Редкую "рыбу-весло", мифический вестник гибели, нашли в Калифорнии
Киев • УНН
На побережье Калифорнии найдена мертвая рыба-ремень, которая считается мифическим предсказателем стихийных бедствий. Это лишь второй случай за три месяца и 21-й с 1901 года.
Считается, что редкая рыба-ремень может принести огромные стихийные бедствия. Она появилась второй раз за три месяца на побережьях американского штата Калифорния.
Пишет УНН со ссылкой на NBC news и Scripps Institution of Oceanography.
Длинную лентовидную рыбу-ремень (ремнекрыло, которую редко можно увидеть и которую считают предвестником беды, второй раз в этом году вынесло на берег Калифорнии.
Как указывается на странице Scripps Institution of Oceanography (Институт океанографии Скриппса), рыба-ремень была найдена мертвой на скалистом берегу Грандвью-Бич в Энсинитасе на прошлой неделе.
Справка
Селедочный король хохлатый (Regalecus glesne) или рыба-ремень - это полуглубоководная рыба, встречающаяся в теплых и умеренно теплых водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов. Его физические характеристики и волнообразный способ плавания привели к предположению, что этот вид рыбы может быть источником многих наблюдений так называемого "морского змея".
По данным Scripps Institution, рыба-ремень - невероятно редкое существо.
С 1901 года на берегах Калифорнии было зафиксировано всего 21 рыбу-ремень.
Существует популярное поверье, ставшее известным с годами, особенно широко распространенное в Японии и других прибрежных культурах, которое связывает появление конкретной рыбы со стихийными бедствиями, такими как цунами и землетрясения.
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