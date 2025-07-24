Збройний конфлікт на кордоні Таїланду і Камбоджі: є загиблі серед мирних, країни звинувачують один одного

На кордоні між Тайландом і Камбоджею стався збройний конфлікт, в результаті якого є загиблі серед мирного населення. Обидві країни звинувачують одна одну в провокаціях, повідомляє УНН з посиланням на Associated Press News.

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Вранці 24 липня на камбоджійсько-тайландському кордоні сталась стрілянина. Військові обидвох краї відкрили вогонь один по одному. У Банкоці заявили, що першими почали стріляли камбоджійці, тоді як у Пномпені наполягають - вогонь першими відкрили тайські військові.

Сутичка сталась у прикордонній зоні, поблизу стародавніх храмів. Спочатку повідомлялось про 9 загиблих, але згодом CNN повідомив про 11 жертв.

Влада Тайланду закрила кордон з Камбоджею, а прем’єр-міністр Камбоджі Хун Манет закликав Раду Безпеки ООН скликати засідання з метою "припинення агресії Таїланду" після загострення конфлікту між країнами.

Нагадаємо

У червні поточного року Камбоджа офіційно звернулася до Міжнародного суду ООН з проханням втрутитися у врегулювання давнього прикордонного конфлікту з Таїландом. Обидві країни мобілізували війська біля спірної ділянки кордону.