Тела двух людей, которых искали среди завалов многоэтажки в Мирнограде в Донецкой области после обстрела 14 июля, нашли. Об этом в комментарии "Суспільне Донбас" рассказал и.о. начальника Мирноградской ГВА Юрий Третьяк, пишет УНН.

Детали

Тела супругов, а именно 67-летней женщины и 69-летнего мужчины, нашли утром 16 июля. Их искали два дня.

"В 03:30 из-под завалов изъяты тела погибших женщины и мужчины. Аварийно-спасательные работы по поиску погибших завершены", - рассказал Юрий Третьяк.

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