В эквадорской Амазонии обнаружен новый вид карликового удава

Детали

До 20 сантиметров длиной и с окраской кожи, похожей на окраску кожи удава — ранее неизвестная змея была названа Tropidophis cacuangoae. По данным министерства окружающей среды Эквадора, вторая часть имени посвящена активистке прав коренных народов начала 20 века Долорес Какуанго.

Первооткрыватели сообщили, что два экземпляра были найдены в национальном заповеднике Колонсо Чалупа и в частном парке Сумак Каусай.

"Эти змеи являются пережитком времени, они настолько старые животные, что найти или столкнуться с одной из них - привилегия", - сказал AFP эквадорский исследователь Марио Янес из Национального института биоразнообразия (INABIO).

Этот вид необычен тем, что имеет "рудиментарный таз", характерный для примитивных змей, и некоторые считают его свидетельством того, что змеи произошли от ящериц, потерявших конечности за миллионы лет.

Выводы группы опубликованы в Европейском журнале таксономии.

Министерство заявило, что в результате открытия количество известных видов Tropidophis, эндемичных для Южной Америки, достигло шести.