Трамп заявляє про стабілізацію між Таїландом і Камбоджею після його дзвінків лідерам країн
Київ • УНН
Трамп заявив про стабілізацію ситуації між Таїландом і Камбоджею після телефонних розмов з лідерами країн. Однак Таїланд продовжує вимагати вибачень від Камбоджі за інцидент з мінуванням на кордоні.
Президент США Дональд Трамп заявив, що ситуація між Таїландом і Камбоджею стабілізується після його телефонної розмови із лідерами країн. Американський лідер позитивно налаштований попри те що Бангкок продовжує вимагати вибачень від Пномпеня за інцидент із мінуванням на кордоні. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Президент США Дональд Трамп у п’ятницю повідомив, що провів окремі телефонні розмови з лідерами Таїланду та Камбоджі, намагаючись послабити напруженість між країнами після загострення прикордонного конфлікту. є
Я розмовляв з прем’єр-міністрами обох країн, і в них все чудово. Я думаю, що з ними все буде добре
Однак Бангкок не поспішає повертатися до режиму припинення вогню, укладеного раніше за посередництва США та Малайзії. Прем’єр-міністр Таїланду Анутін Чарнвіракул у суботу заявив, що країна не виконуватиме домовленість доти, доки Камбоджа не визнає порушення та не вибачиться за звинувачення щодо встановлення нових мін, які поранили тайських військових. Він підкреслив, що Таїланд "має право вживати будь-яких необхідних заходів для захисту свого суверенітету".
Пномпень свою причетність заперечує. Прем’єр Камбоджі Хун Манет у дописі в Facebook заявив, що країна і надалі дотримуватиметься угоди про припинення вогню та готова працювати у межах узгоджених механізмів співпраці.
За даними Білого дому, Трамп також контактував із Малайзією. Прем’єр Анвар Ібрагім написав у X, що Камбоджа та Таїланд "готові продовжувати обирати шлях діалогу та дипломатії як найефективніший спосіб вирішення суперечки".
