Рыба-пузырь и мышь-амфибия: ученые обнаружили 27 новых видов животных в Амазонии
Киев • УНН
Во время 38-дневной экспедиции в перуанском регионе Альто-Майо ученые обнаружили 27 новых видов животных. Среди находок - мышь-амфибия, древесная саламандра и рыба с необычным расширением на голове в форме капли.
Во время почти 40-дневных поисков в перуанском регионе Альто-Майо обнаружены десятки новых видов биоразнообразия. Некоторые чрезвычайно интересны.
Передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Благодаря экспедиции, которая длилась в течение 38 дней в перуанском регионе Альто-Майо, что на северо-западе страны, было обнаружено по меньшей мере 27 новых для науки видов. Среди них - редкая мышь-амфибия, саламандра, лазающая по деревьям, а также необычная «рыба с каплями».
Экспедиция была «захватывающей» и «удивительной» - рассказывает Тронд Ларсенд, старший директор по вопросам биоразнообразия и экосистемных наук Научного центра Мура Международной организации охраны природы.
Специалист отметил, что регион Альто-Майо имеет высокую плотность населения и испытывает значительное давление со стороны вырубки лесов и сельского хозяйства.
«Я был очень удивлен, когда обнаружил такое большое видовое богатств. В том числе столько новых, редких и исчезающих видов, многие из которых не встречаются больше нигде, - пояснил Ларсен.
Редкую "рыбу-весло", мифический вестник гибели, нашли в Калифорнии17 нояб. 2024, 14:03 • 21763 просмотра
К «новым» видам относятся четыре млекопитающих:
Мышь-колючка,
Мышь с коротким хвостом,
Карликовая белка,
Мышь-полуводная.
(Белка) идеально помещается в вашей ладони. Она очаровательна и имеет очень красивый коричневый цвет. Она очень быстрая. Быстро прыгает и прячется на деревьях
также, по словам ученого, "шокирующим и волнующим" было открытие нового вида мышей-амфибий.
Он принадлежит к группе плотоядных полуводных грызунов, для которых большинство видов чрезвычайно редки и их трудно собрать, что дает им почти мифический статус среди экспертов по млекопитающим ... Мы нашли эту мышь-амфибию только в одном уникальном участке болотный лес, которому угрожает вторжение в сельское хозяйство, и он может не жить нигде больше
Ларсен был особенно рад найти новую древесную саламандру «с короткими маленькими ножками и пятнистой каштаново-коричневой окраской.
Интригующей находкой была рыба-пузырь или «рыба с головой-капелькой».
Она похожа на родственные виды сомов, но с действительно странным пятнистым расширением в виде капли на конце головы
Он заметил, что функция этой «капли пока остается полной загадкой. «Если бы мне пришлось строить догадки, я бы предположил, что это может быть как-то связано с органами чувств в голове», - отметил исследователь.
Экспедиция также задокументировала 49 «исчезающих» видов из красного списка МСОП (Международный союз охраны природы, IUCN).
С помощью ДНК-анализа ученые выяснили истинное происхождение Христофора Колумба13 окт. 2024, 14:46 • 108011 просмотров
Среди них:
две обезьяны, находящиеся под угрозой исчезновения (перуанская желтохвостая шерстистая обезьяна и обезьяна тити Сан-Мартин);
две находящиеся под угрозой исчезновения птицы (пестрый пикули длинноусый Филин);
также лягушка-Арлекин, находящаяся под угрозой исчезновения.
справка
Исследование проводилось в июне и июле 2022 года с использованием фотоловушек, биоакустических датчиков и ДНК окружающей среды (eDNA), собранной из рек и других источников воды.
Напомним,
Исследователи обнаружили новый вид гигантской водяной лилии, которая пряталась на видном месте в течение 177 лет, это растение с шириной листа в 3 метра является мировым рекордсменом по величине кувшинки
В эквадорской Амазонии обнаружен новый вид карликового удава6 янв. 2023, 10:57 • 620286 просмотров