В Мирнограде Донецкой области из-под завалов спасли кота, его мяуканье и настойчивость спасли жизнь хозяйке, когда за несколько минут до того, как обстрел разрушил их дом, пушистик позвал ее в комнату, которая не была повреждена, сообщили в ГСЧС Украины в среду, пишет УНН.

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"Из-под завалов разрушенного дома в Мирнограде чрезвычайники достали пушистика и передали его владелице", - сообщили в ГСЧС в X.

Отмечается, что за несколько минут до обстрела кот начал мяукать и настойчиво звать женщину в комнату, которая не была повреждена. "Так пушистый любимец спас жизнь своей хозяйке", - рассказали спасатели.

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