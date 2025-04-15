Король Чарльз III повернеться до публічних заходів цього тижня. Його госпіталізували через побічну реакцію на лікування раку, але він почувається достатньо добре для продовження роботи.
Чеські зоологи виявили новий вид раків Cherax pulverulentus, який 20 років жив в акваріумах по всьому світу. Тварина походить з Нової Гвінеї та має два різновиди забарвлення - фіолетовий та синій.
Папуа-Нова Гвінея приєдналася до комюніке Саміту миру, посилюючи голос Океанії у миротворчих зусиллях з відновлення поваги до Статуту ООН та міжнародного права, про що оголосив президент Володимир Зеленський.
Google оголосив про найбільше розширення свого перекладача, додавши 110 нових мов, включаючи кримськотатарську, афарську, кантонську, мансійську, нко, панджабі (шахмухі), тамазіт (амазиг) і ток пісін, причому близько чверті з них походять з Африки.
Сьогодні, дев’ятого червня, усі жителі нашої планети, які поважають дружбу між людьми та розуміють її цінність, можуть долучитися до різноманітних заходів з нагоди Міжнародного дня друзів. Ця неофіційна подія була започаткована у 30-х роках ХХ століття
Масштабний зсув ґрунту в Папуа-Новій Гвінеї поховав понад 2 000 людей у віддалених гірських селах, ускладнивши рятувальні роботи: наразі знайдено лише 5 тіл загиблих.
Понад 670 людей вважаються загиблими після того, як потужний зсув поховав під собою понад 150 будинків у Папуа-Новій Гвінеї.
Понад 4 000 людей постраждали внаслідок потужного зсуву ґрунту в селі на півночі Папуа-Нової Гвінеї.
Понад 300 людей і понад 1100 будинків були поховані під землею в результаті потужного зсуву, який зрівняв з землею віддалене село на півночі Папуа-Нової Гвінеї.
Жителі Папуа-Нової Гвінеї відкидають коментарі Байдена про канібалізм, закликаючи його зосередитися на ліквідації залишків Другої світової війни замість того, щоб робити образливі зауваження про їхній народ.
На півночі Індонезії почав вивергатися вулкан Руанг, понад 11 тисяч людей було евакуйовано.
Землетрус магнітудою 6,2 бала стався в регіоні Нова Британія в Папуа-Новій Гвінеї, розташованому в сейсмічно активному Тихоокеанському вогняному кільці. Наразі загрози цунамі немає.
Україна посідає перше місце серед країн з найбільшою часткою населення з депресією.
Уряд Гаїті оголосив надзвичайний стан і комендантську годину в Порт-о-Пренсі після втечі тисяч ув'язнених з національної в'язниці після її штурму озброєними бандами.
Щонайменше 49 людей загинули в результаті зіткнень між племенами в провінції Енга в Папуа-Новій Гвінеї через давню територіальну суперечку.