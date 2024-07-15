Киев • УНН
За минувшие сутки российские войска 3380 раз вели обстрелы в Донецкой области, повредив 37 гражданских объектов, среди которых жилые дома, административные здания, кафе, магазины, учебные заведения и автомобили, в результате чего погиб мирный житель и 11 получили ранения.
Российские войска за минувшие сутки обстреляли Донецкую область 3380 раз, известно о погибшем и 11 раненых, сообщили в ГУНП в области в понедельник, пишет УНН.
Детали
"Враг обстрелял Донецкую область 3380 раз за сутки - погиб гражданский человек, 11 жителей получили ранения", - сообщили в полиции области в соцсетях.
Отмечается, что армия рф накрыла огнем 8 населенных пунктов: города Зализное, Лиман, Мирноград, села Богоявленка, Гнатовка, Закитное, Мариновка, Михайловка. Повреждено 37 гражданских объектов - 19 жилых домов, админздания, кафе, магазин, учебное заведение, хозяйственные постройки, автомобили.
По данным полиции:
В результате российских атак в Донецкой области ранен водитель бригады, разрушен диспетчерский пункт13 июля 2024, 08:53 • 28485 просмотров