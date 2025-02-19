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На Канарах нашли загадочную рыбу-ремень, которую связывают с катастрофами

Киев  •  УНН

 • 92384 просмотра

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На пляже Плайя-Кемада обнаружили редкую глубоководную рыбу-ремень, которую в японском фольклоре считают предвестником стихийных бедствий. Это вторая подобная находка за последние недели после появления такой же рыбы в Мексике.

На побережье Канарских островов выбросило редкую рыбу-ремень, которую в некоторых культурах считают предвестником стихийных бедствий. Об этом сообщает Daily Mail, пишет УНН.

Детали

Ремнель-рыбу часто считают плохой приметой, если ее увидеть за пределами ее естественной среды обитания - глубин океана. Морское существо обнаружили на пляже Плайя-Кемада на Канарских островах 10 февраля.

Видео, на котором мужчина пытается спасти серебристую рыбу с полупрозрачными оранжевыми плавниками, набрало более 9 миллионов просмотров в Instagram.

Рыба-ремень обычно живет на большой глубине, поэтому ее появление у берега - редкое явление. В японском фольклоре эту рыбу называют Рюг-но-цукай - «посланник морского бога» - и связывают с предсказанием землетрясений, цунами и других природных катастроф. Исторически эта рыба связана с предсказанием катастрофических событий, таких как землетрясения, ураганы, цунами и циклоны.

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На Канарских островах рыбу-ремень заметили через несколько недель после того, как похожая рыба появилась на пляже в Мексике. Серферы заметили существо на южной оконечности полуострова Нижняя Калифорния. 

Огромная рыба, примерно такой же длины, как доска для серфинга, имела серебристо-голубое тело с потрясающим красным плавником, тянущимся вдоль спины, но имела поврежденный хвост.

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Они могут достигать 36 футов в длину и весить более 441 фунта.  По легенде, эти рыбы являются предсказателями землетрясений и других стихийных бедствий.

Говорят, что эти рыбы появляются, когда ожидается очень сильное цунами

- отметил один из жителей Мексики, который стал свидетелем находки.
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Напомним,

На побережье Калифорнии найдена мертвая рыба-ремень, которая считается мифическим предсказателем стихийных бедствий. Это лишь второй случай за три месяца и 21-й с 1901 года.

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Алина Волянская

Алина Волянская

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