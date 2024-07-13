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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В результате российских атак в Донецкой области ранен водитель бригады, разрушен диспетчерский пункт

Киев  •  УНН

13 июля 2024, 08:53  •  17402 просмотра

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В Донецкой области под вражеский обстрел попала бригада энергетиков, в результате чего водитель получил ранения, а здание диспетчерского пункта было разрушено российским обстрелом, в результате чего два человека получили ранения.

 В Донецкой области бригада энергетиков попала под вражеский обстрел, в результате чего получил ранения бригадный водитель. Также в регионе из-за удара рф разрушено здание диспетчерского пункта. Ранения получили два человека. Об этом сообщили в Минэнерго в субботу, передает УНН

Последствия обстрелов 

В Донецкой области под вражеский обстрел попала ремонтная бригада. Бригадный водитель получил ранения и был доставлен в госпиталь

- сообщили в Минэнерго.

Также в Донецкой области в результате обстрела разрушено здание диспетчерского пункта. Ранения получили два человека.

В Днепропетровской и Харьковской областях из-за обстрелов выключались воздушные линии, в результате чего обесточивались подстанции и присоединенные к ним бытовые потребители.

Состояние сетей 

Ночью кратковременно отключалась высоковольтная воздушная линия, соединяющая энергосистемы Украины и Молдовы. Она включена в работу.

В Одесской области в результате технологических нарушений выключались высоковольтные воздушные линии. При этом обесточивалась подстанция и присоединенные к ней бытовые потребители, а также обесточивался энергетический объект. Всех потребителей запитали. 

В Житомирской области в результате отключения воздушной линии облэнерго обесточились две подстанции - в Житомирской и Киевской областях и присоединенные к ним бытовые потребители. Всех потребителей запитали, указали в ведомстве. 

Сегодня отключения света усилят: в Укрэнерго уточнили об ограничениях13 июля 2024, 07:46 • 8840 просмотров

В Кировоградской области отключалась воздушная линия облэнерго. Обесточивалась подстанция и присоединенные к ней бытовые потребители.

Кроме того, по данным Минэнерго, в Черниговской области по технологическим причинам выключалась высоковольтная воздушная линия облэнерго. При этом обесточивалось несколько подстанций и присоединенные к ним бытовые потребители. Всех запитали. 

Также, как сообщается, на Черниговщине из-за технологических нарушений отключалась воздушная линия облэнерго. Обесточивались несколько подстанций и присоединенные к ним бытовые потребители. Потребители запитаны.

Обесточивание 

Из-за боевых действий и технарушений на утро обесточены 473  населенных пунктов. Энергетики запитали 6 878  потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий.

Импорт и Экспорт 

На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 28 725 МВт*ч и максимальной мощностью 1445 МВт. Экспорта не происходит и не предвидится.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМинистерство энергетики Украины
chernigovskaya-oblastЧерниговская область
ruminiyaРумыния
slovakiyaСловакия
vengriyaВенгрия
ukrainaУкраина
moldovaМолдова
donetskДонецк
polshaПольша
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