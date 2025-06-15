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Камбоджа звернулася до Міжнародного суду через прикордонний конфлікт із Таїландом

Київ • УНН

 • 920 перегляди

Камбоджа звернулась до Міжнародного суду ООН через конфлікт із Таїландом. Після загибелі військового обидві країни мобілізували війська біля спірної ділянки кордону.

Камбоджа звернулася до Міжнародного суду через прикордонний конфлікт із Таїландом

Камбоджа офіційно звернулася до Міжнародного суду ООН з проханням втрутитися у врегулювання давнього прикордонного конфлікту з Таїландом.

Такий крок став наслідком нещодавнього загострення ситуації, внаслідок якого загинув камбоджійський військовий, а обидві країни мобілізували війська вздовж спірної ділянки кордону.

Про це пише УНН із посиланням Reuters.

Деталі

У неділю 15 червня Камбоджа заявила, що "звернулася до Міжнародного суду ООН з проханням вирішити свої прикордонні суперечки з Таїландом після того, як загострення тривалої суперечки спонукало сусідів Південно-Східної Азії мобілізувати війська по обидва боки кордону", - повідомляє видання.

28 травня камбоджійський солдат загинув у короткій сутичці під час протистояння за 820-кілометровий (510-мильний) кордон, частини якого не є розміченими та на які претендують обидві країни

 - зазначено у публікації.

Нагадаємо

Індія схвалила розробку власного малопомітного винищувача на тлі зростання напруги з Пакистаном.

Таїланд планує фіксувати та контролювати фінансові операції відвідувачів казино, щоб запобігти відмиванню грошей у регіоні.

На Філіппінських островах 35 000 років тому існував архіпелаг з розвиненою морською культурою.

УНН раніше також передавав, що в камбоджийському храмовому комплексі Ангкор-Ват, який є об’єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, троє людей загинули внаслідок удару блискавки  

Трагедія сталася в п’ятницю, 16 травня, коли група туристів намагалася знайти укриття від негоди біля головного храму.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Новини Світу
Cambodia
ЮНЕСКО
Міжнародний суд
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