На Кубе произошло землетрясение магнитудой 6,8

В воскресенье на востоке Кубы произошло мощное землетрясение магнитудой в 6,8. об этом сообщает The Independent, пишет УНН.

Детали

Как сообщает Геологической службы США, эпицентр землетрясения был зафиксирован примерно в 40 км к югу от города Бартоломе Масо.

Толчки ощущались по всей восточной части Кубы, в том числе в крупных городах, таких как Сантьяго-де-Куба.

Сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало.

Напомним

Ураган "Рафаэль" вызвал общенациональное отключение электроэнергии на Кубе. Эвакуированы 70 000 человек, а шторм третьей категории принес сильные дожди и угрозу наводнений.