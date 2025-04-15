Папуа-Нова Гвінея

У Папуа-Новій Гвінеї здивовані історією Байдена про канібалізм - це "момент неясності", відповів прем'єр-міністр

Жителі Папуа-Нової Гвінеї відкидають коментарі Байдена про канібалізм, закликаючи його зосередитися на ліквідації залишків Другої світової війни замість того, щоб робити образливі зауваження про їхній народ.