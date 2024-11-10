На Кубе произошло землетрясение магнитудой 6,8
Киев • УНН
На востоке Кубы произошло землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в 40 км от города Бартоломе Масо. Толчки ощущались по всей восточной части острова, однако сообщений о разрушениях или пострадавших нет.
В воскресенье на востоке Кубы произошло мощное землетрясение магнитудой в 6,8. об этом сообщает The Independent, пишет УНН.
Детали
Как сообщает Геологической службы США, эпицентр землетрясения был зафиксирован примерно в 40 км к югу от города Бартоломе Масо.
Толчки ощущались по всей восточной части Кубы, в том числе в крупных городах, таких как Сантьяго-де-Куба.
Сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало.
Напомним
Ураган "Рафаэль" вызвал общенациональное отключение электроэнергии на Кубе. Эвакуированы 70 000 человек, а шторм третьей категории принес сильные дожди и угрозу наводнений.