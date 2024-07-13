В результате российских атак в Донецкой области ранен водитель бригады, разрушен диспетчерский пункт
Киев • УНН
В Донецкой области под вражеский обстрел попала бригада энергетиков, в результате чего водитель получил ранения, а здание диспетчерского пункта было разрушено российским обстрелом, в результате чего два человека получили ранения.
В Донецкой области бригада энергетиков попала под вражеский обстрел, в результате чего получил ранения бригадный водитель. Также в регионе из-за удара рф разрушено здание диспетчерского пункта. Ранения получили два человека. Об этом сообщили в Минэнерго в субботу, передает УНН.
Последствия обстрелов
В Донецкой области под вражеский обстрел попала ремонтная бригада. Бригадный водитель получил ранения и был доставлен в госпиталь
Также в Донецкой области в результате обстрела разрушено здание диспетчерского пункта. Ранения получили два человека.
В Днепропетровской и Харьковской областях из-за обстрелов выключались воздушные линии, в результате чего обесточивались подстанции и присоединенные к ним бытовые потребители.
Состояние сетей
Ночью кратковременно отключалась высоковольтная воздушная линия, соединяющая энергосистемы Украины и Молдовы. Она включена в работу.
В Одесской области в результате технологических нарушений выключались высоковольтные воздушные линии. При этом обесточивалась подстанция и присоединенные к ней бытовые потребители, а также обесточивался энергетический объект. Всех потребителей запитали.
В Житомирской области в результате отключения воздушной линии облэнерго обесточились две подстанции - в Житомирской и Киевской областях и присоединенные к ним бытовые потребители. Всех потребителей запитали, указали в ведомстве.
Сегодня отключения света усилят: в Укрэнерго уточнили об ограничениях13 июля 2024, 07:46 • 8840 просмотров
В Кировоградской области отключалась воздушная линия облэнерго. Обесточивалась подстанция и присоединенные к ней бытовые потребители.
Кроме того, по данным Минэнерго, в Черниговской области по технологическим причинам выключалась высоковольтная воздушная линия облэнерго. При этом обесточивалось несколько подстанций и присоединенные к ним бытовые потребители. Всех запитали.
Также, как сообщается, на Черниговщине из-за технологических нарушений отключалась воздушная линия облэнерго. Обесточивались несколько подстанций и присоединенные к ним бытовые потребители. Потребители запитаны.
Обесточивание
Из-за боевых действий и технарушений на утро обесточены 473 населенных пунктов. Энергетики запитали 6 878 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий.
Импорт и Экспорт
На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 28 725 МВт*ч и максимальной мощностью 1445 МВт. Экспорта не происходит и не предвидится.