Камбоджа звернулася до Міжнародного суду через прикордонний конфлікт із Таїландом

Камбоджа офіційно звернулася до Міжнародного суду ООН з проханням втрутитися у врегулювання давнього прикордонного конфлікту з Таїландом.

Такий крок став наслідком нещодавнього загострення ситуації, внаслідок якого загинув камбоджійський військовий, а обидві країни мобілізували війська вздовж спірної ділянки кордону.

Про це пише УНН із посиланням Reuters.

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У неділю 15 червня Камбоджа заявила, що "звернулася до Міжнародного суду ООН з проханням вирішити свої прикордонні суперечки з Таїландом після того, як загострення тривалої суперечки спонукало сусідів Південно-Східної Азії мобілізувати війська по обидва боки кордону", - повідомляє видання.

28 травня камбоджійський солдат загинув у короткій сутичці під час протистояння за 820-кілометровий (510-мильний) кордон, частини якого не є розміченими та на які претендують обидві країни - зазначено у публікації.

Нагадаємо

Індія схвалила розробку власного малопомітного винищувача на тлі зростання напруги з Пакистаном.

Таїланд планує фіксувати та контролювати фінансові операції відвідувачів казино, щоб запобігти відмиванню грошей у регіоні.

На Філіппінських островах 35 000 років тому існував архіпелаг з розвиненою морською культурою.

УНН раніше також передавав, що в камбоджийському храмовому комплексі Ангкор-Ват, який є об’єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, троє людей загинули внаслідок удару блискавки