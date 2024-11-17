Редкую "рыбу-весло", мифический вестник гибели, нашли в Калифорнии

ukenru
Эксклюзив
Погода может иметь ограниченное влияние на ситуацию в энергосистеме, основная угроза это обстрелы - Галущенко
 • 85812 просмотра

Погода может иметь ограниченное влияние на ситуацию в энергосистеме, основная угроза это обстрелы - Галущенко

Эксклюзив
Погода в Украине: когда ждать мокрого снега и заморозков
 • 111855 просмотра

Погода в Украине: когда ждать мокрого снега и заморозков

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление
 • 163774 просмотра

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

Эксклюзив
Безработных стало меньше: в Броварском центре занятости рассказали, как изменился подход к трудоустройству
 • 153563 просмотра

Безработных стало меньше: в Броварском центре занятости рассказали, как изменился подход к трудоустройству

Эксклюзив
В очередной атаке по Украине россия применила северокорейские ракеты KN-23/24: эксперты проанализировали специфические характеристики
 • 152167 просмотра

В очередной атаке по Украине россия применила северокорейские ракеты KN-23/24: эксперты проанализировали специфические характеристики

Правительство поддержало реформу социального страхования "єПотенціал": что изменится
 • 139672 просмотра

Правительство поддержало реформу социального страхования "єПотенціал": что изменится

Новые правила бронирования работников: что изменится с 1 декабря
 • 119103 просмотра

Новые правила бронирования работников: что изменится с 1 декабря

Эксклюзив
АРМА оправдывается за игнорирование кредитных обязательств перед "Ощадбанком" в конкурсе на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер"
 • 107973 просмотра

АРМА оправдывается за игнорирование кредитных обязательств перед "Ощадбанком" в конкурсе на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер"

Эксклюзив
У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах
 • 141547 просмотра

У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах

Погода в Украине: завтра ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах
 • 107686 просмотра

Погода в Украине: завтра ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Иран требует один трлн долларов от США за введенные против страны санкции

Иран требует один трлн долларов от США за введенные против страны санкции

 • 33184 просмотра
Японские войска проведут совместные учения с военными Австралии и США

Японские войска проведут совместные учения с военными Австралии и США

 • 34061 просмотра
В Киеве могут ввести графики отключений из-за угрозы ракетного удара

В Киеве могут ввести графики отключений из-за угрозы ракетного удара

 • 51701 просмотра
Враг атакует объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине - Галущенко

Враг атакует объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине - Галущенко

 • 42180 просмотра
Во время ночной массовой атаки россия выпустила по Украине 120 ракет и 90 дронов

Во время ночной массовой атаки россия выпустила по Украине 120 ракет и 90 дронов

 • 29615 просмотра
публикации
Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

 • 163776 просмотра
Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

 • 127393 просмотра
«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

 • 135035 просмотра
У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах

У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах
Эксклюзив

 • 141549 просмотра
Следующий шаг - подозрение: дело против главного юриста НБУ Зимы сдвинулось с мертвой точки

Следующий шаг - подозрение: дело против главного юриста НБУ Зимы сдвинулось с мертвой точки

 • 151929 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Airbnb подвергли критике из-за идеи «заставить туристов драться как гладиаторы» в Колизее

Airbnb подвергли критике из-за идеи «заставить туристов драться как гладиаторы» в Колизее

12:22 • 26155 просмотра
Пять захватывающих фантастических фильмов: что посмотреть в эти осенние выходные

Пять захватывающих фантастических фильмов: что посмотреть в эти осенние выходные

 • 101138 просмотра
Николь Кидман хотела бы сняться у Мартина Скорсезе, если тот создаст фильм с женщинами

Николь Кидман хотела бы сняться у Мартина Скорсезе, если тот создаст фильм с женщинами

 • 101009 просмотра
Хрыстына Соловий объявила паузу в концертной деятельности

Хрыстына Соловий объявила паузу в концертной деятельности

 • 100740 просмотра
«Появился за 6 тысяч лет до н.э.": 13 интересных фактов о сыре, о которых вы не знали

«Появился за 6 тысяч лет до н.э.": 13 интересных фактов о сыре, о которых вы не знали

 • 92672 просмотра
Актуальное
Редкую "рыбу-весло", мифический вестник гибели, нашли в Калифорнии

Редкую "рыбу-весло", мифический вестник гибели, нашли в Калифорнии

Киев  •  УНН

 • 6079 просмотра

Read in English

На побережье Калифорнии найдена мертвая рыба-ремень, которая считается мифическим предсказателем стихийных бедствий. Это лишь второй случай за три месяца и 21-й с 1901 года.

Считается, что редкая рыба-ремень может принести огромные стихийные бедствия. Она появилась второй раз за три месяца на побережьях американского штата Калифорния.

Пишет УНН со ссылкой на NBC news и Scripps Institution of Oceanography.

Длинную лентовидную рыбу-ремень (ремнекрыло, которую редко можно увидеть и которую считают предвестником беды, второй раз в этом году вынесло на берег Калифорнии.

Image

Как указывается на странице Scripps Institution of Oceanography (Институт океанографии Скриппса), рыба-ремень была найдена мертвой на скалистом берегу Грандвью-Бич в Энсинитасе на прошлой неделе.

Image

Справка

Селедочный король хохлатый (Regalecus glesne) или рыба-ремень - это полуглубоководная рыба, встречающаяся в теплых и умеренно теплых водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов. Его физические характеристики и волнообразный способ плавания привели к предположению, что этот вид рыбы может быть источником многих наблюдений так называемого "морского змея".

По данным Scripps Institution, рыба-ремень - невероятно редкое существо.

С 1901 года на берегах Калифорнии было зафиксировано всего 21 рыбу-ремень.

Существует популярное поверье, ставшее известным с годами, особенно широко распространенное в Японии и других прибрежных культурах, которое связывает появление конкретной рыбы со стихийными бедствиями, такими как цунами и землетрясения.

На Кубе произошло землетрясение магнитудой 6,810 нояб. 2024, 21:54 • 19592 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
kubaКуба
kaliforniyaКалифорния
yaponiyaЯпония