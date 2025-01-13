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Открытие Cherax pulverulentus: популярное аквариумное животное оказалось неизвестным науке видом раков

Киев  •  УНН

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Чешские зоологи обнаружили новый вид раков Cherax pulverulentus, который 20 лет жил в аквариумах по всему миру. Животное происходит из Новой Гвинеи и имеет две разновидности окраски - фиолетовый и синий.

Зоологи из Чехии открыли новый вид раков: самое интересное, что во многих  аквариумах по всему миру, вместе с другими животными, это животное появляется уже два десятилетия. И лишь недавно, исследователи изучили и проанализировали ДНК, поняв, что открыли новый вид.

Передает УНН со ссылкой на National Geographic и Zootaxa.

На прошлой неделе научный журнал Zootaxa опубликовал статью, в которой сообщалось об открытии нового вида рака. Самое интересное, что этот пресноводный рак из Новой Гвинеи уже более 20 лет экспортируется как аквариумное животное. Живет во многих бассейнах Европы, США, Японии или Индонезии, впрочем - никогда не имел научного названия.

Недавно ученые, сравнив 6 видов раков обнаружили, к своему большому удивлению, что имеют дело с новым видом.

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Чешская исследовательская группа дала животному имя «Cherax pulverulentus» - «Cherax» означает род раков, к которому принадлежит этот вид, «pulverulentus» - латинское слово, означающее «покрытый пылью». Исследователи выбрали это название из-за «множества крошечных точечных пятен» на теле рака. Его длина около 5 см. Их отличают большие глаза и гладкое тело.

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Cherax pulverulentus может иметь два разных цвета. Одна разновидность, фиолетовая, имеет бирюзовый цвет и четко белый хвост. Второй, синий, в ярких пятнышках. Его хвост может быть ярко-оранжевым.

Дополнение

По словам исследовательской группы, животное живет в пресноводных реках в индонезийской части острова Новая Гвинея, к северу от Австралии, которая также включает в себя материковую часть Папуа-Новой Гвинеи.

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Однако об образе жизни нового вида в дикой природе пока что известно немного. Для того, чтобы узнать больше об этом виде, исследователи рекомендуют проводить детальные исследования на месте в будущем.

Напомним,

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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