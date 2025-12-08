Война между Таиландом и Камбоджей: авиаудары привели к срыву хрупкого перемирия – стороны обвиняют друг друга

На границе между Таиландом и Камбоджей вновь вспыхнули боевые действия, которые усилились к рассвету, сорвав хрупкое перемирие; в ответ на ночные столкновения Бангкок заявил о нанесении авиаударов по военным объектам Камбоджи. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Обе стороны обвинили друг друга в развязывании конфликта. Таиланд заявил, что его истребители нанесли удары по Камбодже с целью подорвать ее военный потенциал, объясняя это тем, что сосед мобилизовал тяжелое вооружение и передислоцировал боевые подразделения.

Камбоджа, в свою очередь, назвала действия Таиланда "бесчеловечными и жестокими актами агрессии" и подчеркнула, что ее войска соблюдали режим прекращения огня и не отвечали ответными ударами. Пномпень призвал международное сообщество осудить нарушения, совершенные Таиландом.

По официальным данным, погибли один тайский солдат и четверо камбоджийских мирных жителей. Таиланд сообщил о 18 раненых солдатах, Камбоджа – о девяти раненых мирных жителях. Таиланд эвакуировал 438 тысяч гражданских лиц из приграничных провинций.

Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул заявил, что его правительство сделает все необходимое для защиты территориальной целостности и не будет вступать в диалог с Камбоджей.

Никаких переговоров не будет. Если боевые действия должны прекратиться, (Камбоджа – ред.) должна сделать то, что установил Таиланд