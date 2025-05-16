Канарські острови: місцеві готуються до протестів проти масового туризму
Київ • УНН
Жителі Канарських островів планують масштабні протести 18 травня через надмірний туризм та його наслідки. Вони вимагають змін в економічній моделі та захисту навколишнього середовища.
Жителі Канарських островів Іспанії вийдуть на протести проти масового туризму. Там все більше висловлюють своє занепокоєння щодо проблем, пов'язаних з кількістю відвідувачів архіпелагу. Про це повідомляє Euronews, передає УНН.
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У неділю, 18 травня, жителі Канарських островів вийдуть на протести, організовані кампанійною групою Canarias tiene un límite (Канарські острови мають межу - ред). Демонстрації відбудуться на всіх островах архіпелагу, а також у кількох містах континентальної частини Іспанії.
Протести розпочнуться о 11:00 за місцевим часом на семи основних Канарських островах - Ель-Херро, Ла-Пальма, Ла-Гомера, Тенеріфе, Гран-Канарія, Лансароте та Фуертевентура - і о 12:00 за місцевим часом в містах материкової частини, зокрема в Барселоні, Мадриді та Валенсії.
Крім того, жителі німецької столиці Берліна також планують вийти на вулиці на знак солідарності з канарцями.
Що є причиною протестів
За словами організаторів протестів, вони не підтримують чинну економічну модель, що "базується на надмірному туризмі, спекуляціях, нерівності та безмежному зростанні на дуже обмеженій території".
Вони прагнуть переходу до моделі, яка орієнтована на людей, є екологічно відповідальною, яка поважає екологічні та соціальні потреби архіпелагу.
Також вони закликають:
- зупинити руйнівні готельні проекти на островах та
будівництво автодрому на Тенеріфе;
- запровадити мораторій на нові туристичні розробки;
- гарантувати доступ для мешканців до медичного
обслуговування та житла;
- запровадити функціональний екологічний туристичний
податок;
- терміново впровадити заходи для обмеження морського
забруднення та створення закону про екологічне відновлення.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що на узбережжі Канарських островів викинуло рідкісну рибу-ремінь, яку в деяких культурах вважають передвісником стихійних лих.