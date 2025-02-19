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05:23 • 3302 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 120603 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 181635 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146119 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 137927 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116907 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107683 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102955 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 140802 перегляди

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На Канарах знайшли загадкову рибу-ремінь, яку пов'язують з катастрофами

Київ • УНН

 • 101510 перегляди

На пляжі Плайя-Кемада виявили рідкісну глибоководну рибу-ремінь, яку в японському фольклорі вважають передвісником стихійних лих. Це друга подібна знахідка за останні тижні після появи такої ж риби в Мексиці.

На узбережжі Канарських островів викинуло рідкісну рибу-ремінь, яку в деяких культурах вважають передвісником стихійних лих. Про це повідомляє Daily Mail, пише УНН.

Деталі

Ремнель-рибу часто вважають поганою прикметою, якщо її побачити за межами її природного середовища існування - глибин океану. Морську істоту виявили на пляжі Плайя-Кемада на Канарських островах 10 лютого.

Відео, на якому чоловік намагається врятувати сріблясту рибу з напівпрозорими помаранчевими плавниками, набрало понад 9 мільйонів переглядів в Instagram.

Риба-ремінь зазвичай живе на великій глибині, тож її поява біля берега – рідкісне явище. У японському фольклорі цю рибу називають Рюг-но-цукай – "посланець морського бога" – і пов’язують із передбаченням землетрусів, цунамі та інших природних катастроф. Історично ця риба пов'язана з передбаченням катастрофічних подій, таких як землетруси, урагани, цунамі та циклони.

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На Канарських островах рибу-ремінь помітили через кілька тижнів після того, як схожа риба зʼявилася на пляжі в Мексиці. Серфери помітили істоту на південному краю півострова Нижня Каліфорнія. 

Величезна риба, приблизно такої ж довжини, як дошка для серфінгу, мала сріблясто-блакитне тіло з приголомшливим червоним плавцем, що тягнеться вздовж спини, але мала пошкоджений хвіст.

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Вони можуть досягати 36 футів завдовжки і важити понад 441 фунта.  Легендою, ці риби є провісниками землетрусів та інших стихійних лих.

Кажуть, що ці риби з'являються, коли очікується дуже сильне цунамі

- зазначив один з жителів Мексики, який став свідком знахідки.
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Нагадаємо

На узбережжі Каліфорнії знайдено мертву рибу-ремінь, яка вважається міфічним провісником стихійних лих. Це лише другий випадок за три місяці та 21-й з 1901 року.

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Аліна Волянська

Аліна Волянська

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