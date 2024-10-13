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За допомогою ДНК-аналізу вчені з'ясували справжнє походження Христофора Колумба

Київ • УНН

 • 108259 перегляди

Вчені за допомогою аналізу ДНК з'ясували, що Христофор Колумб був євреєм із західного Середземномор'я. Дослідження проводилося над рештками, похованими у Севільському соборі, та порівнювалося з ДНК його сина Ернандо Колона.

За допомогою ДНК-аналізу вчені з'ясували справжнє походження Христофора Колумба

Вчені за допомогою аналізу ДНК з'ясували, що Христофор Колумб — єврей із західного Середземноморʼя. Про це йдеться  в іспанському телевізійному документальному фільмі "ДНК Колумба, його справжнє походження", пише CNN, передає УНН.

Деталі

У фільмі, який презентували на іспанському телеканалі TVE, демонструють понад 20 років досліджень під керівництвом судово-медичного експерта та професора Університету Гранади Хосе Антоніо Лоренте. 

Дослідження проводили над рештками, похованими у Севільському соборі, який влада давно позначила як місце поховання Колумба. Раніше існували суперечності щодо того, чи дійсно саме він там похований, але нові докази це довели.

Проаналізувавши 25 можливих місць, вчені встановили, що Колумб народився саме в Західній Європі. Вони підтвердили попередні теорії про те, що останки в Севільському соборі належали Колумбу.

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Команда вчених порівняла ДНК мореплавця з відомими нині його родичами та нащадками. Зокрема, аналіз кісток його сина Ернандо Колона, добре збережених у тому самому храмі, був вирішальним.

У нас є ДНК Христофора Колумба, дуже часткова, але достатня. У нас є ДНК Ернандо Колона, його сина. І в Y-хромосомі (чоловічій), і в мітохондріальній ДНК (переданій матір’ю) Ернандо є риси, сумісні з єврейським походженням

- заявив експерт-криміналіст Мігель Лоренте.

Як відомо, досі кілька країн сперечалися щодо походження та остаточного місця поховання першовідкривача Америки. Багато істориків поставили під сумнів традиційну теорію про те, що Колумб прибув із Генуї (Італія).

За іншими теоріями він був іспанським євреєм, греком, баском, португальцем чи британцем. Проте тепер сумнівав та суперечок повинно стати менше. 

Дослідження національності Колумба було ускладнене рядом факторів, зокрема великою кількістю даних. Але результат майже абсолютно точний

- переконаний Лоренте.

Довідково

Христофор Колумб помер у віці 55 років у північно-західному іспанському місті Вальядолід у 1506 році, але хотів, щоб його поховали на острові Еспаньйола в Тихому океані поблизу островів Карибського басейну.

Його рештки туди перевезли в 1542 році, а потім, у 1795 році, на Кубу. До Севільї в Іспанії рештки потрапили лише в 1898 році.

Нагадаємо

Археологи виявили добре збережений череп мастодонта в Айові. Вчені сподіваються знайти докази взаємодії людини з цією істотою, що може пролити світло на історію людства.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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