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Відкриття Cherax pulverulentus: популярна акваріумна тварина виявилася невідомим науці видом раків

Відкриття Cherax pulverulentus: популярна акваріумна тварина виявилася невідомим науці видом раків

Київ • УНН

 • 37495 перегляди

Чеські зоологи виявили новий вид раків Cherax pulverulentus, який 20 років жив в акваріумах по всьому світу. Тварина походить з Нової Гвінеї та має два різновиди забарвлення - фіолетовий та синій.

Зоологи з Чехії відкрили новий вид раків: найцікавіше, що у багатьох  акваріумах по всьому світу, разом з іншими тваринами, ця тварина з'являється вже два десятиліття. І лише нещодавно, дослідники вивчили і проаналізували ДНК, зрозумівши, що відкрили новий вид.

Передає УНН із посиланням на National Geographic та Zootaxa.

Деталі

Минулого тижня науковий журнал Zootaxa опублікував статтю, в якій повідомлялося про відкриття нового виду ракоподібних. Найцікавіше, що цей прісноводний рак з Нової Гвінеї вже понад 20 років експортується як акваріумна тварина. Живе у багатьох басейнах Європи, США, Японії чи Індонезії, втім - ніколи не мав наукової назви.

Нещодавно вчені, порівнявши 6 видів раків, на свій превеликий подив виявили, що мають справу з новим видом.

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Чеська дослідницька група дала тварині ім'я "Cherax pulverulentus" - "Cherax" означає рід раків, до якого належить цей вид, "pulverulentus" - латинське слово, що означає "покритий пилом". Дослідники обрали цю назву через "безліч крихітних крапкових плям" на тілі рака. Його довжина близько 5 см. Їх відрізняють великі очі та гладке тіло.

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Cherax pulverulentus може мати два різні кольори. Один різновид, фіолетовий, має бірюзовий колір і чітко білий хвіст. Другий, синій, у яскраві цятки. Його хвіст може бути яскраво-жовтогарячим.

Доповнення

За словами дослідницької групи, тварина живе в прісноводних річках в індонезійській частині острова Нова Гвінея, на північ від Австралії, яка також включає в себе материкову частину Папуа-Нової Гвінеї.

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Однак про спосіб життя нового виду в дикій природі поки що відомо небагато. Для того, щоб дізнатися більше про цей вид, дослідники рекомендують проводити детальні дослідження на місці в майбутньому.

Нагадаємо

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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