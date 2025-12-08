$42.180.00
7 декабря, 17:16 • 12425 просмотра
"Светом победим тьму": Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину, его получили пластуныPhoto
7 декабря, 16:33 • 21088 просмотра
В Украине будут продолжать отключать свет: графики на понедельник, 8 декабря
7 декабря, 14:41 • 21172 просмотра
россияне изменили тактику ударов по Украине: под угрозой объекты, которые до сих пор считались неприкосновенными
7 декабря, 11:06 • 26218 просмотра
российские оккупанты разрушили плотину Печенежского водохранилища на ХарьковщинеPhoto
6 декабря, 20:45 • 51271 просмотра
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02 • 62107 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49 • 66578 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 58818 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 61214 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 57365 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
Таиланд нанес авиаудары по Камбодже после гибели солдата

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Таиланд нанес авиаудары по военным объектам Камбоджи после гибели таиландского солдата. Стороны обвиняют друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня, заключенного при посредничестве Трампа.

Таиланд нанес авиаудары по Камбодже после гибели солдата

Таиланд нанес авиаудары по военным объектам Камбоджи после того, как в столкновениях погиб тайский солдат и еще четверо были ранены. Об этом сообщает Bloomberg, информирует УНН.

Детали

По словам тайских военных, они провели воздушные и наземные операции после того, как камбоджийские силы открыли огонь по нескольким пограничным пунктам, используя стрелковое оружие, пулеметы, минометы и артиллерию.

Все миссии были спланированы и выполнены в соответствии с протоколами безопасности и соответствующими международными законами, с наивысшим приоритетом в предотвращении вреда гражданскому населению

– говорится в заявлении Королевских ВВС Таиланда.

Тем временем Министерство обороны Камбоджи подтвердило, что тайские военные совершили атаку после нескольких дней того, что они назвали "провокационными действиями тайской армии".

Контекст

Длительная напряженность между Таиландом и Камбоджей переросла в смертельное насилие 24 июля, что повлекло за собой пять дней военных столкновений в нескольких районах вдоль границы протяженностью примерно 800 километров. Бои стали самыми смертоносными в новейшей истории, в результате которых погибло почти четыре десятка человек, еще более 300 000 человек остались без крова.

Соглашение о прекращении огня было достигнуто через несколько дней во время переговоров в Малайзии, а мирное соглашение подписали в октябре на церемонии, которую провел президент США Дональд Трамп.

Напомним

15 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация между Таиландом и Камбоджей стабилизируется после его телефонного разговора с лидерами стран.

Напряженность на границе Таиланда и Камбоджи: погиб человек, страны снова на пороге войны - Reuters12.11.25, 16:23 • 3531 просмотр

Вадим Хлюдзинский

Новости Мира
Столкновения
Камбоджа
Таиланд
Дональд Трамп