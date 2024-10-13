С помощью ДНК-анализа ученые выяснили истинное происхождение Христофора Колумба

Ученые с помощью анализа ДНК выяснили, что Христофор Колумб - еврей из западного Средиземноморья. Об этом говорится в испанском телевизионном документальном фильме «ДНК Колумба, его истинное происхождение», пишет CNN, передает УНН.

Детали

В фильме, который презентовали на испанском телеканале TVE, демонстрируют более 20 лет исследований под руководством судебно-медицинского эксперта и профессора Университета Гранады Хосе Антонио Лоренте.

Исследования проводили над останками, похороненными в Севильском соборе, который власти давно обозначили как место захоронения Колумба. Ранее существовали противоречия относительно того, действительно ли именно он там похоронен, но новые доказательства это доказали.

Проанализировав 25 возможных мест, ученые установили, что Колумб родился именно в Западной Европе. Они подтвердили предыдущие теории о том, что останки в Севильском соборе принадлежали Колумбу.

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Команда ученых сравнила ДНК мореплавателя с известными ныне его родственниками и потомками. В частности, анализ костей его сына Эрнандо Колона, хорошо сохранившихся в том же храме, был решающим.

У нас есть ДНК Христофора Колумба, очень частичная, но достаточная. У нас есть ДНК Эрнандо Колона, его сына. И в Y-хромосоме (мужской), и в митохондриальной ДНК (переданной матерью) Эрнандо есть черты, совместимые с еврейским происхождением - заявил эксперт-криминалист Мигель Лоренте.

Как известно, до сих пор несколько стран спорили о происхождении и окончательном месте захоронения первооткрывателя Америки. Многие историки поставили под сомнение традиционную теорию о том, что Колумб прибыл из Генуи (Италия).

По другим теориям он был испанским евреем, греком, баском, португальцем или британцем. Однако теперь сомнений и споров должно стать меньше.

Исследование национальности Колумба было осложнено рядом факторов, в частности большим количеством данных. Но результат почти абсолютно точный - убежден Лоренте.

Справочно

Христофор Колумб умер в возрасте 55 лет в северо-западном испанском городе Вальядолид в 1506 году, но хотел, чтобы его похоронили на острове Эспаньола в Тихом океане вблизи островов Карибского бассейна.

Его останки туда перевезли в 1542 году, а затем, в 1795 году, на Кубу. В Севилью в Испании останки попали только в 1898 году.

Напомним,

Археологи обнаружили хорошо сохранившийся череп мастодонта в Айове. Ученые надеются найти доказательства взаимодействия человека с этим существом, что может пролить свет на историю человечества.