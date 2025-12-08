Таиланд нанес авиаудары по Камбодже после гибели солдата

Таиланд нанес авиаудары по военным объектам Камбоджи после того, как в столкновениях погиб тайский солдат и еще четверо были ранены. Об этом сообщает Bloomberg, информирует УНН.

Детали

По словам тайских военных, они провели воздушные и наземные операции после того, как камбоджийские силы открыли огонь по нескольким пограничным пунктам, используя стрелковое оружие, пулеметы, минометы и артиллерию.

Все миссии были спланированы и выполнены в соответствии с протоколами безопасности и соответствующими международными законами, с наивысшим приоритетом в предотвращении вреда гражданскому населению – говорится в заявлении Королевских ВВС Таиланда.

Тем временем Министерство обороны Камбоджи подтвердило, что тайские военные совершили атаку после нескольких дней того, что они назвали "провокационными действиями тайской армии".

Контекст

Длительная напряженность между Таиландом и Камбоджей переросла в смертельное насилие 24 июля, что повлекло за собой пять дней военных столкновений в нескольких районах вдоль границы протяженностью примерно 800 километров. Бои стали самыми смертоносными в новейшей истории, в результате которых погибло почти четыре десятка человек, еще более 300 000 человек остались без крова.

Соглашение о прекращении огня было достигнуто через несколько дней во время переговоров в Малайзии, а мирное соглашение подписали в октябре на церемонии, которую провел президент США Дональд Трамп.

Напомним

15 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация между Таиландом и Камбоджей стабилизируется после его телефонного разговора с лидерами стран.

Напряженность на границе Таиланда и Камбоджи: погиб человек, страны снова на пороге войны - Reuters