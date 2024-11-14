Редкую черепаху спасли за 8000 километров от родного дома

После трансокеанского спасения морскую черепаху, вид которой находится под угрозой исчезновения, выпустили в Мексиканский залив.

Передает УНН со ссылкой на Associated Press.

Течение выбросило редкую гребенчатую черепаху Кемпа из теплых вод в опасно холодное Северное море. Черепаха попала в сеть рыбацкой лодки у побережья Нидерландов, в 8047 километрах от своих родных вод. Но по счастливой случайности редкое животное было спасено.

Как сообщается, ослабленную холодом морскую черепаху доставили в Роттердамский зоопарк и выкормили. Черепаха получила имя Бойер, - в честь голландской лодки, которая нашла ее.

Примерно через год после того, как ее нашли, после медицинского обследования и процесса акклиматизации, черепаха вернулась домой; ее выпустили в Мексиканский залив, сообщает зоопарк Хьюстона.

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