Камбоджа звернулася до Міжнародного суду через прикордонний конфлікт із Таїландом
Київ • УНН
Камбоджа звернулась до Міжнародного суду ООН через конфлікт із Таїландом. Після загибелі військового обидві країни мобілізували війська біля спірної ділянки кордону.
Камбоджа офіційно звернулася до Міжнародного суду ООН з проханням втрутитися у врегулювання давнього прикордонного конфлікту з Таїландом.
Такий крок став наслідком нещодавнього загострення ситуації, внаслідок якого загинув камбоджійський військовий, а обидві країни мобілізували війська вздовж спірної ділянки кордону.
Про це пише УНН із посиланням Reuters.
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У неділю 15 червня Камбоджа заявила, що "звернулася до Міжнародного суду ООН з проханням вирішити свої прикордонні суперечки з Таїландом після того, як загострення тривалої суперечки спонукало сусідів Південно-Східної Азії мобілізувати війська по обидва боки кордону", - повідомляє видання.
28 травня камбоджійський солдат загинув у короткій сутичці під час протистояння за 820-кілометровий (510-мильний) кордон, частини якого не є розміченими та на які претендують обидві країни
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УНН раніше також передавав, що в камбоджийському храмовому комплексі Ангкор-Ват, який є об’єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, троє людей загинули внаслідок удару блискавки
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