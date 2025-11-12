$42.010.06
12 листопада, 15:53 • 20737 перегляди
В четвер майже по всій Україні вимикатимуть світло протягом доби - Укренерго
12 листопада, 15:00 • 50620 перегляди
Міністр енергетики Гринчук подала у відставкуPhoto
12 листопада, 14:21 • 47159 перегляди
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
12 листопада, 13:55 • 50479 перегляди
"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
Ексклюзив
12 листопада, 13:38 • 48306 перегляди
Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції
12 листопада, 12:03 • 44276 перегляди
ЗСУ відійшли з позицій біля Рівнопілля на Запоріжжі
Ексклюзив
12 листопада, 07:33 • 60203 перегляди
Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині
12 листопада, 06:19 • 62886 перегляди
Уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції
11 листопада, 15:57 • 82372 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132047 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Напруженість на кордоні Таїланду та Камбоджі: загинула людина, країни знову на порозі війни - Reuters

Київ • УНН

 • 2500 перегляди

Загострення ситуації на кордоні між Камбоджею та Таїландом 12 листопада призвело до загибелі однієї людини. Таїланд вимагає вибачень від Камбоджі через звинувачення у встановленні нових мін, що поранили солдата.

Напруженість на кордоні Таїланду та Камбоджі: загинула людина, країни знову на порозі війни - Reuters

В результаті загострення ситуації на кордоні між Камбоджею і Таїландом в середу, 12 листопада, загинула одна людина. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Міністерство закордонних справ Таїланду заявило, що вимагає від Камбоджі вибачень після звинувачень у встановленні нових мін, які в понеділок, 10 листопада, поранили таїландського солдата.

У відповідь Таїланд заявив, що призупиняє дію посиленого перемир'я, яке обидві країни підписали минулого місяця в присутності президента США Дональда Трампа. Це сталось у вівторок, 11 листопада.

Камбоджа заперечує звинувачення в тому, що вона встановила нові міни, і закликала Таїланд дотримуватися мирної угоди.

Нагадаємо

У липні 2025 року УНН передавав, що на кордоні між Тайландом і Камбоджею стався збройний конфлікт. В результаті якого є загиблі серед мирного населення. Водночас обидві країни звинуватили одна одну в провокаціях.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
