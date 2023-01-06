В еквадорській Амазонії виявлено новий вид карликового удава

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До 20 сантиметрів завдовжки і з забарвленням шкіри, схожою на забарвлення шкіри удава — раніше невідома змія була названа Tropidophis cacuangoae. За даними міністерства довкілля Еквадору, друга частина імені присвячена активістці прав корінних народів початку 20 століття Долорес Какуанго.

Першовідкривачі повідомили, що два екземпляр було знайдено у національному заповіднику Колонсо Чалупа та у приватному парку Сумак Каусай.

"Ці змії є пережитком часу, вони настільки старі тварини, що знайти або зіткнутися з однією з них - привілей", - сказав AFP еквадорський дослідник Маріо Янес з Національного інституту біорізноманіття (INABIO).

Цей вид незвичайний тим, що має "рудиментарний таз", характерний для примітивних змій, і деякі вважають його свідченням того, що змії походять від ящірок, які втратили кінцівки за мільйони років.

Висновки групи були опубліковані у Європейському журналі таксономії.

Міністерство заявило, що в результаті відкриття кількість відомих видів Tropidophis, ендемічних для Південної Америки, досягла шести.