Рыба-пузырь и мышь-амфибия: ученые обнаружили 27 новых видов животных в Амазонии

Во время почти 40-дневных поисков в перуанском регионе Альто-Майо обнаружены десятки новых видов биоразнообразия. Некоторые чрезвычайно интересны.

Передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Благодаря экспедиции, которая длилась в течение 38 дней в перуанском регионе Альто-Майо, что на северо-западе страны, было обнаружено по меньшей мере 27 новых для науки видов. Среди них - редкая мышь-амфибия, саламандра, лазающая по деревьям, а также необычная «рыба с каплями».

Экспедиция была «захватывающей» и «удивительной» - рассказывает Тронд Ларсенд, старший директор по вопросам биоразнообразия и экосистемных наук Научного центра Мура Международной организации охраны природы.

Специалист отметил, что регион Альто-Майо имеет высокую плотность населения и испытывает значительное давление со стороны вырубки лесов и сельского хозяйства.

«Я был очень удивлен, когда обнаружил такое большое видовое богатств. В том числе столько новых, редких и исчезающих видов, многие из которых не встречаются больше нигде, - пояснил Ларсен.

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К «новым» видам относятся четыре млекопитающих:

Мышь-колючка,

Мышь с коротким хвостом,

Карликовая белка,

Мышь-полуводная.

(Белка) идеально помещается в вашей ладони. Она очаровательна и имеет очень красивый коричневый цвет. Она очень быстрая. Быстро прыгает и прячется на деревьях - сказал Ларсен.



также, по словам ученого, "шокирующим и волнующим" было открытие нового вида мышей-амфибий.

Он принадлежит к группе плотоядных полуводных грызунов, для которых большинство видов чрезвычайно редки и их трудно собрать, что дает им почти мифический статус среди экспертов по млекопитающим ... Мы нашли эту мышь-амфибию только в одном уникальном участке болотный лес, которому угрожает вторжение в сельское хозяйство, и он может не жить нигде больше - рассказал ученый.

Ларсен был особенно рад найти новую древесную саламандру «с короткими маленькими ножками и пятнистой каштаново-коричневой окраской.

Интригующей находкой была рыба-пузырь или «рыба с головой-капелькой».

Она похожа на родственные виды сомов, но с действительно странным пятнистым расширением в виде капли на конце головы - сказал Ларсен.

Он заметил, что функция этой «капли пока остается полной загадкой. «Если бы мне пришлось строить догадки, я бы предположил, что это может быть как-то связано с органами чувств в голове», - отметил исследователь.

Экспедиция также задокументировала 49 «исчезающих» видов из красного списка МСОП (Международный союз охраны природы, IUCN).

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Среди них:

две обезьяны, находящиеся под угрозой исчезновения (перуанская желтохвостая шерстистая обезьяна и обезьяна тити Сан-Мартин);

две находящиеся под угрозой исчезновения птицы (пестрый пикули длинноусый Филин);

также лягушка-Арлекин, находящаяся под угрозой исчезновения.

справка

Исследование проводилось в июне и июле 2022 года с использованием фотоловушек, биоакустических датчиков и ДНК окружающей среды (eDNA), собранной из рек и других источников воды.

Напомним,

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