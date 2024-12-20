Рыба-пузырь и мышь-амфибия: ученые обнаружили 27 новых видов животных в Амазонии

ukenru
Эксклюзив
"Это мина замедленного действия для рынка и населения": Олег Климов раскритиковал скандальные поправки к законопроекту, которые приведут к подорожанию лекарств (ВИДЕО)
13:45 • 16028 просмотра

"Это мина замедленного действия для рынка и населения": Олег Климов раскритиковал скандальные поправки к законопроекту, которые приведут к подорожанию лекарств (ВИДЕО)

Эксклюзив
Гетманцев увеличением налогов пытается скрыть провальную работу налоговой службы - экс-глава налоговой Хмельницкой области
12:28 • 35526 просмотра

Гетманцев увеличением налогов пытается скрыть провальную работу налоговой службы - экс-глава налоговой Хмельницкой области

Эксклюзив
В Броварах работает программа дайвинг-реабилитации для военных ветеранов - видео
12:20 • 55092 просмотра

В Броварах работает программа дайвинг-реабилитации для военных ветеранов - видео

Эксклюзив
Эксперты КНИИСЭ осматривают места падений сбитых российских ракет в Киеве и определяют их тип
09:45 • 113132 просмотра

Эксперты КНИИСЭ осматривают места падений сбитых российских ракет в Киеве и определяют их тип

Эксклюзив
Известный офтальмолог обменивает картины на дроны и материалы для реконструкции лиц военных: как искусство помогает ВСУ
 • 146111 просмотра

Известный офтальмолог обменивает картины на дроны и материалы для реконструкции лиц военных: как искусство помогает ВСУ

Эксклюзив
Гетманцев руками Сокура уничтожил всех профессионалов в налоговой - экс-руководитель налоговой Хмельницкой области
 • 171584 просмотра

Гетманцев руками Сокура уничтожил всех профессионалов в налоговой - экс-руководитель налоговой Хмельницкой области

Эксклюзив
АРМА работает без общественного контроля, что создает риски для прозрачности работы агентства - эксперт
 • 194189 просмотра

АРМА работает без общественного контроля, что создает риски для прозрачности работы агентства - эксперт

Эксклюзив
НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром
 • 271026 просмотра

НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром

В Генштабе подтвердили поражение в рф Новошахтинского НПЗ
 • 166259 просмотра

В Генштабе подтвердили поражение в рф Новошахтинского НПЗ

Эксклюзив
Броварская громада выделила более 4,4 млн грн на восстановление домохозяйств, пострадавших от российских обстрелов
 • 147522 просмотра

Броварская громада выделила более 4,4 млн грн на восстановление домохозяйств, пострадавших от российских обстрелов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Херсоне возросло количество пострадавших от обстрела: появился третий раненый

В Херсоне возросло количество пострадавших от обстрела: появился третий раненый

 • 148200 просмотра
В Киеве работает противовоздушная оборона из-за угрозы ракетного удара

В Киеве работает противовоздушная оборона из-за угрозы ракетного удара

 • 151461 просмотра
Потери террористической страны за сутки: ВСУ уничтожили 2200 оккупантов

Потери террористической страны за сутки: ВСУ уничтожили 2200 оккупантов

 • 151487 просмотра
У "Теории большого взрыва" будет новый спин-офф: определилась творческая команда

У "Теории большого взрыва" будет новый спин-офф: определилась творческая команда

 • 170581 просмотра
Эппл Мартин вызвала сенсацию на Бали дебютанток: фронтмен Coldplay признался, что никогда не представлял себя на этом событии

Эппл Мартин вызвала сенсацию на Бали дебютанток: фронтмен Coldplay признался, что никогда не представлял себя на этом событии

08:19 • 152052 просмотра
публикации
"Это мина замедленного действия для рынка и населения": Олег Климов раскритиковал скандальные поправки к законопроекту, которые приведут к подорожанию лекарств (ВИДЕО)

"Это мина замедленного действия для рынка и населения": Олег Климов раскритиковал скандальные поправки к законопроекту, которые приведут к подорожанию лекарств (ВИДЕО)
Эксклюзив

13:45 • 16028 просмотра
НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром

НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром
Эксклюзив

 • 271026 просмотра
Рождественский стол 2024: топ-4 традиционных блюд: топ-4 традиционных блюд

Рождественский стол 2024: топ-4 традиционных блюд: топ-4 традиционных блюд

 • 186025 просмотра
НАБУ и САП не смогли: Апелляционная палата ВАКС в очередной раз отказала во взятии Крючкова под стражу

НАБУ и САП не смогли: Апелляционная палата ВАКС в очередной раз отказала во взятии Крючкова под стражу

 • 204942 просмотра
Фальстарт или умышленное перетягивание внимания: глава АРМА Елена Дума снова пиарится на громких делах, но не слишком ли рано

Фальстарт или умышленное перетягивание внимания: глава АРМА Елена Дума снова пиарится на громких делах, но не слишком ли рано

 • 211988 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Рыба-пузырь и мышь-амфибия: ученые обнаружили 27 новых видов животных в Амазонии

Рыба-пузырь и мышь-амфибия: ученые обнаружили 27 новых видов животных в Амазонии

13:39 • 7180 просмотра
Оскар Айзек и Ана де Армас сыграют в новом секретном сериале Apple TV+

