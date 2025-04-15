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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
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12:10 • 2296 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 28098 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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До комюніке Саміту миру долучилася Папуа-Нова Гвінея

Папуа-Нова Гвінея приєдналася до комюніке Саміту миру, посилюючи голос Океанії у миротворчих зусиллях з відновлення поваги до Статуту ООН та міжнародного права, про що оголосив президент Володимир Зеленський.

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У Google Translate з'явиться понад 100 нових мов: серед них кримськотатарська

Google оголосив про найбільше розширення свого перекладача, додавши 110 нових мов, включаючи кримськотатарську, афарську, кантонську, мансійську, нко, панджабі (шахмухі), тамазіт (амазиг) і ток пісін, причому близько чверті з них походять з Африки.

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Сьогодні, дев’ятого червня, усі жителі нашої планети, які поважають дружбу між людьми та розуміють її цінність, можуть долучитися до різноманітних заходів з нагоди Міжнародного дня друзів. Ця неофіційна подія була започаткована у 30-х роках ХХ століття

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Зсув у Папуа-Новій Гвінеї поховав понад 2000 людей - уряд

Масштабний зсув ґрунту в Папуа-Новій Гвінеї поховав понад 2 000 людей у віддалених гірських селах, ускладнивши рятувальні роботи: наразі знайдено лише 5 тіл загиблих.

Суспільство • 28 травня, 00:17 • 26605 перегляди

Внаслідок зсуву ґрунту в Папуа-Новій Гвінеї загинуло понад 670 осіб

Понад 670 людей вважаються загиблими після того, як потужний зсув поховав під собою понад 150 будинків у Папуа-Новій Гвінеї.

Новини Світу • 26 травня, 11:24 • 23875 перегляди

Reuters: під час зсуву ґрунту в Папуа-Новій Гвінеї постраждали понад 4 тисячі людей

Понад 4 000 людей постраждали внаслідок потужного зсуву ґрунту в селі на півночі Папуа-Нової Гвінеї.

Суспільство • 26 травня, 02:40 • 31495 перегляди

Понад 300 людей поховало під зсувом в Папуа-Новій Гвінеї

Понад 300 людей і понад 1100 будинків були поховані під землею в результаті потужного зсуву, який зрівняв з землею віддалене село на півночі Папуа-Нової Гвінеї.

Новини Світу • 25 травня, 18:28 • 26093 перегляди

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Жителі Папуа-Нової Гвінеї відкидають коментарі Байдена про канібалізм, закликаючи його зосередитися на ліквідації залишків Другої світової війни замість того, щоб робити образливі зауваження про їхній народ.

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Землетрус магнітудою 6,2 бала стався в регіоні Нова Британія в Папуа-Новій Гвінеї, розташованому в сейсмічно активному Тихоокеанському вогняному кільці. Наразі загрози цунамі немає.

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Україна посіла перше місце серед країн за рівнем депресії - рейтинг

Україна посідає перше місце серед країн з найбільшою часткою населення з депресією.

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Уряд Гаїті оголосив надзвичайний стан і комендантську годину в Порт-о-Пренсі після втечі тисяч ув'язнених з національної в'язниці після її штурму озброєними бандами.

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У Папуа-Новій Гвінеї, під час міжплемінної боротьби, загинули щонайменше 49 людей

Щонайменше 49 людей загинули в результаті зіткнень між племенами в провінції Енга в Папуа-Новій Гвінеї через давню територіальну суперечку.

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