Киев • УНН
Нявканье и настойчивость кота спасли жизнь его хозяйки, позвав ее в другую комнату за несколько минут до того, как обстрел разрушил их дом в Мирнограде, а впоследствии спасатели вытащили кота из-под завалов и воссоединили его с хозяйкой.
В Мирнограде Донецкой области из-под завалов спасли кота, его мяуканье и настойчивость спасли жизнь хозяйке, когда за несколько минут до того, как обстрел разрушил их дом, пушистик позвал ее в комнату, которая не была повреждена, сообщили в ГСЧС Украины в среду, пишет УНН.
Детали
"Из-под завалов разрушенного дома в Мирнограде чрезвычайники достали пушистика и передали его владелице", - сообщили в ГСЧС в X.
Отмечается, что за несколько минут до обстрела кот начал мяукать и настойчиво звать женщину в комнату, которая не была повреждена. "Так пушистый любимец спас жизнь своей хозяйке", - рассказали спасатели.
Тела пропавших супругов нашли под завалами после вражеского обстрела Мирнограда16 июля 2024, 06:00 • 28733 просмотра