Оскар Айзек и Ана де Армас сыграют в новом секретном сериале Apple TV+

11:58 • 31250 просмотра
"Дюна: Пророчество" получит продолжение: анонсирован второй сезон

"Дюна: Пророчество" получит продолжение: анонсирован второй сезон

11:32 • 31633 просмотра
Объединял древних британцев тысячи лет до нашей эры: новое открытие о назначении Стоунхенджа

Объединял древних британцев тысячи лет до нашей эры: новое открытие о назначении Стоунхенджа

10:31 • 76392 просмотра
Эппл Мартин вызвала сенсацию на Бали дебютанток: фронтмен Coldplay признался, что никогда не представлял себя на этом событии

Эппл Мартин вызвала сенсацию на Бали дебютанток: фронтмен Coldplay признался, что никогда не представлял себя на этом событии

08:19 • 152052 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Рыба-пузырь и мышь-амфибия: ученые обнаружили 27 новых видов животных в Амазонии

Рыба-пузырь и мышь-амфибия: ученые обнаружили 27 новых видов животных в Амазонии

Киев  •  УНН

 • 7049 просмотра

Read in English

Во время 38-дневной экспедиции в перуанском регионе Альто-Майо ученые обнаружили 27 новых видов животных. Среди находок - мышь-амфибия, древесная саламандра и рыба с необычным расширением на голове в форме капли.

Во время почти 40-дневных поисков в перуанском регионе Альто-Майо обнаружены десятки новых видов биоразнообразия. Некоторые чрезвычайно интересны.

Передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Благодаря экспедиции, которая длилась в течение 38 дней в перуанском регионе Альто-Майо, что на северо-западе страны, было обнаружено по меньшей мере 27 новых для науки видов. Среди них - редкая мышь-амфибия, саламандра, лазающая по деревьям, а также необычная «рыба с каплями».

Экспедиция была «захватывающей» и «удивительной» - рассказывает Тронд Ларсенд, старший директор по вопросам биоразнообразия и экосистемных наук Научного центра Мура Международной организации охраны природы.

Image

Специалист отметил, что регион Альто-Майо имеет высокую плотность населения и испытывает значительное давление со стороны вырубки лесов и сельского хозяйства.

«Я был очень удивлен, когда обнаружил такое большое видовое богатств. В том числе столько новых, редких и исчезающих видов, многие из которых не встречаются больше нигде, - пояснил Ларсен.

Редкую "рыбу-весло", мифический вестник гибели, нашли в Калифорнии17 нояб. 2024, 14:03 • 21763 просмотра

К «новым» видам относятся четыре млекопитающих:

Мышь-колючка,

Мышь с коротким хвостом,

Карликовая белка,

Мышь-полуводная.

(Белка) идеально помещается в вашей ладони. Она очаровательна и имеет очень красивый коричневый цвет. Она очень быстрая. Быстро прыгает и прячется на деревьях

- сказал Ларсен. 
Image


также, по словам ученого, "шокирующим и волнующим" было открытие нового вида мышей-амфибий.

Image

Он принадлежит к группе плотоядных полуводных грызунов, для которых большинство видов чрезвычайно редки и их трудно собрать, что дает им почти мифический статус среди экспертов по млекопитающим ... Мы нашли эту мышь-амфибию только в одном уникальном участке болотный лес, которому угрожает вторжение в сельское хозяйство, и он может не жить нигде больше

- рассказал ученый.
Image

Ларсен был особенно рад найти новую древесную саламандру «с короткими маленькими ножками и пятнистой каштаново-коричневой окраской.

Интригующей находкой была рыба-пузырь или «рыба с головой-капелькой».

Она похожа на родственные виды сомов, но с действительно странным пятнистым расширением в виде капли на конце головы

- сказал Ларсен.
Image

Он заметил, что функция этой «капли пока остается полной загадкой. «Если бы мне пришлось строить догадки, я бы предположил, что это может быть как-то связано с органами чувств в голове», - отметил исследователь.

Image

Экспедиция также задокументировала 49 «исчезающих» видов из красного списка МСОП (Международный союз охраны природы, IUCN).

С помощью ДНК-анализа ученые выяснили истинное происхождение Христофора Колумба13 окт. 2024, 14:46 • 108011 просмотров

Среди них:

две обезьяны, находящиеся под угрозой исчезновения (перуанская желтохвостая шерстистая обезьяна и обезьяна тити Сан-Мартин);

две находящиеся под угрозой исчезновения птицы (пестрый пикули длинноусый Филин);

также лягушка-Арлекин, находящаяся под угрозой исчезновения.

Image

справка

Исследование проводилось в июне и июле 2022 года с использованием фотоловушек, биоакустических датчиков и ДНК окружающей среды (eDNA), собранной из рек и других источников воды.

Напомним,

Исследователи обнаружили новый вид гигантской водяной лилии, которая пряталась на видном месте в течение 177 лет, это растение с шириной листа в 3 метра является мировым рекордсменом по величине кувшинки

В эквадорской Амазонии обнаружен новый вид карликового удава6 янв. 2023, 10:57 • 620286 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости МираТехнологииУНН Lite