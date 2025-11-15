$42.060.00
Трамп заявляє про стабілізацію між Таїландом і Камбоджею після його дзвінків лідерам країн

Київ • УНН

 • 1660 перегляди

Трамп заявив про стабілізацію ситуації між Таїландом і Камбоджею після телефонних розмов з лідерами країн. Однак Таїланд продовжує вимагати вибачень від Камбоджі за інцидент з мінуванням на кордоні.

Трамп заявляє про стабілізацію між Таїландом і Камбоджею після його дзвінків лідерам країн

Президент США Дональд Трамп заявив, що ситуація між Таїландом і Камбоджею стабілізується після його телефонної розмови із лідерами країн. Американський лідер позитивно налаштований попри те що Бангкок продовжує вимагати вибачень від Пномпеня за інцидент із мінуванням на кордоні. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Президент США Дональд Трамп у п’ятницю повідомив, що провів окремі телефонні розмови з лідерами Таїланду та Камбоджі, намагаючись послабити напруженість між країнами після загострення прикордонного конфлікту. є

Трамп показав список з 8 війн, які він нібито "завершив за 8 місяців": реакція не забарилась03.11.25, 13:07 • 3518 переглядiв

Я розмовляв з прем’єр-міністрами обох країн, і в них все чудово. Я думаю, що з ними все буде добре 

– заявив Трамп журналістам.

Однак Бангкок не поспішає повертатися до режиму припинення вогню, укладеного раніше за посередництва США та Малайзії. Прем’єр-міністр Таїланду Анутін Чарнвіракул у суботу заявив, що країна не виконуватиме домовленість доти, доки Камбоджа не визнає порушення та не вибачиться за звинувачення щодо встановлення нових мін, які поранили тайських військових. Він підкреслив, що Таїланд "має право вживати будь-яких необхідних заходів для захисту свого суверенітету".

Напруженість на кордоні Таїланду та Камбоджі: загинула людина, країни знову на порозі війни - Reuters12.11.25, 16:23 • 3141 перегляд

Пномпень свою причетність заперечує. Прем’єр Камбоджі Хун Манет у дописі в Facebook заявив, що країна і надалі дотримуватиметься угоди про припинення вогню та готова працювати у межах узгоджених механізмів співпраці.

За даними Білого дому, Трамп також контактував із Малайзією. Прем’єр Анвар Ібрагім написав у X, що Камбоджа та Таїланд "готові продовжувати обирати шлях діалогу та дипломатії як найефективніший спосіб вирішення суперечки".

Війська Таїланду "припиняють" угоди з Камбоджею після перемир'я: причина10.11.25, 22:19 • 12104 перегляди

Степан Гафтко

