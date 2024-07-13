Из-за аномальной жары и более высокого, чем прогнозировалось, потребления электроэнергии, с 14:00 и до конца суток 13 июля в регионах будут применены три очереди отключений.
Сегодня, 13 июля, будут применяться три очереди отключений с 14:00 до конца суток из-за аномальной жары и выше прогнозного уровня потребления. Об этом сообщили в Укрэнерго, передает УНН.
Сегодня, 13 ИЮЛЯ, облэнерго будут применять три очереди отключений с 14:00 до конца суток. Причина усиления ограничений - аномальная жара и выше прогнозного уровень потребления
Сейчас, как сообщается, применяются ограничения объемом двух очередей одновременно.
Ранее сообщалось, что до 19:00 облэнерго будут применять две очереди отключений одновременно. В остальные часы будет задействовано три очереди.