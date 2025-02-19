На Канарах знайшли загадкову рибу-ремінь, яку пов'язують з катастрофами

На узбережжі Канарських островів викинуло рідкісну рибу-ремінь, яку в деяких культурах вважають передвісником стихійних лих. Про це повідомляє Daily Mail, пише УНН.

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Ремнель-рибу часто вважають поганою прикметою, якщо її побачити за межами її природного середовища існування - глибин океану. Морську істоту виявили на пляжі Плайя-Кемада на Канарських островах 10 лютого.

Відео, на якому чоловік намагається врятувати сріблясту рибу з напівпрозорими помаранчевими плавниками, набрало понад 9 мільйонів переглядів в Instagram.

Риба-ремінь зазвичай живе на великій глибині, тож її поява біля берега – рідкісне явище. У японському фольклорі цю рибу називають Рюг-но-цукай – "посланець морського бога" – і пов’язують із передбаченням землетрусів, цунамі та інших природних катастроф. Історично ця риба пов'язана з передбаченням катастрофічних подій, таких як землетруси, урагани, цунамі та циклони.

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На Канарських островах рибу-ремінь помітили через кілька тижнів після того, як схожа риба зʼявилася на пляжі в Мексиці. Серфери помітили істоту на південному краю півострова Нижня Каліфорнія.

Величезна риба, приблизно такої ж довжини, як дошка для серфінгу, мала сріблясто-блакитне тіло з приголомшливим червоним плавцем, що тягнеться вздовж спини, але мала пошкоджений хвіст.

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Вони можуть досягати 36 футів завдовжки і важити понад 441 фунта. Легендою, ці риби є провісниками землетрусів та інших стихійних лих.

Кажуть, що ці риби з'являються, коли очікується дуже сильне цунамі - зазначив один з жителів Мексики, який став свідком знахідки.

Нагадаємо

На узбережжі Каліфорнії знайдено мертву рибу-ремінь, яка вважається міфічним провісником стихійних лих. Це лише другий випадок за три місяці та 21-й з 1901 року.

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