Напруженість на кордоні Таїланду та Камбоджі: загинула людина, країни знову на порозі війни - Reuters
Київ • УНН
Загострення ситуації на кордоні між Камбоджею та Таїландом 12 листопада призвело до загибелі однієї людини. Таїланд вимагає вибачень від Камбоджі через звинувачення у встановленні нових мін, що поранили солдата.
В результаті загострення ситуації на кордоні між Камбоджею і Таїландом в середу, 12 листопада, загинула одна людина. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Міністерство закордонних справ Таїланду заявило, що вимагає від Камбоджі вибачень після звинувачень у встановленні нових мін, які в понеділок, 10 листопада, поранили таїландського солдата.
У відповідь Таїланд заявив, що призупиняє дію посиленого перемир'я, яке обидві країни підписали минулого місяця в присутності президента США Дональда Трампа. Це сталось у вівторок, 11 листопада.
Камбоджа заперечує звинувачення в тому, що вона встановила нові міни, і закликала Таїланд дотримуватися мирної угоди.
Нагадаємо
У липні 2025 року УНН передавав, що на кордоні між Тайландом і Камбоджею стався збройний конфлікт. В результаті якого є загиблі серед мирного населення. Водночас обидві країни звинуватили одна одну в провокаціях.