В Средиземном море обнаружено самое мощное нейтрино в истории

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Киев  •  УНН

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Подводный телескоп KM3NeT/ARCA зафиксировал у берегов Сицилии нейтрино с беспрецедентной энергией. Открытие было сделано на глубине 3500 метров, происхождение частицы остается загадкой для ученых.

В четверг в Италии сообщили о выдающемся научном прорыве: подводный телескоп KM3NeT/ARCA обнаружил на дне Средиземного моря самое энергичное нейтрино, когда-либо обнаруженное на Земле.

Передает УНН со ссылкой на Il Messaggero и ANSA.

Детали

Рекордное нейтрино, самое энергичное из когда-либо наблюдаемых, было зафиксировано подводным телескопом у берегов территории Италии, на Сицилии.

Необычайное открытие этого нейтрино, самого энергичного из когда-либо наблюдаемых, открывает много вопросов, начиная с вопроса о механизме, который его сгенерировал: мы не можем исключить возможность того, что имеем дело с явлениями, которые до сих пор неизвестны

- говорит Аннарита Марджиотта, профессор кафедры физики и астрономии Болонского университета «Аугусто Риги». Марджиотта работает координатором исследовательской группы KM3NeT, базирующейся в Болонье.

Зафиксировать это пока что уникальное событие помог нейтринный телескоп KM3NeT/Arca - гигантская инфраструктура, установленная на глубине около 3500 метров у побережья Портопало-ди-Капо-Пассеро, Сицилия.

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Без сомнения, мы нашли то, чего не ожидали. Это точно то, что невозможно предсказать. Мы почти уверены, что нейтрино не происходит из нашей галактики, но мы не знаем, с какого расстояния оно прибыло - объясняют специалисты, среди которых Луиджи Антонио Фуско из Университета Салерно Демиен Дорник из CNRS (Национальный центр научных исследований) и другие.

Справка

Нейтрино - это неуловимые частицы. Были открыты в 1956 году Фредериком Рейнсом и Клайдом Коуэном, и являются частью Стандартной модели физики элементарных частиц. Нейтрино настолько малы и не имеют электрического заряда, что проходят сквозь планеты, звезды и даже наши тела незаметно. Каждую секунду миллиарды нейтрино проходят сквозь нас, не оставляя следа. 

Нейтрино отличаются несколькими уникальными характеристиками:

  • Отсутствие электрического заряда: что делает их нечувствительными к электромагнитным полям;
  • Чрезвычайно малая масса : близка к нулю, но не равна нулю;
  • Очень слабое взаимодействие с веществом, что делает их обнаружение чрезвычайно сложным.
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Нейтрино образуются во многих астрофизических и земных контекстах, в частности:

  • Во время ядерных реакций на Солнце;
  • Во время слияния сверхновых и нейтронных звезд;
  • Вблизи сверхмассивных черных дыр в далеких галактиках;
  • В ядерных реакторах и во время естественного радиоактивного распада на Земле.

Дополнение

3 февраля 2023 года частица была обнаружена голубым сиянием, но исследователи предпочли провести дальнейшую проверку с помощью анализа данных, который длился два года: необходимое время, учитывая такое чрезвычайное событие. Рекордное нейтрино было обнаружено детектором Arca (Astroparticle Research with Cosmics in the Abyss) на телескопе KM3NeT.

Открытие Cherax pulverulentus: популярное аквариумное животное оказалось неизвестным науке видом раков13.01.25, 18:48 • 37226 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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