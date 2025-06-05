Археологи виявили, що 35 000 років тому на Філіппінських островах існувала технологічно розвинена морська культура. Докази вчені збирали протягом 15 років. Про це пише УНН із посиланням на Рhys.

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Вчені розкрили історію ефективної міграції людей, передових технологічних інновацій та міжкультурних зв'язків на відстані, що сягає понад 35 000 років.

В останній публікації дослідників Ateneo представлено безліч даних та матеріалів Археологічного проекту Міндоро, включаючи деякі з найдавніших доказів присутності анатомічно сучасних людей (Homo sapiens) на Філіппінському архіпелазі, в Західному Міндоро, зокрема на острові Ілін; Сан-Хосе; та Санта-Тереза, Магсайсей.

Міндоро, як і більшість основних Філіппінських островів, окрім Палавану, ніколи не був з'єднаний з материковою частиною Південно-Східної Азії ні сухопутними мостами, ні льодовиковими щитами, і для досягнення його завжди були необхідні морські переправи. Це, ймовірно, стимулювало розвиток складних технологій для пересування та виживання в цьому середовищі.

Докази складних стародавніх технологій на Філіппінських островах

Різноманітні знахідки, такі як людські останки, кістки тварин , мушлі та знаряддя праці, виготовлені з каменю, кісток та мушель, свідчать про те, що ранні мешканці Міндоро успішно використовували як наземні, так і морські ресурси, таким чином, що понад 30 000 років тому вони вже мали мореплавні здібності та спеціальні рибальські навички, що дозволяли їм ловити хижі види риб у відкритому морі, такі як боніто та акула, а також встановлювати зв'язки з віддаленими островами та популяціями у величезному морському регіоні Воллесіа.

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Особливої уваги заслуговує інноваційне використання мушель як сировини для інструментів, що використовується понад 30 000 років тому. Кульмінацією цього стало виготовлення тесел з гігантських мушель молюсків (вид Tridacna), вік яких датується 7 000–9 000 років тому. Вони мають разючу схожість з теслами з мушель, знайденими по всьому регіону островів Південно-Східної Азії та аж до острова Манус у Папуа-Новій Гвінеї, що знаходиться на відстані понад 3000 кілометрів.

Дослідники також знайшли на острові Ілін людську могилу, яка датується приблизно 5000 роками тому. Тіло було поховано у ембріональному положенні, засипане вапняковими плитами та покрите ними. Спосіб поховання був подібним до інших зігнутих поховань, знайдених по всій Південно-Східній Азії, що свідчить про спільні ідеологічні та соціальні впливи, а також про нову соціальну складність на величезній території від материка до віддалених островів.

Міндоро натякає на величезну, розвинену морську мережу

Археологічні пам'ятки Міндоро свідчать про існування культурно розвинених мешканців, які були поведінково та технологічно адаптовані до прибережного та морського середовища.

Разом ці відкриття свідчать про те, що Міндоро та сусідні Філіппінські острови були частиною розгалуженої морської мережі, яка існувала вже в кам'яну добу та сприяла культурному та технологічному обміну між ранніми людськими популяціями по всій островній Південно-Східній Азії протягом багатьох тисячоліть.

Документуючи проживання людей протягом тривалого періоду часу, з появою передових стратегій існування та морських технологій, Археологічний проект Міндоро не лише заповнює критичні прогалини в доісторичних даних Філіппін, але й переосмислює значення регіону в ширшому наративі про міграцію та адаптацію людей на островах Південно-Східної Азії.

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