Как не травмировать котика, который может греться в автомобиле: советы водителям
Киев • УНН
С наступлением холодов коты часто прячутся возле теплого двигателя автомобилей, что может привести к травмированию животных. Благотворительная организация советует водителям проверять авто перед поездкой и дает конкретные советы.
С наступлением холода коты любят прятаться возле двигателя и других деталей автомобилей, которые производят тепло, поэтому благотворительная организация «Кискин дом Мокрые носы» призывает водителей проверять свое авто перед поездкой, передает УНН.
Наступает время, когда холод заставляет пушистых друзей искать тепло. Коты любят прятаться возле двигателя и других деталей, которые производят тепло. Там ищет защиту и засыпает. К сожалению, не всегда коты успеют проснуться когда ты заведешь двигатель, и в лучшем случае - прокатятся по делам с тобой, в худшем - серьезно травмируются
Советы водителям, как не травмировать котика:
- Постучите по капоту или по колесам - громкий звук напугает животное и оно выбежит;
- Проверьте пространство под капотом возле двигателя - вдруг там пушистый пассажир;
- прислушивайтесь: котенок может издавать слабые звук
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