАТО: в ОП сообщили детали
Эксклюзив
8 декабря, 10:00 • 13263 просмотра
Как работает механизм возвращения на службу после СЗЧ: адвокат рассказала алгоритм действий
8 декабря, 09:33 • 13145 просмотра
"20% детей употребляют электронные сигареты": врачи заявляют о стремительном росте никотиновой зависимости среди подростков
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
0м/с
91%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Дроны атаковали ряд российских регионов, включая энгельс и саратов: вражеская ПВО била по гражданским домамPhotoVideo8 декабря, 06:54 • 18193 просмотра
Войска рф атаковали дронами Фастов в Киевской области: показали последствияPhoto8 декабря, 07:35 • 7094 просмотра
Зеленский отложил назначение нового главы Офиса Президента до возвращения из-за границы - нардеп8 декабря, 08:22 • 19637 просмотра
Сырский раскрыл "требование времени" по БЗВП и указал на важность адаптации новобранцев на фоне "значительной части СЗЧ"8 декабря, 09:07 • 4356 просмотра
В подразделениях РФ погибших на Покровском направлении массово оформляют как "СЗЧ" - "Атеш"8 декабря, 09:29 • 16583 просмотра
публикации
Никаких санкций, действовать через РоссиюPhoto15:38 • 1460 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
13:00 • 20207 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
Эксклюзив
12:25 • 21388 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Эксклюзив
10:53 • 25074 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 31985 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Лондон
Великобритания
Германия
Реклама
УНН Lite
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros15:34 • 618 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 31985 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 53555 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 63813 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 64614 просмотра
Актуальное
Техника
Хранитель
Социальная сеть
Дипломатка
Фильм

Война между Таиландом и Камбоджей: авиаудары привели к срыву хрупкого перемирия – стороны обвиняют друг друга

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Между Таиландом и Камбоджей снова вспыхнули боевые действия, сорвав перемирие. Таиланд нанес авиаудары по Камбодже, обвиняя ее в мобилизации тяжелого вооружения, тогда как Камбоджа назвала эти действия агрессией.

Война между Таиландом и Камбоджей: авиаудары привели к срыву хрупкого перемирия – стороны обвиняют друг друга

На границе между Таиландом и Камбоджей вновь вспыхнули боевые действия, которые усилились к рассвету, сорвав хрупкое перемирие; в ответ на ночные столкновения Бангкок заявил о нанесении авиаударов по военным объектам Камбоджи. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Обе стороны обвинили друг друга в развязывании конфликта. Таиланд заявил, что его истребители нанесли удары по Камбодже с целью подорвать ее военный потенциал, объясняя это тем, что сосед мобилизовал тяжелое вооружение и передислоцировал боевые подразделения.

Камбоджа, в свою очередь, назвала действия Таиланда "бесчеловечными и жестокими актами агрессии" и подчеркнула, что ее войска соблюдали режим прекращения огня и не отвечали ответными ударами. Пномпень призвал международное сообщество осудить нарушения, совершенные Таиландом.

Жертвы и эвакуация 

По официальным данным, погибли один тайский солдат и четверо камбоджийских мирных жителей. Таиланд сообщил о 18 раненых солдатах, Камбоджа – о девяти раненых мирных жителях. Таиланд эвакуировал 438 тысяч гражданских лиц из приграничных провинций.

Отказ от диалога

Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул заявил, что его правительство сделает все необходимое для защиты территориальной целостности и не будет вступать в диалог с Камбоджей. 

Никаких переговоров не будет. Если боевые действия должны прекратиться, (Камбоджа – ред.) должна сделать то, что установил Таиланд 

– заявил он.

Эти бои стали самыми ожесточенными со времен обмена ракетами и тяжелой артиллерией в июле, что было самым тяжелым столкновением сторон в новейшей истории.

Таиланд нанес авиаудары по Камбодже после гибели солдата08.12.25, 06:38 • 5266 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Мобилизация
Столкновения
Камбоджа
Reuters
Таиланд