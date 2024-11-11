Как не травмировать котика, который может греться в автомобиле: советы водителям

С наступлением холода коты любят прятаться возле двигателя и других деталей автомобилей, которые производят тепло, поэтому благотворительная организация «Кискин дом Мокрые носы» призывает водителей проверять свое авто перед поездкой, передает УНН.

Наступает время, когда холод заставляет пушистых друзей искать тепло. Коты любят прятаться возле двигателя и других деталей, которые производят тепло. Там ищет защиту и засыпает. К сожалению, не всегда коты успеют проснуться когда ты заведешь двигатель, и в лучшем случае - прокатятся по делам с тобой, в худшем - серьезно травмируются